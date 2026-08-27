Bugün hangi maçlar var? 27 Ağustos Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

KuPS-Shamrock Rovers

27 Ağustos 2026 tarihinde saat 18:00'de UEFA Konferans Ligi mücadelesi yapılacak. KuPS ile Shamrock Rovers karşı karşıya gelecek. Bu maç, gruplarda önemli bir yere sahip. KuPS, ev sahibi avantajı arayacak. Shamrock Rovers ise galibiyet için mücadele edecek. Maçın yayıncısı hakkında bilgi mevcut değil. Bu karşılaşma, futbolseverler açısından heyecan verici olacak. Her iki ekip de kazanmak için elinden geleni yapacak. Taraftarlar, takım desteklerini göstermek için stadyumu dolduracak. Sonuçlar, grup sıralamasında belirleyici rol oynayacak. Her iki takım da bu maça özel hazırlıklar yapıyor.

Maccabi Tel Aviv-Lugano

27 Ağustos 2026 tarihinde UEFA Konferans Ligi kapsamında Maccabi Tel Aviv ile Lugano karşı karşıya gelecek. Maç 19:00’da başlayacak. Maccabi Tel Aviv, ligdeki mücadelesine devam ediyor. Lugano, bu zorlu deplasmanda puan alma hedefinde olacak. Karşılaşmanın yayıncısı henüz belli değil.

Karabağ-Twente

27 Ağustos 2026 tarihinde, saat 19:00'da UEFA Konferans Ligi'nin dikkat çeken bir maçı gerçekleşecek. Karabağ, Twente ile karşı karşıya gelecek. Her iki takım, grubundaki konumlarıyla bu maçı önemsediklerini gösteriyor. Kritik bir mücadele bizleri bekliyor. Maçın yayıncısı henüz açıklanmadı. İzleyiciler, hangi kanaldan maçın yayınlanacağını merak ediyor. Bu belirsizlik, heyecanı artırıyor. Takımlar, galibiyet için büyük bir mücadele verecek. Taraftarlar, desteklerini esirgemeyecek. Maç, futbolseverler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Jablonec-Rangers FC

27 Ağustos 2026 tarihinde saat 19:00'da UEFA Konferans Ligi maçı yapılacak. Jablonec, Rangers FC'yi konuk edecek. İki takım grup aşamalarına geçmek için mücadele edecek. Bu zorlu maç öncesinde, Jablonec'un ligi durumu dikkat çekiyor. Rangers FC ise istikrarı ile öne çıkıyor. Takımların bu karşılaşmadaki performansı heyecanı artırıyor. Maçın yayıncısı hakkında bilgi bulunmamaktadır. İzleyiciler, bu mücadelede hangi takımın galip geleceğini merakla bekliyor. Taraftarlar için tüm gözler stadyumda olacak. Hem Jablonec hem de Rangers FC, kazanmak için sahada mücadele edecek. Bu maç, her iki takım için de büyük önem taşıyor.

Freiburg-Motherwell

Freiburg ile Motherwell arasında bir maç var. Maç, 27 Ağustos 2026 tarihinde oynanacak. UEFA Konferans Ligi kapsamında gerçekleşecek. Karşılaşma saat 19:45'te başlayacak. Freiburg, grup konumunu güçlendirmek istiyor. Motherwell ise rakibi karşısında başarı elde etmek peşinde. Bu önemli mücadele, futbolseverler için merakla bekleniyor.

Monaco-Gornik Zabrze

27 Ağustos 2026 tarihinde saat 19:45'te UEFA Konferans Ligi'nde Monaco ile Gornik Zabrze karşılaşacak. Bu maç, her iki takım için önem taşıyan bir mücadele niteliği taşıyor. Monaco, ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor. Ayrıca grup aşamasında avantaj sağlamak da hedefleri arasında bulunuyor. Gornik Zabrze ise zorlu rakibi karşısında sürpriz bir sonuç almak için mücadele edecek. İki takım da sahaya motivasyonla çıkacak. Maçın yayıncısı hakkında ise şu an için herhangi bir bilgi yok. Futbolseverler bu önemli karşılaşmayı heyecanla bekliyor.

Hradec Kralove-Panathinaikos

27 Ağustos 2026 tarihinde, UEFA Konferans Ligi kapsamında Hradec Kralove ile Panathinaikos mücadele edecek. Maç saati 20:00 olarak belirlenmiş. Her iki takım gruptaki hedeflerine ulaşmak için yarışacak. Puan kazanmak önemli bir hedef. Maçın yayıncısı hakkında henüz bir bilgi yok. Bu nedenle, izleyicilerin dikkat etmesi gereken pek çok detay bulunuyor. Hradec Kralove, kendi sahasında avantaj arayacak. Panathinaikos ise dış sahada iyi sonuçlar almak istiyor. Her iki takımın performansı merakla bekleniyor.

FC Copenhagen-Inter Turku

27 Ağustos 2026 tarihinde saat 20:00'de UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. FC Copenhagen ile Inter Turku, bu maçta karşı karşıya gelecek. İki takım da turnuvada savaşıyor. Her iki ekip için bu maç büyük önem taşıyor. Turnuva, her iki takım için de kritik bir aşama. Maçın yayıncı bilgisi henüz açıklanmadı. İzleyiciler, bu heyecan dolu karşılaşmayı merakla bekliyor. İki takımın form durumu, galibiyet şanslarını etkileyecek. Turnuvada ilerlemek için her iki takımın da kazanması önemli.

Rakow Czestochowa-Hajduk Split

UEFA Konferans Ligi kapsamında, 27 Ağustos 2026 tarihinde bir maç var. Rakow Czestochowa ile Hajduk Split karşı karşıya gelecek. Maç saati 20:00. Her iki takımın ligdeki konumları oldukça önemli. Rakow Czestochowa, gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Takım, liderlik mücadelesi veriyor. Hajduk Split ise üst sıraları hedefliyor. Zorlu bir deplasman için hazırlık yapıyorlar. Bu karşılaşmanın yayın kanalı henüz açıklanmadı. Maçın sonucu, her iki takım için kritik öneme sahip. Taraftarlar bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor.

Pafos FC-Dinamo City

27 Ağustos 2026'da saat 20:00'de UEFA Konferans Ligi'nde Pafos FC ve Dinamo City karşılaşacak. Bu maç, her iki ekip için kritik öneme sahip. Pafos FC, gruptaki rekabetini sürdürmek istiyor. Dinamo City ise galibiyetle puan durumunu güçlendirme hedefinde. Maç hakkında yayıncı henüz açıklanmadı. Taraftarlar bu maçı büyük bir heyecanla bekliyor. Her iki takım da galibiyet için sahada elinden geleni yapacak. Pafos FC'nin güçlü bir performans sergilemesi bekleniyor. Dinamo City ise tecrübeli kadrosuyla rakibine karşı avantaj arayacak. Maçın sonucu gruptaki dengeleri değiştirebilir. Bu nedenle tüm gözler bu önemli karşılaşmada olacak.

Brann-PAOK

27 Ağustos 2026 tarihinde saat 20:00'de Brann ile PAOK karşılaşacak. Bu önemli maç, UEFA Konferans Ligi kapsamında gerçekleşecek. Her iki takım için de bu mücadele kritik bir öneme sahip. Liglerdeki durumları hayranlar tarafından merakla takip ediliyor. Maçın yayıncı kanalı hakkında herhangi bir bilgi mevcut değil. Bu durum, taraftarları heyecanlandırıyor. Herkes, maçın sonucunu ve performanslarını bekliyor. Brann ve PAOK, bu maçı kazanmak için mücadele edecek. Taraftarlar, takımlarının performansını izlemek için sabırsızlanıyor. Öne çıkan oyuncular, bu maça damga vurabilir. Hem Brann hem de PAOK, gruptaki yerleri için savaşacak. Maçın sonucunun, günün en önemli gelişmelerinden biri olacağı kesin.

Riga FC-Klaksvik

27 Ağustos 2026 tarihinde saat 20:00'de UEFA Konferans Ligi kapsamında Riga FC ile Klaksvik karşılaşacak. Her iki takım da turnuvada ilerlemek istiyor. Bu nedenle çok kritik bir mücadele olacak. Riga FC, grup aşamasında iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Şu anki lig durumları, takımların formunu etkiliyor. Bu karşılaşmanın oldukça heyecanlı geçmesi bekleniyor. Maçın yayıncısının ise henüz belli olmadığını belirtmek gerekir.

Inter Club Escaldes-Drita

27 Ağustos 2026 tarihinde saat 20:00'de UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir karşılaşma oynanacak. Inter Club Escaldes ile Drita takımları birbirleriyle mücadele edecek. Bu maç, iki takımın ligdeki durumları nedeniyle oldukça anlamlı. Karşılaşmanın önemi taraftarlar arasında heyecan yaratıyor. Maçın geniş bir izleyici kitlesine ulaşması bekleniyor. Takımların performansı merakla takip ediliyor. Herkes, sonuçları büyük bir ilgiyle bekliyor. Taraftarların bu maça gösterdiği ilgi dikkate değer. Bu durum, karşılaşmanın atmosferini daha da artıracaktır. Maç günü heyecan dorukta olacak.

Hapoel Tel Aviv-Atalanta

27 Ağustos 2026 tarihinde saat 21:00'de UEFA Konferans Ligi maçı yapılacak. Hapoel Tel Aviv ile Atalanta karşılaşacak. Bu önemli maç, takımlar için kritik bir değerlendirme fırsatı sunuyor. Hapoel Tel Aviv, grup aşamasında üst sıralarda yer almak istiyor. Atalanta ise Avrupa arenasındaki iddiasını sürdürmek için galibiyet almaya ihtiyaç duyuyor. Takımların performansları, ligdeki durumları açısından belirleyici olacak. Maçın yayıncı kanalı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Taraftarlar, bu maçı heyecanla bekliyor. İki takımın da hedefleri büyük. Her iki ekip de sahada güçlü bir performans sergileyecek. Bu maç, futbolseverler için kaçırılmaması gereken bir etkinlik.

St. Gallen-FC Nordsjaelland

UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir maç var. St. Gallen, FC Nordsjaelland ile karşılaşacak. Maç, 27 Ağustos 2026 tarihinde olacak. Saat 21:00'de başlayacak. Her iki takım da galibiyet için sahada olacak. Turnuvada üst sıralarda yer almayı hedefliyorlar. Bu maç, futbol severler için heyecan verici bir karşılaşma olacak. Şu an için maçın yayıncısı hakkında bir açıklama yapılmamıştır. İzleyiciler de yayın bilgilerini sabırsızlıkla bekliyor. Bu karşılaşma, takımların performansları açısından kritik öneme sahip. Sadece sonuçlar değil, oyun stilleri de merak ediliyor. Herkesin gözleri sahada olacak.