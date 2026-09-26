Bugün hangi maçlar var? 26 Eylül Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Slovenya-İskoçya
26 Eylül Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Slovenya ile İskoçya takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
İzlanda-Estonya
26 Eylül Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan İzlanda ile Estonya takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Bulgaristan-Lüksemburg
26 Eylül Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Bulgaristan ile Lüksemburg takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
San Marino-Finlandiya
26 Eylül Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan San Marino ile Finlandiya takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Faroe Adaları-Kazakistan
26 Eylül Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Faroe Adaları ile Kazakistan takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
İngiltere-İspanya
26 Eylül Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan İngiltere ile İspanya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Çekya-Hırvatistan
26 Eylül Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Çekya ile Hırvatistan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti-İsviçre
26 Eylül Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ile İsviçre takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Arnavutluk-Belarus
26 Eylül Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Arnavutluk ile Belarus takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Slovakya-Moldova
26 Eylül Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Slovakya ile Moldova takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Kenya-Eritre
26 Eylül Cumartesi 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Kenya ile Eritre takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Güney Afrika-Gine
26 Eylül Cumartesi 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Güney Afrika ile Gine takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Ankaraspor-Somaspor
26 Eylül Cumartesi 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Ankaraspor ile Somaspor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Ekinciler İskenderunspor
26 Eylül Cumartesi 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile Ekinciler İskenderunspor takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
İnegöl Kafkas SK-GMG Kastamonuspor
26 Eylül Cumartesi 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan İnegöl Kafkas SK ile GMG Kastamonuspor takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
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