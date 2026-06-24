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Bugün hangi maçlar var? 24 Haziran Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 24 Haziran Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 24 Haziran Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bosna Hersek-Katar

24 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Bosna Hersek ile Katar takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

İsviçre-Kanada

24 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan İsviçre ile Kanada takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

FC Gagra-Samgurali Tskhaltubo

24 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Gagra ile Samgurali Tskhaltubo takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Babrungas-Kauno Zalgiris-2

24 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Babrungas ile Kauno Zalgiris-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Karlbergs BK-Pitea

24 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Karlbergs BK ile Pitea takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Rustavi II-Orbi

24 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Gürcistan Kupası liginde oynanacak olan Rustavi II ile Orbi takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Grebbestads-Kumla

24 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Grebbestads ile Kumla takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Vastra Frölunda-Qviding FIF

24 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Vastra Frölunda ile Qviding FIF takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Kubikenborgs IF-Fransta

24 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Kubikenborgs IF ile Fransta takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Lilla Torg-Torns

24 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Lilla Torg ile Torns takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Angby-Enskede IK

24 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Angby ile Enskede IK takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Lindö FF-Smedby AIS

24 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Lindö FF ile Smedby AIS takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Charlestown Azzurri-Cooks Hill United

24 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Avustralya NPL Kuzey liginde oynanacak olan Charlestown Azzurri ile Cooks Hill United takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Kahibah-Adamstown Rosebuds

24 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Avustralya NPL Kuzey liginde oynanacak olan Kahibah ile Adamstown Rosebuds takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Al-Ahed-Al-Safa

24 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Lübnan Premier Ligi liginde oynanacak olan Al-Ahed ile Al-Safa takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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