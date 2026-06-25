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Bugün hangi maçlar var? 25 Haziran Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 25 Haziran Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 25 Haziran Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Ekvador-Almanya

25 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Ekvador ile Almanya takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Curaçao-Fildişi Sahili

25 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Curaçao ile Fildişi Sahili takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Zooveti-Aragvi Dusheti

25 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Gürcistan Kupası liginde oynanacak olan Zooveti ile Aragvi Dusheti takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

JJK Jyvaskyla-Inter Turku II

25 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Finlandiya Ykkönen Ligi liginde oynanacak olan JJK Jyvaskyla ile Inter Turku II takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

FC Jazz-Tampere United

25 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Finlandiya Ykkönen Ligi liginde oynanacak olan FC Jazz ile Tampere United takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Breidablik-Vikingur Reykjavik

25 Haziran Perşembe 2026 tarihinde İzlanda Premier Ligi liginde oynanacak olan Breidablik ile Vikingur Reykjavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Grobina-Auda

25 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Letonya Virsliga liginde oynanacak olan Grobina ile Auda takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

BFC Daugavpils -Riga FC

25 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Letonya Virsliga liginde oynanacak olan BFC Daugavpils ile Riga FC takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Super Nova-FS Jelgava

25 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Letonya Virsliga liginde oynanacak olan Super Nova ile FS Jelgava takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

IFK Skövde-Lidköpings

25 Haziran Perşembe 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan IFK Skövde ile Lidköpings takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Galtabacks-Böljan

25 Haziran Perşembe 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Galtabacks ile Böljan takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Nyköpings-Nacka Iliria

25 Haziran Perşembe 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Nyköpings ile Nacka Iliria takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Helges-Sunnersta

25 Haziran Perşembe 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Helges ile Sunnersta takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Kawkab Marrakech-FUS Rabat

25 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Fas Premier Ligi liginde oynanacak olan Kawkab Marrakech ile FUS Rabat takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Renaissance Zemamra-Olympic Safi

25 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Fas Premier Ligi liginde oynanacak olan Renaissance Zemamra ile Olympic Safi takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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