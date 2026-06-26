Bugün hangi maçlar var? 26 Haziran Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Senegal-Irak
26 Haziran Cuma 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Senegal ile Irak takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Norveç-Fransa
26 Haziran Cuma 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Norveç ile Fransa takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Qingdao Hainiu-Yunnan Yukun
26 Haziran Cuma 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Qingdao Hainiu ile Yunnan Yukun takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Fylkir-HK Kopavogs
26 Haziran Cuma 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Fylkir ile HK Kopavogs takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Grindavik-Aegir
26 Haziran Cuma 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Grindavik ile Aegir takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Afturelding-Njardvik
26 Haziran Cuma 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Afturelding ile Njardvik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Leiknir R.-IR Reykjavik
26 Haziran Cuma 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Leiknir R. ile IR Reykjavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Be1 NFA-FK Zalgiris-2
26 Haziran Cuma 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Be1 NFA ile FK Zalgiris-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30
Garliava-FK Minija
26 Haziran Cuma 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Garliava ile FK Minija takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30
Sollentuna FK-AFC Eskilstuna
26 Haziran Cuma 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Sollentuna FK ile AFC Eskilstuna takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
FBK Karlstad-Hammarby Talang FF
26 Haziran Cuma 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan FBK Karlstad ile Hammarby Talang FF takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Kristianstads-Trelleborgs FF
26 Haziran Cuma 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Kristianstads ile Trelleborgs FF takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Assyriska-Vasalund
26 Haziran Cuma 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Assyriska ile Vasalund takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30
Hassleholms IF-Tvaakers IF
26 Haziran Cuma 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Hassleholms IF ile Tvaakers IF takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30
Eidsvold TF-Tromsdalen
26 Haziran Cuma 2026 tarihinde Norveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Eidsvold TF ile Tromsdalen takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Okuyucu Yorumları 0 yorum