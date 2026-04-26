Bugün hangi maçlar var? 26 Nisan Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kocaelispor

26 Nisan 2026 tarihinde saat 14:30'da, Trendyol Süper Lig kapsamında önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Natura Dünyası Gençlerbirliği, Kocaelispor ile mücadele edecek. Natura Dünyası Gençlerbirliği, ligin 17. sırasında yer alıyor. Takım, sezon boyunca sadece 6 galibiyet elde etti. 17 mağlubiyet ve 7 beraberlik sonrasında 25 puan toplayabildi. Kocaelispor ise 11. sırada yer alıyor. Bu ekip, 9 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı. 9 beraberlik ile 36 puana ulaştı. Bu karşılaşma için taraftarlar heyecanla bekliyor. Maç, beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, mücadeleyi takip edebilecek. İki takım için de kritik bir an. Sonuçlar, ligdeki sıralamaları etkileyecek.

Galatasaray-Fenerbahçe

26 Nisan 2026 tarihinde, saat 20:00'de bir derbi heyecanı yaşanacak. Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Galatasaray, ligdeki 30 maçta 22 galibiyet aldı. Takım, 71 puanla lider konumunda bulunuyor. Fenerbahçe ise aynı maç sayısında 19 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertli ekip, 67 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bu kritik mücadele, futbolseverler için büyük önem taşıyor. Maç, beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, iki takımın mücadele edeceği bu karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor.

Erzurumspor FK-Bandırmaspor

26 Nisan 2026 tarihinde saat 16:00'da Trendyol 1. Lig'de önemli bir maç oynanacak. Erzurumspor FK ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Erzurumspor, 79 puanla ligde lider durumda. Konuk takım Bandırmaspor ise 56 puanla 7. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma, ligdeki yarış için kritik bir önem taşımakta. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından izlenebilecek. Futbolseverler için heyecanlı bir mücadele bekleniyor. Takımların performansları büyük dikkat çekecektir. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda yerini alacak. İki takım arasında geçecek olan bu mücadele, ligdeki dengeleri etkileyebilir.

Amed Sportif Faaliyetler-Sipay Bodrum FK

26 Nisan 2026 tarihi, önemli bir maça ev sahipliği yapacak. Saat 16:00'da Trendyol 1. Lig'de Amed Sportif Faaliyetler, Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Amed Sportif Faaliyetler, ligde 72 puanla 3. sırada yer alıyor. Sipay Bodrum FK ise 63 puanla 5. sırada bulunuyor.

Maç, beIN Sports 4 ve TRT Spor kanallarından yayınlanacak. Takımlar, puanları artırma mücadelesi verecek. Taraftarlar, bu mücadeleyi heyecanla bekliyor. Her iki ekip de galibiyet için sahaya çıkacak.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Manisa FK

26 Nisan 2026 tarihinde saat 16:00'da Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Manisa FK maçı yapılacak. Bu karşılaşma Trendyol 1. Lig mücadelesi olarak dikkat çekiyor. Ankara Keçiörengücü, ligde 8. sırada bulunuyor. Takımın 54 puanı var. Manisa FK ise 9. sırada yer alıyor. Manisa FK'nın puanı 52. İki takım da ligdeki rekabeti sürdürüyor. Maç, TRT Spor'da ve beIN Connect'te yayınlanacak. Maç saatine doğru heyecan artıyor. Taraftarlar bu karşılaşmayı bekliyor.

Sakaryaspor-Arca Çorum FK

26 Nisan 2026, saat 16:00'da Trendyol 1. Lig'de önemli bir maç oynanacak. Sakaryaspor ile Arca Çorum FK karşı karşıya gelecek. Sakaryaspor, ligde zor günler yaşıyor. Takım, 36 maçta 34 puan toplayarak 18. sırada yer alıyor. Arca Çorum FK ise daha iyi bir durumda. Takım, 67 puan ile 4. sıradadır. Bu karşılaşma, iki takım için büyük önem taşıyor. Sakaryaspor, düşme hattından kurtulmak istiyor. Arca Çorum FK ise play-off için mücadele ediyor. Maçın heyecanı yüksek olacak. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumu dolduracak. Maç beIN Sports Max 1 ve TRT Spor kanallarından izlenebilecek. İzleyiciler, bu mücadelede keyifli anlar yaşayacak. Herkes, takımlarının kazanmasını umuyor. Zorlu bir mücadele bizleri bekliyor.

Atko Grup Pendikspor-Boluspor

Atko Grup Pendikspor ile Boluspor, 26 Nisan 2026 tarihinde bir araya gelecek. Maç saati 16:00 olarak belirlendi. Mücadele Trendyol 1. Lig'de gerçekleşecek. Ev sahibi Atko Grup Pendikspor, 36 maç sonunda 59 puana ulaştı. Bu puan, takımın ligdeki sırasını 6. yapıyor. Rakip ekip Boluspor ise 45 puan ile 16. sırada yer alıyor. Bu önemli karşılaşma, iki takım için kritik bir öneme sahip. Mücadele beIN Sports Max 2 ve TRT Spor kanallarından yayınlanacak. Taraftarlar, bu maçı heyecanla bekliyor. Her iki takım da galibiyet peşinde koşacak.

SMS Grup Sarıyer-Esenler Erokspor

26 Nisan 2026'da, saat 16:00'da SMS Grup Sarıyer, Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Bu maç Trendyol 1. Lig kapsamında oynanacak. Ev sahibi takım SMS Grup Sarıyer, ligde 15. sırada bulunuyor. Rakip ekip Esenler Erokspor ise 2. sıradaki yerini koruyor. Maç, beIN Sports 3 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak. Taraftarlar heyecanla bu maçı bekliyor. İki ekip de galibiyet için mücadele edecek. Maçın sonucu, ligdeki sıralamaları önemli ölçüde etkileyecek.

Özbelsan Sivasspor-Alagöz Holding Iğdır FK

26 Nisan 2026 tarihinde saat 16:00'da Trendyol 1. Lig'in önemli bir maçı gerçekleşecek. Özbelsan Sivasspor, Alagöz Holding Iğdır FK ile karşı karşıya gelecek. Özbelsan Sivasspor, 50 puanla ligde 10. sırada yer alıyor. Alagöz Holding Iğdır FK ise 49 puanla 12. sırada bulunuyor. Bu mücadele, hem takımlar hem de taraftarlar için büyük önem taşıyor. Maç TRT Spor ve beIN Connect üzerinden yayınlanacak. İzleyiciler, bu keyifli karşılaşmayı ekran başında takip edebilecek. Herkes, sonuçları merakla bekliyor.

Vfb Stuttgart-Werder Bremen

26 Nisan 2026'da saat 16:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Vfb Stuttgart, Werder Bremen ile karşılaşacak. Vfb Stuttgart, 30 maçta 56 puan topladı. Takım, ligin 5. sırasında yer alıyor. Werder Bremen ise 31 puanla 15. sırada bulunuyor.

Maçın yayınlanacağı kanallar Tivibu Spor2 ve S Sport+ olacak. İzleyiciler bu kanallar üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek. Her iki takım da maça iyi bir motivasyonla çıkacak. Taraftarlar, mücadeleye büyük ilgi gösterecek. Bu maç, iki takım açısından da kritik bir öneme sahip.

Borussia Dortmund-Freiburg

26 Nisan 2026 tarihinde saat 18:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde bir mücadele olacak. Borussia Dortmund ile Freiburg karşı karşıya gelecek. Bundesliga'da Dortmund, 2. sırada yer alıyor. Takım, 30 maçta 19 galibiyet elde etti. Topladığı puan ise 64. Freiburg ise 8. sırada bulunuyor. Bu takım, 30 maçta 12 galibiyet aldı. Freiburg'un toplam puanı 43. Maç, S Sport+ ve Tivibu Spor3 kanallarından yayınlanacak.

Fiorentina-Sassuolo

26 Nisan 2026 tarihinde saat 13:30'da İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. Fiorentina ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Fiorentina, 33 maçta 36 puan topladı. Bu durum, Fiorentina'nın ligde 15. sırada yer almasına neden oldu. Sassuolo ise 45 puanla 10. sırada bulunuyor. İki takım arasındaki bu mücadele, heyecanla bekleniyor. Maç, futbolseverler için büyük önem taşıyor. Ayrıca, yayıncı olarak Tivibu Spor ve S Sport 2 kanalları belirtilmiştir. Bu yüzden, izleyiciler maçın keyfini iki farklı kanalda çıkarabilir. Herkes bu karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor. Fiorentina ve Sassuolo’nun performansları, merakla takip edilmeli.

Genoa-Como

26 Nisan 2026 tarihinde saat 16:00'da Genoa, Como ile karşılaşacak. Bu maç İtalya Serie A Ligi'nde gerçekleşecek. Ev sahibi takım Genoa, ligde 14. sırada bulunuyor. Şu ana kadar 33 maçta 10 galibiyet almış durumda. Toplam puanı ise 39. Rakip takım Como ise 6. sırada yer alıyor. Como, 33 maçta 16 galibiyet elde etti. Bu sayede toplam puanı 58'ye ulaştı. Maç, Tivibu Spor ve S Sport 2 kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler, karşılaşmayı buradan takip edebilir. Bu önemli maça hazırlıklar devam ediyor. Her iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Maçın sonucu, ligdeki sıralamaları etkileyebilir.

Torino-Inter

26 Nisan 2026 tarihinde saat 19:00'da Torino ile Inter karşılaşacak. Maç, İtalya Serie A Ligi'nde gerçekleşecek. Torino, 33 maçta 40 puanla 13. sıradadır. Inter ise 33 maçta 78 puanla ligde lider konumdadır. Bu zorlu mücadele önemli bir karşılaşma olarak öne çıkıyor. Maç, S Sport 2 ve Tivibu Spor kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler, bu heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmamalı. Her iki takımın performansı da dikkat çekiyor. Torino, sezon boyunca mücadeleci bir oyun sergiledi. Inter ise güçlü kadrosunu ortaya koydu. Taraftarlar, takımının başarısını bekliyor. Maçın sonucu, ligdeki dengeleri etkileyebilir. Bu yüzden her iki ekip de kazanmak için sahaya çıkacak. Bu karşılaşma nefes kesici bir mücadele vaat ediyor.

Milan-Juventus

26 Nisan 2026 tarihinde saat 21:45’te İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Milan, Juventus ile karşılaşacak. Milan, ligde 66 puanla 3. sırada bulunuyor. Juventus ise 63 puanla 4. sırada yer alıyor. Bu maç, iki takım için büyük bir önem taşıyor. Mücadele S Sport 2 ve Tivibu Spor kanallarından canlı yayınlanacak. Futbol severler, bu karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor. Tüm gözler, iki dev takımın rekabetine çevrildi. Maç boyunca heyecan dolu anlar yaşanacak.