Beşiktaş'tan TFF'ye gece yarısı ikinci çağrı! "Kayıtlar nerede?"

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray ile oynanan derbinin ardından Beşiktaş cephesinde VAR tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. Siyah-beyazlı kulüp, daha önce Türkiye Futbol Federasyonu’na yaptığı çağrının ardından konuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.

GECE YARISI YENİ PAYLAŞIM

Beşiktaş, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda dün yayımlanan açıklamasını alıntılayarak dikkat çeken bir etiketi yeniden gündeme getirdi. Siyah-beyazlılar, "#KayıtlarNeredeTFF" etiketiyle yaptığı paylaşımda, derbi sırasında Riva’daki VAR merkezinde yaşandığı öne sürülen gelişmelerle ilgili kamera kayıtlarının açıklanması talebini yineledi.

VAR MERKEZİ İÇİN SORULAR

Kulüp, daha önceki açıklamasında Türkiye Futbol Federasyonu’na bazı kritik sorular yöneltmişti. Beşiktaş yönetimi, VAR merkezinde maç sırasında kimlerin bulunduğu, VAR odası ile bu odanın bulunduğu koridorun kamera ile kayıt altına alınıp alınmadığı ve Portekizli VAR eğitmenlerinin karşılaşma esnasında odada yer alıp almadığı konularında federasyondan yanıt beklediklerini ifade etmişti.

KAMERA KAYITLARI TALEP EDİLDİ

Siyah-beyazlı kulüp ayrıca, derbi oynandığı sırada VAR odası ile odanın bulunduğu koridora ait kamera görüntülerinin kendileriyle paylaşılmasını istediğini kamuoyuna duyurmuştu. Beşiktaş’ın bu talebiyle birlikte derbi sonrası VAR tartışmalarının futbol gündeminde bir süre daha konuşulması bekleniyor.

İşte Beşiktaş'ın bir önceki gün yaptığı paylaşım:

"Türkiye Futbol Federasyonu'na Açık Çağrımızdır

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'la oynadığımız maç sırasında Riva'daki VAR merkezinde yaşananlarla ilgili aşağıdaki sorularımıza cevap vermesini ivedilikle talep ediyoruz.

VAR merkezinde ve çevresinde kimler bulunmaktadır, VAR odasını ve odanın bulunduğu koridoru sesli bir şekilde kayıt altına alan kamera veya kameralar bulunmakta mıdır?

Portekizli VAR eğitmenleri, maç esnasında VAR odasında yer almakta mıdır? Eğer VAR odasında yer alıyorlarsa karar verme süreçlerine dahil oluyorlar mıdır?

Eğitmen adı altında görev yaptıkları söylenen Portekizli eğitmenlerin maç esnasında orada olmalarını gerektiren federasyonda herhangi bir görevleri var mıdır?

VAR merkezinin içinde veya koridorunda, maç oynandığı sırada orada bulunmaması gereken kişi veya kişiler var mıdır?

Şeffaf ve adil bir yönetim sözüyle göreve gelen Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin sorularımıza hemen cevap vermesi elzemdir.

Beşiktaş JK olarak; Galatasaray'la oynadığımız müsabakanın VAR odası ve odanın bulunduğu koridorun kamera kayıtlarının tarafımızla paylaşmasını talep eder, bu talebimizi Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere kamuoyunun bilgisine sunarız.

Beşiktaş JK"