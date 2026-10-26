Bugün hangi maçlar var? 26 Ekim Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Beşiktaş-İstanbul Başakşehir

Beşiktaş, 26 Ekim 2026 tarihinde saat 19:00'da İstanbul Başakşehir ile mücadele edecek. Bu karşılaşma Trendyol Süper Lig kapsamında gerçekleşecek. Beşiktaş, ligdeki 8 maçında 5 galibiyet elde etti. Topladığı 15 puan ile 6. sırada bulunuyor. İstanbul Başakşehir ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 11 puana sahip. Bu nedenle takım 12. sırada yer alıyor. Maç, beIN Sports ve beIN Sports 2 kanallarından izlenebilecek. Taraftarlar, iki takımın mücadelesini heyecanla takip edecek. Bu karşılaşma, her iki takım için büyük önem taşıyor. Beşiktaş, zirveye yaklaşma adına mücadele edecektir. İstanbul Başakşehir ise düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Bu karşılaşma, futbolseverler için heyecan verici bir etkinlik olacak. Maç öncesinde takımların son durumları merak ediliyor.

Çaykur Rizespor-Trabzonspor

26 Ekim 2026 tarihinde saat 19:00'da bir maç oynanacak. Bu maç, Trendyol Süper Lig kapsamında gerçekleşecek. Çaykur Rizespor, Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Rizespor, şu anda ligde 13. sırada yer alıyor. Trabzonspor ise 4. sırada bulunuyor. Maçın yayıncısı beIN Sports kanalı olacak. İzleyiciler, karşılaşmayı bu kanaldan takip edebilecek. Herkesin merakla beklediği bir karşılaşma olacak. Takımlar puan durumlarında farklı hedeflere sahip. Heyecan dolu bir müsabaka bizleri bekliyor.

Galatasaray-Fenerbahçe

26 Ekim 2026’da saat 21:30’da büyük bir derbi mücadelesi olacak. Trendyol Süper Lig’de, Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Galatasaray, ligde 2. sıradadır. Fenerbahçe ise 3. sırada yer alıyor. Beşinci haftanın ardından, Galatasaray 19 puan topladı. Fenerbahçe ise 16 puana sahip. Maç beIN Sports kanalında canlı yayınlanacak. Bu, futbolseverler için heyecan verici bir karşılaşma olacak. İzleyiciler, iki büyük takımın mücadelesini görmek için sabırsızlanıyor. Maçın sonuçları, lig sıralamasını da etkileyecek. Herkes, rekabetin ve mücadele ruhunun zirveye çıkmasını bekliyor.

Mardin 1969 Spor-Manisa FK

26 Ekim 2026 tarihinde saat 20:00'de Trendyol 1. Lig'de önemli bir mücadele var. Mardin 1969 Spor, Manisa FK ile karşı karşıya gelecek. Mardin 1969 Spor, 11 maçta 18 puan topladı. Bu performans onları 7. sırada konumlandırıyor. Manisa FK ise 10 puanla 17. sırada bulunuyor. Maçın yayıncıları beIN Sports Max 1 ve TRT Spor olacak. Bu karşılaşma, takımlar için kritik bir önem taşıyor. Her iki ekip de galibiyet için mücadele edecek. Taraftarlar bu maçı heyecanla bekliyor. Maçın sonucu ligdeki durumu etkileyecek. Ayrıca, izleyicilere güzel bir futbol gösterme potansiyeli bulunuyor.

Sevilla-Osasuna

26 Ekim 2026 tarihinde, İspanya La Liga’da bir önemli maçı izleyeceğiz. Sevilla ile Osasuna, saat 23:00’te karşı karşıya gelecek. Sevilla, ligde 6. sırada yer alıyor. Takım, 9 maçta 4 galibiyet aldı. Bunun yanı sıra, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Bu sonuçlarla birlikte, toplamda 14 puana ulaştı. Osasuna ise 12. sırada bulunuyor. Elde ettiği sonuçlar şöyle: 9 maçta 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik. Dolayısıyla, Osasuna’nın puanı şu an 11. Maç, S Sport kanalından yayınlanacak. İzleyiciler, bu mücadeleyi keyifle takip edebilir.

Paris St Germain-Olympique Lyon

Fransa Ligue 1'da önemli bir mücadele gerçekleşecek. 26 Ekim 2026 tarihinde, Paris Saint Germain ile Olympique Lyon karşı karşıya gelecek. Maç saat 22:30'da başlayacak. Takımlar ligdeki konumlarıyla dikkat çekiyor. Paris Saint Germain 5. sırada yer alıyor. Olympique Lyon ise 4. sırada bulunuyor. İki takımın da puanı 14. Ayrıca her iki takımın bu sezon yalnızca bir mağlubiyeti var. Maç, beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak. İzleyiciler, bu heyecan verici karşılaşmayı kaçırmamalı. Lig mücadelesi, oldukça çekişmeli geçeceğe benziyor. Hem Paris Saint Germain hem de Olympique Lyon, galibiyet için savaşacak.

Santa Clara-Benfica

26 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Santa Clara ile Benfica takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Boulogne-Reims

26 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Boulogne ile Reims takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Montpellier-Red Star

26 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Montpellier ile Red Star takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Andorra-Burgos

26 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Andorra ile Burgos takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Iberia 1999-Torpedo Kutaisi

26 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Iberia 1999 ile Torpedo Kutaisi takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00