Sabah-Barcelona

25 Kasım 2026 tarihinde saat 20:45'te Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Bu maçta iki güçlü rakip mücadele edecek. Sabah, gruptaki 4 maçında 1 galibiyet elde etti. Üç mağlubiyet alarak toplamda 3 puan topladı. Bu nedenle, 30. sırada yer alıyor. Barcelona ise farklı bir durumda. 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Toplamda 9 puanla 8. sırada bulunuyor. Maç, Spor kanalından yayınlanacak. Taraftarlar heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor. İki takım da galibiyet için sahada mücadele edecek.

Slavia Prag-Villarreal

25 Kasım 2026 tarihinde saat 20:45'te, Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir karşılaşma yaşanacak. Slavia Prag, Villarreal ile mücadele edecek. Slavia Prag, oynadığı 4 maçta yalnızca 1 puan toplayabildi. Bu nedenle 34. sırada yer alıyor. Villarreal ise 3 puan ile 29. sırada bulunuyor. Maç, Spor kanalında yayınlanacak. İzleyiciler, heyecan dolu bir mücadeleye tanık olacak. Her iki takım da galibiyet için savaşacak. Taraftarların desteği bu maçta büyük önem taşıyacak. Özellikle her iki takımın stratejileri merakla bekleniyor.

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe

25 Kasım 2026 tarihinde saat 23:00'te Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Bu maç, Şampiyonlar Ligi kapsamında düzenleniyor. Shakhtar Donetsk, ligde 24. sırada yer alıyor. Takım, 4 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 4 puan topladı. Fenerbahçe ise 22. sırada bulunuyor. Elde ettiği sonuçlar arasında 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik var. Fenerbahçe, bu maçta toplamda 5 puana ulaştı. Maç TRT 1 kanalından izlenebilecek. Taraftarlar heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Sporting Lizbon-Manchester United

25 Kasım 2026 tarihinde saat 23:00'te Şampiyonlar Ligi maçı oynanacak. Sporting Lizbon, Manchester United ile karşılaşacak. Sporting Lizbon, 4 maçta 3 galibiyet elde etti. Bu nedenle 12. sırada bulunuyor. Manchester United ise 2 galibiyet aldı. Bu durum onu 19. sırada konumlandırıyor. Maç, Spor kanalı üzerinden yayınlanacak. Futbolseverler için heyecan dolu bir mücadele olacak. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi’nde zorlu bir gece bizi bekliyor. Özellikle iki takımın geçmiş performansları dikkat çekiyor.

Lille-Bayern Münih

25 Kasım 2026 tarihinde saat 23:00'te bir Şampiyonlar Ligi maçı gerçekleşecek. Lille, Bayern Münih ile karşılaşacak. Lille, grubunda 4 maç oynadı. Toplamda 0 galibiyet elde etti. Bu nedenle, sadece 1 puan topladı. Şu an 35. sırada yer alıyor. Bayern Münih, grubunda 8 puan ile 14. sırada. Onlar da 4 maç oynadı. Bu maçlarda 2 galibiyet almayı başardı. Bu heyecan dolu karşılaşma, Spor kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, maçı büyük bir heyecanla bekliyor. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek.

Club Brugge-Liverpool

25 Kasım 2026 tarihinde, saat 23:00'te, Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Club Brugge ile Liverpool, zorlu bir mücadele için sahada olacak. Bu maçın sonucu, her iki takım açısından kritik bir önem taşıyor. Club Brugge, ligde 11. sırada yer alıyor. Şu ana kadar 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Toplamda 9 puana sahipler.

Liverpool ise 10. sırada bulunuyor. Onlar da 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti. Aynı şekilde Liverpool'un puanı da 9. Maç, Spor kanalından yayınlanacak. İzleyiciler için heyecan dolu bir karşılaşma olacağı kesin. Herkes, bu mücadelede takım performansını merak ediyor.

Inter-Vfb Stuttgart

25 Kasım 2026 tarihinde saat 23:00’te bir maç var. Şampiyonlar Ligi kapsamında Inter, Vfb Stuttgart ile karşılaşacak. Inter, bugüne kadar 4 maç oynadı. Takım, 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Böylece 6 puan topladı. Bu performansıyla ligde 17. sırada yer alıyor. Vfb Stuttgart ise 4 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Takım, toplamda 7 puanla 15. sırada bulunuyor. Maç, Spor kanalından yayınlanacak. İzleyiciler bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor.

Atletico Madrid-Viking

25 Kasım 2026 tarihinde Atletico Madrid ile Viking, Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Maç, saat 23:00'te başlayacak. Her iki takım da ligde 4 maçta 1 galibiyet elde etti. Ayrıca, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 4 puanda kaldılar. Atletico Madrid, 4 gol atarken 5 gol yedi. Viking ise 9 gol attı. Ancak, 10 gol yediği için savunma sorunları var. Bu heyecan verici mücadele Spor kanalından yayınlanacak. Taraftarlar, maç öncesi büyük bir heyecan içinde. İki takımın performansı merakla bekleniyor.

Paris St Germain-Roma

25 Kasım 2026 tarihinde saat 23:00'te Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir karşılaşma olacak. Paris St Germain, Roma ile karşı karşıya gelecek. Paris St Germain, ligde 2. sırada bulunuyor. Takım, 4 maçta 4 galibiyet elde etti. Böylece 12 puana ulaştılar. Roma ise 23. sırada yer alıyor. Elde ettikleri sadece 1 galibiyet var. Bu nedenle toplamda 4 puana sahipler. Maç, tabii ki Spor kanalı üzerinden yayınlanacak. Bu önemli karşılaşma, futbol severler için heyecan verici olacak. Takımların durumu, maçın sonucunu etkileyecek. Paris St Germain, şampiyonluk hedefi için mücadele ediyor. Roma ise zor durumda, özgüven kazanmaya çalışıyor. Herkes bu maçı merakla bekliyor.

Bolton Wanderers-West Bromwich Albion

25 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Bolton Wanderers ile West Bromwich Albion takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Watford-Blackburn Rovers

25 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Watford ile Blackburn Rovers takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Burnley-Birmingham City

25 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Burnley ile Birmingham City takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Stoke City-Millwall

25 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Stoke City ile Millwall takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Cremonese-Avellino

25 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde İtalya Serie B Ligi liginde oynanacak olan Cremonese ile Avellino takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Pisa-Modena

25 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde İtalya Serie B Ligi liginde oynanacak olan Pisa ile Modena takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00