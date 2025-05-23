Bugün hangi maçlar var? 23 Mayıs Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Teksüt Bandırmaspor-Geosis Boluspor

23 Mayıs 2025 tarihinde saat 16:00'da Trendyol 1. Lig kapsamında önemli bir karşılaşma oynanacak. Teksüt Bandırmaspor, Geosis Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Teksüt Bandırmaspor, ligde 5. sırada yer alıyor. Takım, 38 maça çıkarak 17 galibiyet elde etti. Toplamda 64 puana sahip. Geosis Boluspor ise 7. sırada bulunuyor. Bu takım da 38 maçta 17 galibiyet elde etti ve toplamda 61 puan topladı. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor tarafından yayınlanacak.

Como-Inter

23 Mayıs 2025 tarihinde, İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. Como, saat 21:45'te Inter ile karşılaşacak. Ev sahibi takım Como, ligde 10. sırada yer alıyor. Misafir takım Inter ise 2. sırada bulunuyor. Bu maç, S Sport+ ve S Sport 2 kanallarından yayınlanacak.

Napoli-Cagliari

23 Mayıs 2025 tarihinde, İtalya Serie A Ligi'nde Napoli-Cagliari maçı oynanacak. Maç, saat 21:45'te başlayacak. Ligin zirvesinde yer alan Napoli, 37 maçta 23 galibiyet elde etti. Napoli, 79 puanla lider konumda bulunuyor. Cagliari ise 14. sırada yer alıyor. Takım, 36 puanla tehlike hattının hemen üstünde. Bu karşılaşma, Cagliari için sezon sonu hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Maç, S Sport+ ve S Sport 2 kanallarından yayınlanacak.

Real Betis-Valencia

23 Mayıs 2025 tarihinde saat 22:00'de İspanyol La Liga'da bir maç oynanacak. Real Betis, Valencia'yı ağırlayacak. Real Betis, ligde 6. sırada yer alıyor. Avrupa kupaları için mücadele ediyor. Valencia ise 12. sırada bulunuyor. Bu heyecan verici maç, S Sport ve S Sport+ kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Cercle Brugge-Patro Eisden

23 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Cercle Brugge ile Patro Eisden takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

LASK Linz-Altach

23 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan LASK Linz ile Altach takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Austria Klagenfurt-Hartberg

23 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan Austria Klagenfurt ile Hartberg takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

WSG Tirol-Grazer AK

23 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan WSG Tirol ile Grazer AK takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Saarbrücken-Eintracht Braunschweig

23 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde Almanya Bundesliga 2. Ligi liginde oynanacak olan Saarbrücken ile Eintracht Braunschweig takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Anyang-Pohang Steelers

23 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Anyang ile Pohang Steelers takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Jeju United-Jeonbuk FC

23 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Jeju United ile Jeonbuk FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Tolmin-Tabor Sezana

23 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde Slovenya 2. Ligi liginde oynanacak olan Tolmin ile Tabor Sezana takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

NK Krka-Bilje

23 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde Slovenya 2. Ligi liginde oynanacak olan NK Krka ile Bilje takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Borac Kozarska Dubica-Famos Vojkovici

23 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Borac Kozarska Dubica ile Famos Vojkovici takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Viktoriya Sumy-Minai

23 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde Ukrayna 2. Ligi liginde oynanacak olan Viktoriya Sumy ile Minai takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00