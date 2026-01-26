Bugün hangi maçlar var? 26 Ocak Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

ikas Eyüpspor-Beşiktaş

26 Ocak 2026 tarihinde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor, Beşiktaş'ı saat 20:00'de konuk edecek. Eyüpspor, ligde 17. sırada yer almakta. Takım bu sezon 18 maçta 3 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde etti. Sonuç olarak, toplamda 14 puana ulaşmış durumda.

Beşiktaş ise ligde 5. sırada. Takım 18 karşılaşmada 9 galibiyet aldı. Ayrıca 4 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. 5 kez de berabere kaldılar. Beşiktaş, toplamda 32 puan topladı. Maçın yayını beIN Sports kanalından yapılacak. Takım taraftarları, bu maçı sabırsızlıkla bekliyor.

Sakaryaspor-Sipay Bodrum FK

Trendyol 1. Lig'de önemli bir maç gerçekleşecek. Sakaryaspor, 26 Ocak 2026 tarihinde saat 20:00'de Sipay Bodrum FK ile oynayacak. Sakaryaspor, ligde 18. sırada bulunuyor. Sipay Bodrum FK ise 6. sırada yer alıyor. Her iki takım için kritik bir karşılaşma olacak. Maç, heyecan dolu mücadelelere sahne olacaktır. İzleyiciler, TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından bu karşılaşmayı takip edebilir. Taraftarlar, takımlarının performansını merakla bekliyor. maçın sonucu, her iki takımın kaderini belirleyebilir. Çekişmeli bir mücadele tüm futbol severleri ekran başına toplayacak.

Everton-Leeds United

26 Ocak 2026 tarihinde, saat 23:00'te İngiltere Premier Ligi'nde maç olacak. Everton, Leeds United ile karşılaşacak. Everton, şu anda ligde 11. sırada. Takım, 22 maçta 9 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde etti. Bu sonuçlarla 32 puana ulaştı. Leeds United ise 16. sırada bulunuyor. Onlar da 22 maçta mücadele etti. 6 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 7 beraberlik ile 25 puan topladı. Maçın yayıncısı beIN Sports 3 olacak.

Her iki takım için de kritik bir karşılaşma. Everton, ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor. Leeds United ise düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Takımların son durumları maç sonucunu belirleyecek. Her iki tarafta da güçlü oyuncular bulunuyor. İzleyiciler, heyecan dolu bir mücadele bekleyebilir. Maç, futbolseverler için keyifli anlar sunacak.

Hellas Verona-Udinese

26 Ocak 2026 tarihinde saat 22:45'te İtalya Serie A Ligi'nde bir maç oynanacak. Hellas Verona, Udinese ile karşılaşacak. Hellas Verona, ligde 19. sırada bulunuyor. Takım, son sıralarda mücadele ediyor. Udinese ise 11. sırada yer alıyor. Orta sıralarda konumlanmış bir takım. Bu maç, her iki takım için büyük önem taşıyor. Karşılaşma, S Sport 2 ve Tivibu Spor kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler için heyecan dolu anlar bekleniyor.

Girona-Getafe

26 Ocak 2026 tarihinde saat 23:00’te İspanya La Liga'da önemli bir maç gerçekleştirilecek. Girona, Getafe ile karşılaşacak. Girona, ligde 13. sırada yer alıyor. Takım, 20 maçta 24 puan topladı. Bu süreçte 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Getafe ise ligde zor bir durumla karşı karşıya. Takım, 18. sırada bulunuyor. 20 maçta sadece 21 puan alabildi. Getafe, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile mücadele ediyor.

Maç, S Sport kanalından canlı yayınlanacak. İlgili taraftarlar, bu karşılaşmayı kaçırmamalı. Her iki takımın da alacağı sonuç, ligdeki durumlarını önemli ölçüde etkileyebilir.

Norwich City-Coventry City

26 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Norwich City ile Coventry City takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Al Hazm-Damac

Suudi Arabistan Premier Ligi heyecanı sürüyor. 26 Ocak 2026 tarihinde saat 18:00'de Al Hazm ile Damac karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, her iki takım açısından çok önemli. Al Hazm, ligde 11. sırada yer alıyor. Takım, 16 maçta 4 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı. Şu anki puanı 17.

Damac, ligde 15. sırada bulunuyor. Takım, aynı sayıda maçta yalnızca 1 galibiyet elde etti. Bunun yanı sıra, Damac’ın puanı 11. Bu kritik karşılaşma, izleyiciler tarafından yayıncı kanaldan takip edilebilecek. Herkes bu maçı sabırsızlıkla bekliyor. Bugünkü karşılaşma, her iki takım için de büyük bir fırsat. Umarız, futbolseverler için keyifli bir mücadele olur.

Al Nassr-Al Taawon

26 Ocak 2026 tarihinde saat 20:30'da bir maç oynanacak. Suudi Arabistan Premier Ligi’nde Al Nassr ve Al Taawon karşı karşıya gelecek. Al Nassr, 16 maçta 12 galibiyet aldı. 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik de bulunuyor. Toplamda 37 puanla ligde 4. sırada yer alıyor. Al Taawon ise oynadığı maçlardan 11 galibiyet elde etti. 3 mağlubiyeti ve 2 beraberliği var. Al Taawon, 35 puanla 5. sırada bulunuyor. Bu önemli karşılaşma S Sport+ kanalında canlı yayınlanacak. Taraftarlar bu maçı heyecanla bekliyor. Her iki takım da puan almak istiyor. Bu nedenle mücadele oldukça çekişmeli geçecek.

Al-Ittihad Jeddah-Al Okhdood

26 Ocak 2026 tarihinde saat 20:30'da Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir heyecan daha yaşanacak. Al-Ittihad Jeddah, Al Okhdood takımını ağırlıyor. Maç, Al-Ittihad Jeddah'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Al-Ittihad Jeddah, ligde 7. sırada yer alıyor. Takım, 16 maçta 8 galibiyet elde etti. Bunun yanında, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik de var.

Al Okhdood ise şu anda 17. sırada bulunuyor. Takım, 16 maçta yalnızca 2 galibiyet alıyor. Bu süreçte 9 puan topladı. Maçın yayıncısı hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. Taraftarlar, bu mücadeleyi heyecanla bekliyor. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Bu karşılaşma, ligdeki sıralamayı etkileme potansiyeline sahip.

Porto-Gil Vicente

26 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Porto ile Gil Vicente takımları arasındaki maçın başlama saati 23:15

Le Mans-USL Dunkerque

26 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Le Mans ile USL Dunkerque takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Ceuta-Cultural Leonesa

26 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Ceuta ile Cultural Leonesa takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30