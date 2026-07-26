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Bugün hangi maçlar var? 26 Temmuz Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 26 Temmuz Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 26 Temmuz Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Young Boys-Sion

26 Temmuz Pazar 2026 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Young Boys ile Sion takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Lugano-Vaduz

26 Temmuz Pazar 2026 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Lugano ile Vaduz takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

St. Gallen-Zurich

26 Temmuz Pazar 2026 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan St. Gallen ile Zurich takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

FC Seoul-Ulsan HD

26 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan FC Seoul ile Ulsan HD takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Incheon United-Bucheon

26 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Incheon United ile Bucheon takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Gwangju-Jeju United

26 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Gwangju ile Jeju United takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Anyang-Gangwon

26 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Anyang ile Gangwon takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Yunnan Yukun-Shenzhen Peng City

26 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Yunnan Yukun ile Shenzhen Peng City takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Shandong Taishan-Henan Songshan Longmen

26 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Shandong Taishan ile Henan Songshan Longmen takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Chengdu Rongcheng FC-Beijing Guoan

26 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Chengdu Rongcheng FC ile Beijing Guoan takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Zhejiang Professional-Dalian Yingbo

26 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Zhejiang Professional ile Dalian Yingbo takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Lokomotiv Moskova-FK Akhmat Grozny

26 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Rusya Premier Ligi liginde oynanacak olan Lokomotiv Moskova ile FK Akhmat Grozny takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Rubin Kazan-FC Krasnodar

26 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Rusya Premier Ligi liginde oynanacak olan Rubin Kazan ile FC Krasnodar takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

FK Orenburg-Rostov

26 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Rusya Premier Ligi liginde oynanacak olan FK Orenburg ile Rostov takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

Cruzeiro-Botafogo FR

26 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Cruzeiro ile Botafogo FR takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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