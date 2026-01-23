Bugün hangi maçlar var? 23 Ocak Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Trabzonspor-Kasımpaşa

23 Ocak 2026 tarihinde saat 20:00'de, Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Kasımpaşa karşılaşacak. Trabzonspor, lig sıralamasında 3. sıradadır. Takım, 18 maçta 11 galibiyet elde etti. Ayrıca 2 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı. Toplamda 38 puan topladı. Kasımpaşa ise 14. sırada yer alıyor. Onların da 18 maçta 3 galibiyeti bulunuyor. Bunun yanında, 8 mağlubiyet ve 7 beraberlik yaşadılar. Kasımpaşa, toplamda 16 puana sahip. Bu önemli karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak. İzleyiciler, bu maçı kaçırmamak için hazırlık yapmalı. Takımlar, taraftarlarının desteğiyle sahada yer alacak. Futbolseverler için heyecan dolu bir maç olacak.

Adana Demirspor-Bandırmaspor

Adana Demirspor ile Bandırmaspor maç yapacak. Maç 23 Ocak 2026'da saat 20:00'de başlayacak. Trendyol 1. Lig'de yer alıyorlar. Ev sahibi ekip Adana Demirspor, ligde 20. sırada bulunuyor. Bu sezon zorlu bir performans sergiliyor. 21 maçta 0 galibiyet aldı. Bu durum dikkat çekiyor. Bandırmaspor ise 10. sırada yer alıyor. Takım, 21 maçta 8 galibiyet elde etti. Daha başarılı bir sezon geçiriyor. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarında canlı yayımlanacak. İzleyiciler karşılaşmayı bu kanallardan takip edebilir. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Bu maç, izleyenler için heyecan verici olacak.

St Pauli-Hamburger SV

23 Ocak 2026, saat 22:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde bir maç oynanacak. St Pauli, Hamburger SV ile karşılaşacak. St Pauli, 18. sırada bulunuyor. Bu takım, sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Hamburger SV ise 14. sırada yer alıyor. İki takım arasındaki bu mücadele, büyük bir önem taşıyor. Maç, S Sport+ ve Tivibu Spor kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler, bu karşılaşmayı ekranlardan takip edebilecek. Hem St Pauli hem de Hamburger SV, puan almak istiyor. Bu mücadele, ligdeki durumlarını etkileyecek. Taraftarlar, keyifli bir maç bekliyor.

Inter-Pisa

23 Ocak 2026 tarihinde, İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir maç var. Saat 22:45'te Inter, evinde Pisa ile karşılaşacak. Ligin lideri olan Inter, son derece iyi bir performans sergiliyor. 21 maçta 16 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Toplamda 49 puana ulaştı.

sırada yer alan Pisa ise zor bir sezon geçiriyor. Bu takım, 21 maçta yalnızca 1 galibiyet elde edebildi. Şu anki puanı 14 olarak görünüyor. Maçın yayıncıları Tivibu Spor2 ve S Sport 2 olacak. İzleyiciler, karşılaşmayı bu kanallardan takip edebilir. Mücadele, ligin üst sıralarındaki takımları önemli ölçüde etkileyebilir. Farklı bir mücadele bekleniyor.

Levante-Elche

23 Ocak 2026 tarihine dikkat edin. Saat 23:00'te önemli bir karşılaşma yapılacak. İspanya La Liga'da Levante, Elche ile oynayacak. Levante, 19. sırada yer alıyor. Zorlu bir mücadele vermek zorundalar. Elche ise 8. sırada bulunuyor. Bu maç onlar için kritik. Üç önemli puan almak istiyorlar. Maç, S Sport ve Tivibu Spor3 kanallarından izlenebilecek. Taraftarlar heyecanla bekliyor. Herkes bu karşılaşmayı merakla takip edecek. Maçın sonucu, takımların gelecek maçlarını da etkileyecek.

Auxerre-Paris St Germain

23 Ocak 2026 tarihinde Fransa Ligue 1'de önemli bir maç var. Auxerre, Paris Saint Germain ile karşılaşacak. Maçın başlama saati 22:00. Auxerre, ligde 17. sırada yer alıyor. Paris Saint Germain ise 2. sırada bulunuyor. Bu mücadele, oldukça çekişmeli geçecek. Maç beIN Sports 4 kanalından yayınlanacak. Heyecanla beklenen bu karşılaşma, takımların hedeflerini belirlemede etkili olacak. Taraftarlar, stadyumda ve ekran başında takımlarını destekleyecek.

Seza Çimento Elazığspor-MKE Ankaragücü

23 Ocak Cuma 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Seza Çimento Elazığspor ile MKE Ankaragücü takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Adana 01 FK-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri

23 Ocak Cuma 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Adana 01 FK ile Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-KCT 1461 Trabzon FK

23 Ocak Cuma 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor ile KCT 1461 Trabzon FK takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Güzide Gebze SK-Yeni Malatyaspor

24 Ocak Cumartesi 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Güzide Gebze SK ile Yeni Malatyaspor takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

Derby County-West Bromwich Albion

23 Ocak Cuma 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Derby County ile West Bromwich Albion takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Standard Liege-KAA Gent

23 Ocak Cuma 2026 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Standard Liege ile KAA Gent takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Casa Pia-AVS

23 Ocak Cuma 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Casa Pia ile AVS takımları arasındaki maçın başlama saati 23:15