Bugün hangi maçlar var? 25 Haziran Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Ekvador-Almanya
25 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Ekvador ile Almanya takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00
Curaçao-Fildişi Sahili
25 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Curaçao ile Fildişi Sahili takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00
Zooveti-Aragvi Dusheti
25 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Gürcistan Kupası liginde oynanacak olan Zooveti ile Aragvi Dusheti takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
JJK Jyvaskyla-Inter Turku II
25 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Finlandiya Ykkönen Ligi liginde oynanacak olan JJK Jyvaskyla ile Inter Turku II takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
FC Jazz-Tampere United
25 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Finlandiya Ykkönen Ligi liginde oynanacak olan FC Jazz ile Tampere United takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Breidablik-Vikingur Reykjavik
25 Haziran Perşembe 2026 tarihinde İzlanda Premier Ligi liginde oynanacak olan Breidablik ile Vikingur Reykjavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Grobina-Auda
25 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Letonya Virsliga liginde oynanacak olan Grobina ile Auda takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
BFC Daugavpils -Riga FC
25 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Letonya Virsliga liginde oynanacak olan BFC Daugavpils ile Riga FC takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Super Nova-FS Jelgava
25 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Letonya Virsliga liginde oynanacak olan Super Nova ile FS Jelgava takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
IFK Skövde-Lidköpings
25 Haziran Perşembe 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan IFK Skövde ile Lidköpings takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Galtabacks-Böljan
25 Haziran Perşembe 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Galtabacks ile Böljan takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Nyköpings-Nacka Iliria
25 Haziran Perşembe 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Nyköpings ile Nacka Iliria takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Helges-Sunnersta
25 Haziran Perşembe 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Helges ile Sunnersta takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00
Kawkab Marrakech-FUS Rabat
25 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Fas Premier Ligi liginde oynanacak olan Kawkab Marrakech ile FUS Rabat takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Renaissance Zemamra-Olympic Safi
25 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Fas Premier Ligi liginde oynanacak olan Renaissance Zemamra ile Olympic Safi takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
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