Bugün hangi maçlar var? 26 Aralık Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Sakaryaspor-Manisa FK

26 Aralık 2025 tarihi önemli bir gün. Saat 20:00'de Trendyol 1. Lig'de bir maç yapılacak. Sakaryaspor ile Manisa FK karşı karşıya gelecek. İki takım, ligde zor günler yaşıyor. Sakaryaspor 14. sırada yer alıyor. Manisa FK ise 17. sırada mücadele ediyor. Bu maçın sonuçları, ligdeki durumlarını etkileyebilir. İzleyiciler için heyecan verici bir karşılaşma bekleniyor. Maç, TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler bu müsabakayı kaçırmamalı.

Manchester United-Newcastle United

26 Aralık 2025 tarihinde saat 23:00'te, İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Manchester United, Newcastle United ile karşılaşacak. Maç öncesinde Manchester United, 17 maçta 7 galibiyet elde etti. Takım, 26 puanla ligde 7. sırada bulunuyor. Newcastle United ise 6 galibiyetle 23 puan topladı. Bu ekip, 11. sırada yer alıyor. Bu mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, heyecanla maçı bekliyor. İki takımda galibiyet için sahada ter dökecek. Maç, her iki takımın hedeflerini belirlemesi açısından kritik bir öneme sahip.

Angola-Zimbabve

26 Aralık Cuma 2025 tarihinde Afrika Uluslar Kupası liginde oynanacak olan Angola ile Zimbabve takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Mısır-Güney Afrika

26 Aralık Cuma 2025 tarihinde Afrika Uluslar Kupası liginde oynanacak olan Mısır ile Güney Afrika takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Zambiya-Komorlar

26 Aralık Cuma 2025 tarihinde Afrika Uluslar Kupası liginde oynanacak olan Zambiya ile Komorlar takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Fas-Mali

26 Aralık Cuma 2025 tarihinde Afrika Uluslar Kupası liginde oynanacak olan Fas ile Mali takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Birmingham City-Derby County

26 Aralık Cuma 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Birmingham City ile Derby County takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Millwall-Ipswich Town

26 Aralık Cuma 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Millwall ile Ipswich Town takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

West Bromwich Albion-Bristol City

26 Aralık Cuma 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan West Bromwich Albion ile Bristol City takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Oxford United-Southampton

26 Aralık Cuma 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Oxford United ile Southampton takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Leicester City-Watford

26 Aralık Cuma 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Leicester City ile Watford takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Sheffield Wednesday-Hull City

26 Aralık Cuma 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Sheffield Wednesday ile Hull City takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Portsmouth-Queens Park Rangers

26 Aralık Cuma 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Portsmouth ile Queens Park Rangers takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Stoke City-Preston North End

26 Aralık Cuma 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Stoke City ile Preston North End takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Coventry City-Swansea City

26 Aralık Cuma 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Coventry City ile Swansea City takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00