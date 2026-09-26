SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Bugün hangi maçlar var? 26 Eylül Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 26 Eylül Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 26 Eylül Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Slovenya-İskoçya

26 Eylül Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Slovenya ile İskoçya takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

İzlanda-Estonya

26 Eylül Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan İzlanda ile Estonya takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Bulgaristan-Lüksemburg

26 Eylül Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Bulgaristan ile Lüksemburg takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

San Marino-Finlandiya

26 Eylül Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan San Marino ile Finlandiya takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Faroe Adaları-Kazakistan

26 Eylül Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Faroe Adaları ile Kazakistan takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

İngiltere-İspanya

26 Eylül Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan İngiltere ile İspanya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Çekya-Hırvatistan

26 Eylül Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Çekya ile Hırvatistan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti-İsviçre

26 Eylül Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ile İsviçre takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Arnavutluk-Belarus

26 Eylül Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Arnavutluk ile Belarus takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Slovakya-Moldova

26 Eylül Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Slovakya ile Moldova takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Kenya-Eritre

26 Eylül Cumartesi 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Kenya ile Eritre takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Güney Afrika-Gine

26 Eylül Cumartesi 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Güney Afrika ile Gine takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Ankaraspor-Somaspor

26 Eylül Cumartesi 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Ankaraspor ile Somaspor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Ekinciler İskenderunspor

26 Eylül Cumartesi 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile Ekinciler İskenderunspor takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

İnegöl Kafkas SK-GMG Kastamonuspor

26 Eylül Cumartesi 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan İnegöl Kafkas SK ile GMG Kastamonuspor takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
A Milli Takım’da İtalya maçı hazırlıkları başladıA Milli Takım’da İtalya maçı hazırlıkları başladı
Jürgen Klopp kararını verdi! Beşiktaşlı Nübel Almanya kalesindeJürgen Klopp kararını verdi! Beşiktaşlı Nübel Almanya kalesinde
Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fatih Erbakan'dan adaylık açıklaması! Canlı yayında duyurdu

Fatih Erbakan'dan adaylık açıklaması! Canlı yayında duyurdu

'Vanlı Kara Haydar'a yeni operasyon: İki araçtan servet çıktı!

'Vanlı Kara Haydar'a yeni operasyon: İki araçtan servet çıktı!

Fransa karşısında yıkıldık! Uluslar Ligi'ne mağlubiyetle başladık

Fransa karşısında yıkıldık! Uluslar Ligi'ne mağlubiyetle başladık

Tek celsede boşandılar! 'Parayı peşin alınca tamam' dedi

Tek celsede boşandılar! 'Parayı peşin alınca tamam' dedi

Dev banka altının zirve yapacağı tarihi verdi!

Dev banka altının zirve yapacağı tarihi verdi!

MYNET ÖZEL | İşte Tera Fon’un TEFAS öncesi yatırımcı listesi! MASAK raporunda dikkat çeken isimler

MYNET ÖZEL | İşte Tera Fon’un TEFAS öncesi yatırımcı listesi! MASAK raporunda dikkat çeken isimler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.