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Bugün hangi maçlar var? 26 Haziran Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 26 Haziran Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 26 Haziran Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Senegal-Irak

26 Haziran Cuma 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Senegal ile Irak takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Norveç-Fransa

26 Haziran Cuma 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Norveç ile Fransa takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Qingdao Hainiu-Yunnan Yukun

26 Haziran Cuma 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Qingdao Hainiu ile Yunnan Yukun takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Fylkir-HK Kopavogs

26 Haziran Cuma 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Fylkir ile HK Kopavogs takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Grindavik-Aegir

26 Haziran Cuma 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Grindavik ile Aegir takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Afturelding-Njardvik

26 Haziran Cuma 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Afturelding ile Njardvik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Leiknir R.-IR Reykjavik

26 Haziran Cuma 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Leiknir R. ile IR Reykjavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Be1 NFA-FK Zalgiris-2

26 Haziran Cuma 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Be1 NFA ile FK Zalgiris-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Garliava-FK Minija

26 Haziran Cuma 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Garliava ile FK Minija takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

Sollentuna FK-AFC Eskilstuna

26 Haziran Cuma 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Sollentuna FK ile AFC Eskilstuna takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

FBK Karlstad-Hammarby Talang FF

26 Haziran Cuma 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan FBK Karlstad ile Hammarby Talang FF takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Kristianstads-Trelleborgs FF

26 Haziran Cuma 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Kristianstads ile Trelleborgs FF takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Assyriska-Vasalund

26 Haziran Cuma 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Assyriska ile Vasalund takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Hassleholms IF-Tvaakers IF

26 Haziran Cuma 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Hassleholms IF ile Tvaakers IF takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Eidsvold TF-Tromsdalen

26 Haziran Cuma 2026 tarihinde Norveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Eidsvold TF ile Tromsdalen takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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