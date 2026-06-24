Bugün hangi maçlar var? 24 Haziran Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bosna Hersek-Katar
24 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Bosna Hersek ile Katar takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
İsviçre-Kanada
24 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan İsviçre ile Kanada takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
FC Gagra-Samgurali Tskhaltubo
24 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Gagra ile Samgurali Tskhaltubo takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Babrungas-Kauno Zalgiris-2
24 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Babrungas ile Kauno Zalgiris-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Karlbergs BK-Pitea
24 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Karlbergs BK ile Pitea takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Rustavi II-Orbi
24 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Gürcistan Kupası liginde oynanacak olan Rustavi II ile Orbi takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Grebbestads-Kumla
24 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Grebbestads ile Kumla takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Vastra Frölunda-Qviding FIF
24 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Vastra Frölunda ile Qviding FIF takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Kubikenborgs IF-Fransta
24 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Kubikenborgs IF ile Fransta takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Lilla Torg-Torns
24 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Lilla Torg ile Torns takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Angby-Enskede IK
24 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Angby ile Enskede IK takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30
Lindö FF-Smedby AIS
24 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Lindö FF ile Smedby AIS takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30
Charlestown Azzurri-Cooks Hill United
24 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Avustralya NPL Kuzey liginde oynanacak olan Charlestown Azzurri ile Cooks Hill United takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Kahibah-Adamstown Rosebuds
24 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Avustralya NPL Kuzey liginde oynanacak olan Kahibah ile Adamstown Rosebuds takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Al-Ahed-Al-Safa
24 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Lübnan Premier Ligi liginde oynanacak olan Al-Ahed ile Al-Safa takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30
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