Bugün hangi maçlar var? 24 Ekim Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Rijeka-Sparta Prag

24 Ekim 2025 tarihi, önemli bir maça ev sahipliği yapacak. Saat 17:00'de Rijeka, Sparta Prag ile karşılaşacak. UEFA Konferans Ligi kapsamında gerçekleşecek bu karşılaşma, her iki takım için kritik. Rijeka, ligde kötü bir durumda. 30. sırada yer alıyor. Şu ana kadar oynadığı 1 maçı kaybetti. Henüz puan kazanamadı. Maçta 0 gol atıp 1 gol yedi.

Sparta Prag ise daha iyi bir durumda. 14. sırada bulunuyor. Oynadığı 1 maçı galip tamamladı. Bu karşılaşmada 4 gol attı ve 1 gol yedi. Takım, galibiyetle 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu maç, Rijeka için bir fırsat olabilir. Sparta Prag, moral bulmak isteyecektir.

Maçın yayıncısı hakkında henüz bir bilgi yok. Taraftarlar, bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Genel olarak, her iki takım da puan arayışında. Bu nedenle, her an heyecan dolu olacak. İzleyiciler, takımların performansını merakla takip edecek. Maç, futbolseverler için önemli bir etkinlik olacak.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Zecorner Kayserispor

24 Ekim 2025 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig'de önemli bir maç gerçekleşecek. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Zecorner Kayserispor karşı karşıya gelecek. Fatih Karagümrük ligde 18. sırada yer alıyor. Takım sadece 1 galibiyet elde edebildi. Zecorner Kayserispor ise 17. sırada bulunuyor. Bu takım, henüz galibiyetle tanışamadı. Maç, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. beIN Sports ekranları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Bu kritik karşılaşma, her iki ekip için de büyük önem taşıyor. Takımlar, düşme hattından kurtulmak için mücadele edecek. İzleyiciler, heyecan dolu anlara tanıklık edecek.

Erzurumspor FK-Eminevim Ümraniyespor

24 Ekim 2025'te Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Erzurumspor FK ile Eminevim Ümraniyespor takımları karşı karşıya gelecek. Maç, saat 16:00'da başlayacak. Ev sahibi ekip Erzurumspor FK, sezon boyunca 10 maçta 3 galibiyet elde etti. Ayrıca 7 beraberlik ile 16 puan toplamayı başardı. Bu sonuçla ligde 7. sıradadır. Konuk ekip Eminevim Ümraniyespor ise oldukça zor bir dönem geçiriyor. Onlar da 10 maçta 2 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Topladıkları puan sayısı 8'dir. Bu nedenle ligde 17. sıradadırlar. Bu önemli mücadele TRT Spor kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Maç izleyicileri için büyük bir heyecan unsuru taşıyor.

Özbelsan Sivasspor-Atakaş Hatayspor

24 Ekim 2025 tarihinde saat 20:00'de Trendyol 1. Lig'de bir karşılaşma olacak. Özbelsan Sivasspor, evinde Atakaş Hatayspor ile mücadele edecek. Sivasspor, ligde 11. sırada yer alıyor. Hatayspor ise 19. sırada bulunuyor. Hatayspor, bu sezon henüz galibiyet elde edemedi. Maç, TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak. Seyirciler, bu maçı heyecanla bekliyor. Her iki takım da puan almak için çaba gösterecek. Uzun süredir galip gelemeyen Hatayspor, zorlu bir sınavdan geçecek. Sivas'ta oynanacak olan bu maç, büyük önem taşıyor. Takımların hedefleri, ligde yükselebilmek. Taraftarlar, bu çekişmeli karşılaşmayı izlemek için stadyumda olacak. Maç öncesinde tüm gözler bu iki takıma çevrildi.

Leeds United-West Ham United

24 Ekim 2025 tarihinde, İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma var. Leeds United ile West Ham United, karşı karşıya gelecek. Maç saat 22:00'de başlayacak. Leeds United, ligde 16. sırada yer alıyor. West Ham United ise 19. sırada bulunuyor. Bu, iki takım için de kritik bir mücadele olacak. Maç, beIN Sports 3 ekranlarından izlenebilecek. İzleyiciler, bu karşılaşmayı büyük bir heyecanla bekliyor.

Werder Bremen-Union Berlin

24 Ekim 2025, önemli bir maç günü. Saat 21:30'da Werder Bremen ile Union Berlin karşı karşıya gelecek. Bu maç, Almanya Bundesliga Ligi kapsamında oynanacak. Werder Bremen, ligin 12. sırasında yer alıyor. Union Berlin ise 9. sırada bulunuyor. İki takım için de kritik bir mücadele olacak. Maç, S Sport+ ve Tivibu Spor kanallarından izlenebilecek. Taraftarlar heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor. Hem ekipler hem de oyuncular, galibiyet hedefliyor. Keyifli bir futbol akşamı olması dileğiyle.

Milan-Pisa

İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir karşılaşma olacak. Milan, Pisa ile karşılaşacak. Maç 24 Ekim 2025 tarihinde oynanacak. Karşılaşma saati 21:45 olarak belirlendi. Milan ligde zirvede. Takımın puanı 16. Pisa ise son sırada yer alıyor. Pisa'nın puanı yalnızca 3. Maç canlı olarak yayınlanacak. Yayın kanalları S Sport+, Tivibu Spor2 ve S Sport 2. İzleyiciler bu önemli karşılaşmayı takip edebilecek.

Real Sociedad-Sevilla

24 Ekim 2025 tarihinde saat 22:00'de İspanya La Liga'da önemli bir maç var. Real Sociedad, Sevilla ile karşılaşacak. Bu maç, iki takım için kritik bir önem taşıyor. Real Sociedad, ligde 18. sırada yer alıyor. Bu durum, zor günler geçirdiklerini gösteriyor. Sevilla ise 9. sırada bulunuyor. Playoff mücadelesi veriyorlar. Maç S Sport ve Tivibu Spor3 kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler, bu heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmamalı.

Paris FC-Nantes

24 Ekim 2025 tarihinde Fransa Ligue 1'de bir karşılaşma gerçekleşecek. Paris FC, Nantes ile mücadele edecek. Maç, saat 21:45'te başlayacak. Paris FC, ligde 11. sırada yer alıyor. Nantes ise 15. sırada bulunuyor. Her iki takım için bu mücadele kritik önem taşıyor. İzleyicilere heyecan dolu anlar yaşatması bekleniyor.

Preston North End-Sheffield United

24 Ekim Cuma 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Preston North End ile Sheffield United takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Al Fateh-Al Ettifaq

24 Ekim 2025 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi’nde önemli bir maç var. Al Fateh ile Al Ettifaq, karşı karşıya gelecek. Maç, saat 17:45'te başlayacak. Al Fateh, ligde 15. sırada yer alıyor. Bu, zorlu bir dönem geçirdiklerini gösteriyor. Al Ettifaq ise 11. sırada bulunuyor. Daha üst sıralardaki hedefleri için mücadele edecekler. Bu maçın yayıncısı henüz açıklanmadı. Maçın heyecanı şimdiden hissedilmeye başladı. İki takımın da kazanmak için çıkacağı bir karşılaşma olacak.

Neom SC-Al Khaleej

24 Ekim 2025'te Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Neom SC ile Al Khaleej takımları karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 18:30'da başlayacak. Her iki takım da ligde 9 puanla yer almakta. İkisinin de galibiyet serisini sürdürme hedefi var. Bu durum, maçı daha da heyecanlı hale getiriyor. Maçın detaylarıyla ilgili bir yayıncı bilgisi bulunmuyor. İzleyiciler, bu mücadeleyi ilgiyle takip edecek.

Al-Ittihad Jeddah-Al Hilal

24 Ekim 2025 tarihinde saat 21:00'de Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir mücadele olacak. Al-Ittihad Jeddah, Al Hilal ile karşı karşıya gelecek. Al-Ittihad Jeddah, ligde 6. sırada yer alıyor. Al Hilal ise 5. sırada bulunuyor. Her iki takım sezonun başında başarılı bir performans sergiledi. Al Hilal, bu sezon henüz mağlubiyet yaşamadı. Maçın yayıncısı ile ilgili herhangi bir bilgi mevcut değil. Bu karşılaşma, her iki takım için de büyük anlam taşıyor. Taraftarlar, bu maçı büyük bir heyecanla bekliyor. Al-Ittihad Jeddah, ev sahibi avantajını kullanmayı hedefleyecek. Al Hilal, yenilmezliğini sürdürmek istiyor. İki takımın da hedefleri büyük. Bu nedenle, önemli bir mücadele izleyicileri bekliyor. Maç öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Takımlar, en iyi performanslarını sergilemek için çalışmalarına devam ediyor. Bu maç, ligin kaderini de etkileyebilir.