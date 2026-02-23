Bugün hangi maçlar var? 23 Şubat Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Fenerbahçe-Kasımpaşa

23 Şubat 2026 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig'de önemli bir maç oynanacak. Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak. Fenerbahçe, bu sezon 22 maçta 15 galibiyet elde etti. Ayrıca, 7 beraberlik ile ligde 2. sırada yer alıyor. Kasımpaşa ise 4 galibiyet aldı. Takımın 11 mağlubiyeti ve 7 beraberliği bulunuyor. Kasımpaşa, şu an 16. sırada. Maç, beIN Sports kanalı üzerinden yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı kaçırmamalı. İki takımın mevcut durumu ilgi çekici olacak. Maç öncesinde her iki takımın da motivasyonu yüksek. Fenerbahçe, ligdeki konumunu korumak istiyor. Kasımpaşa ise çıkış arayacak. Bu nedenle maç, zevkli ve çekişmeli geçecek.

Özbelsan Sivasspor-Sakaryaspor

Trendyol 1. Lig kapsamında 23 Şubat 2026 tarihinde önemli bir maç oynanacak. Özbelsan Sivasspor ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Maç saat 13:30’da başlayacak. Özbelsan Sivasspor, ligde 14. sırada yer alıyor. 26 maçta toplamda 32 puan topladılar. Sakaryaspor ise 18. sırada bulunuyor. Takım 6 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 6 beraberlik ile 24 puanda kalmış durumda.

Bu önemli mücadele geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak. Maç TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Her iki takım için de kritik bir mücadele olacak. Sonuç, lig tablosunu etkileyebilir. Seyircilerin büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

SMS Grup Sarıyer-Adana Demirspor

23 Şubat 2026 tarihinde, Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. SMS Grup Sarıyer, Adana Demirspor ile saat 13:30'da karşı karşıya gelecek. Takımların ligdeki durumları oldukça farklı. SMS Grup Sarıyer, 16. sırada bulunuyor. Adana Demirspor ise son sırada yer almakta. Bu maçın seyir keyfi yüksek olacak. Karşılaşma, TRT Spor ve beIN Sports Max 1 kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Takımların performansları, taraftarlar için büyük bir heyecan kaynağı. İki takımın da galibiyet ihtiyacı var. Maç, ligin gidişatını etkileyebilir.

Atko Grup Pendikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

23 Şubat 2026'da, saat 16:00'da Trendyol 1. Lig maçı oynanacak. Atko Grup Pendikspor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. İki takımın ligdeki durumu oldukça farklı. Atko Grup Pendikspor, 6. sırada yer alıyor. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ise 13. sırada bulunuyor.

Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. İki takımın mücadelesi, ligdeki sıralamayı etkileyebilir. Maç sonrasında, takımların durumu daha net bir şekilde ortaya çıkacak.

Amed Sportif Faaliyetler-İmaj Altyapı Vanspor FK

23 Şubat 2026 tarihinde Trendyol 1. Lig mücadelesi oynanacak. Amed Sportif Faaliyetler, saat 20:00'de İmaj Altyapı Vanspor FK ile karşılaşacak. Amed Sportif Faaliyetler, ligde 3. sıradadır. Takım, 26 maçta 15 galibiyet elde etti. 51 puana sahiptir. İmaj Altyapı Vanspor FK ise 10. sırada bulunmaktadır. Aynı sayıda maçta 10 galibiyet alarak 38 puan topladı. Maçın yayıncıları beIN Sports 2 ile TRT Spor'dur. Bu mücadele, takımlar için büyük bir önem taşıyor. Her iki ekip de galibiyet hedefliyor. Taraftarlar, heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor.

Everton-Manchester United

23 Şubat 2026 tarihinde bir mücadele gerçekleşecek. İngiltere Premier Ligi'nde Everton ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maç, saat 23:00'te başlayacak. Everton, ligde 9. sırada bulunuyor. Takım, 26 maçta 10 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde etti. Toplamda 37 puan topladı.

Manchester United ise 5. sıradadır. Onlar da 26 maç oynadı. Bu maçlarda 12 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 9 beraberlik aldı. Böylece 45 puana ulaştı. İki takım arasındaki bu zorlu karşılaşma, futbolseverler için heyecan verici olacak. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Herkes bu karşılaşmayı merakla bekliyor.

Fiorentina-Pisa

23 Şubat 2026 tarihinde saat 20:30'da İtalya Serie A Ligi'nde bir maç yapılacak. Fiorentina, Pisa ile karşı karşıya gelecek. Fiorentina, ligde 18. sırada yer alıyor. Zorlu bir dönem geçiriyorlar. Pisa ise 19. sırada bulunuyor. Bu takım, yalnızca 1 galibiyet elde edebildi. İki takım arasındaki bu mücadele, oldukça heyecanlı geçecek. Maç S Sport 2 ve Tivibu Spor kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler için keyifli bir deneyim sunacaktır.

Bologna-Udinese

İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. Bologna, Udinese ile karşılaşacak. Maç, 23 Şubat 2026 tarihinde oynanacak. Saat 22:45'te başlayacak.

Bu karşılaşma, iki takım için kritik bir an olacak. Bologna, 10. sırada yer alıyor. Takım, 25 maçta 33 puan topladı. Udinese ise 11. sırada bulunuyor. Onların da 25 maçta elde ettiği puan 32.

Maç, futbolseverler için heyecan verici bir mücadele sunacak. İzlemek isteyenler için yayın kanalları belirlendi. Tivibu Spor ve S Sport 2, maçı ekranlara getirecek. Bu karşılaşma, ligdeki sıralamayı etkileyecek. Takımlar, üç puan için sahada mücadele edecek.

Deportivo Alaves-Girona

23 Şubat 2026 tarihinde saat 23.00'te İspanya La Liga'da bir karşılaşma var. Deportivo Alaves ile Girona takımları karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Deportivo Alaves, 24 maçta 26 puan topladı. Bu sayede ligde 15. sırada yer alıyor. Konuk ekip Girona ise 29 puan ile 13. sırada bulunuyor. Maç S Sport kanalından canlı yayınlanacak. Oyun heyecan dolu olacak. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Alaves evinde önemli bir avantaj arayacak. Girona ise deplasmanda puan almak isteyecek. İzleyiciler, maçı heyecanla takip edecek.

Al Shabab-Al-Riyadh

23 Şubat 2026'da Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir karşılaşma gerçekleşecek. Al Shabab, Al-Riyadh ile mücadele edecek. Maç saati 22:00 olarak belirlendi. Her iki takım da ligde zor günler geçiriyor. Al Shabab 13. sırada yer alıyor. Al-Riyadh ise 15. sırada bulunuyor. Bu önemli karşılaşmanın yayın kanalı henüz açıklanmadı. Maçın sonucu, her iki takım için de kritik öneme sahip. Bu durum, futbolseverler için heyecan verici bir atmosfer oluşturacak. Takımlar, kazanmak için mücadele edecek. Bu sayede ligdeki konumlarını güçlendirmeyi hedefliyorlar.

Al Fateh-Al Okhdood

23 Şubat 2026 tarihinde saat 22:00'de bir maç oynanacak. Suudi Arabistan Premier Ligi'nde Al Fateh ile Al Okhdood karşı karşıya gelecek. Al Fateh, ev sahibi takım olarak sahada olacak. Şu anki lig durumlarına bakalım. Al Fateh, 11. sırada yer alıyor. 22 maçta 6 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. Topladığı puan sayısı 24.

Al Okhdood, ligdeki durumu daha kötü. Takım 17. sırada bulunuyor. 22 maçta sadece 2 galibiyet elde etti. Bunun yanında, 16 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Toplamda sadece 10 puanla puan tablosunda yer alıyor.

Maçın canlı yayın bilgileri henüz paylaşılmadı. İzleyiciler için bu bilgi belirsiz durumda. Ancak maç, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Takımlar, kazanmak için var gücüyle mücadele edecek.

Damac-Al Ahli SC

23 Şubat 2026 tarihinde saat 22:00'de Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç oynanacak. Damac, Al Ahli SC ile karşı karşıya gelecek. Damac, ligde 22 maçta 2 galibiyet elde etti. Bu performans, onları 16. sıraya yerleştirdi. Al Ahli SC ise 16 galibiyetle 3. sırada bulunuyor.

Bu maç, futbolseverler için heyecan verici bir mücadele sunacak. Takımların sıralamaları, karşılaşmanın önemini artırıyor. Damac, düşme hattında yer alıyor. Bu durum, onların kazanmak için ekstra motivasyon sağlayacak. Al Ahli SC, şampiyonluk yarışında önemli bir konumda. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Ancak sonuç ne olursa olsun, futbolseverler güzel bir maç izleyecek.

Al Qadsiah FC-Al Ettifaq

23 Şubat 2026 tarihinde saat 22:00'de Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç oynanacak. Al Qadsiah FC, Al Ettifaq ile karşılaşacak. Al Qadsiah FC, ligde 4. sırada. Takım, 22 maç oynadı. 15 galibiyet, 2 mağlubiyet, 5 beraberlik aldı. Toplamda 50 puan topladı.

Rakibi Al Ettifaq ise 7. sırada yer alıyor. Al Ettifaq, aynı sayıda maç oynadı. 11 galibiyet, 6 mağlubiyet, 5 beraberlik elde etti. Takımın puanı 38. Bu maç, S Sport+ kanalından yayınlanacak. İzleyiciler bu mücadeleyi kaçırmamalı. Keyifli bir karşılaşma bizi bekliyor.

Famalicao-Casa Pia

23 Şubat Pazartesi 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Famalicao ile Casa Pia takımları arasındaki maçın başlama saati 23:15

Le Mans-Guingamp

23 Şubat Pazartesi 2026 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Le Mans ile Guingamp takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45