Bugün hangi maçlar var? 26 Temmuz Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Young Boys-Sion
26 Temmuz Pazar 2026 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Young Boys ile Sion takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Lugano-Vaduz
26 Temmuz Pazar 2026 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Lugano ile Vaduz takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30
St. Gallen-Zurich
26 Temmuz Pazar 2026 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan St. Gallen ile Zurich takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30
FC Seoul-Ulsan HD
26 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan FC Seoul ile Ulsan HD takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Incheon United-Bucheon
26 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Incheon United ile Bucheon takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Gwangju-Jeju United
26 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Gwangju ile Jeju United takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Anyang-Gangwon
26 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Anyang ile Gangwon takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Yunnan Yukun-Shenzhen Peng City
26 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Yunnan Yukun ile Shenzhen Peng City takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Shandong Taishan-Henan Songshan Longmen
26 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Shandong Taishan ile Henan Songshan Longmen takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Chengdu Rongcheng FC-Beijing Guoan
26 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Chengdu Rongcheng FC ile Beijing Guoan takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Zhejiang Professional-Dalian Yingbo
26 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Zhejiang Professional ile Dalian Yingbo takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Lokomotiv Moskova-FK Akhmat Grozny
26 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Rusya Premier Ligi liginde oynanacak olan Lokomotiv Moskova ile FK Akhmat Grozny takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Rubin Kazan-FC Krasnodar
26 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Rusya Premier Ligi liginde oynanacak olan Rubin Kazan ile FC Krasnodar takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30
FK Orenburg-Rostov
26 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Rusya Premier Ligi liginde oynanacak olan FK Orenburg ile Rostov takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30
Cruzeiro-Botafogo FR
26 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Cruzeiro ile Botafogo FR takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
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