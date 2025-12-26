SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Bugün hangi maçlar var? 26 Aralık Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 26 Aralık Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 26 Aralık Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Sakaryaspor-Manisa FK

26 Aralık 2025 tarihi önemli bir gün. Saat 20:00'de Trendyol 1. Lig'de bir maç yapılacak. Sakaryaspor ile Manisa FK karşı karşıya gelecek. İki takım, ligde zor günler yaşıyor. Sakaryaspor 14. sırada yer alıyor. Manisa FK ise 17. sırada mücadele ediyor. Bu maçın sonuçları, ligdeki durumlarını etkileyebilir. İzleyiciler için heyecan verici bir karşılaşma bekleniyor. Maç, TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler bu müsabakayı kaçırmamalı.

Manchester United-Newcastle United

26 Aralık 2025 tarihinde saat 23:00'te, İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Manchester United, Newcastle United ile karşılaşacak. Maç öncesinde Manchester United, 17 maçta 7 galibiyet elde etti. Takım, 26 puanla ligde 7. sırada bulunuyor. Newcastle United ise 6 galibiyetle 23 puan topladı. Bu ekip, 11. sırada yer alıyor. Bu mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, heyecanla maçı bekliyor. İki takımda galibiyet için sahada ter dökecek. Maç, her iki takımın hedeflerini belirlemesi açısından kritik bir öneme sahip.

Angola-Zimbabve

26 Aralık Cuma 2025 tarihinde Afrika Uluslar Kupası liginde oynanacak olan Angola ile Zimbabve takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Mısır-Güney Afrika

26 Aralık Cuma 2025 tarihinde Afrika Uluslar Kupası liginde oynanacak olan Mısır ile Güney Afrika takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Zambiya-Komorlar

26 Aralık Cuma 2025 tarihinde Afrika Uluslar Kupası liginde oynanacak olan Zambiya ile Komorlar takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Fas-Mali

26 Aralık Cuma 2025 tarihinde Afrika Uluslar Kupası liginde oynanacak olan Fas ile Mali takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Birmingham City-Derby County

26 Aralık Cuma 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Birmingham City ile Derby County takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Millwall-Ipswich Town

26 Aralık Cuma 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Millwall ile Ipswich Town takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

West Bromwich Albion-Bristol City

26 Aralık Cuma 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan West Bromwich Albion ile Bristol City takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Oxford United-Southampton

26 Aralık Cuma 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Oxford United ile Southampton takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Leicester City-Watford

26 Aralık Cuma 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Leicester City ile Watford takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Sheffield Wednesday-Hull City

26 Aralık Cuma 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Sheffield Wednesday ile Hull City takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Portsmouth-Queens Park Rangers

26 Aralık Cuma 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Portsmouth ile Queens Park Rangers takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Stoke City-Preston North End

26 Aralık Cuma 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Stoke City ile Preston North End takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Coventry City-Swansea City

26 Aralık Cuma 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Coventry City ile Swansea City takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
NBA'de Rockets, Lakers deplasmanında farklı kazandıNBA'de Rockets, Lakers deplasmanında farklı kazandı
Beşiktaş Kulübü'nde divan kurulu toplantısı yarın yapılacakBeşiktaş Kulübü'nde divan kurulu toplantısı yarın yapılacak
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

Sadettin Saran adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu!

Sadettin Saran adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu!

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.