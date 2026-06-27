Bugün hangi maçlar var? 27 Haziran Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Liaoning Tieren-Shandong Taishan
27 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Liaoning Tieren ile Shandong Taishan takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Henan Songshan Longmen-Shanghai Port FC
27 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Henan Songshan Longmen ile Shanghai Port FC takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Shenzhen Peng City-Chengdu Rongcheng FC
27 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Shenzhen Peng City ile Chengdu Rongcheng FC takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Beijing Guoan-Wuhan Three Towns FC
27 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Beijing Guoan ile Wuhan Three Towns FC takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Chongqing Tongliang Long -Tianjin Jinmen Tiger
27 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Chongqing Tongliang Long ile Tianjin Jinmen Tiger takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Throttur Reykjavik-Vestri
27 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Throttur Reykjavik ile Vestri takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Volsungur-Grótta
27 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Volsungur ile Grótta takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Super Nova-2-Tukums 2000-2
27 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Super Nova-2 ile Tukums 2000-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Rigas FS-2-Riga FC-2
27 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Rigas FS-2 ile Riga FC-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Rezekne-JDFS Alberts
27 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Rezekne ile JDFS Alberts takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Riga Mariners-Marupe
27 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Riga Mariners ile Marupe takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Hegelmann B-Lietava Jonava
27 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Hegelmann B ile Lietava Jonava takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Transinvest-2-FK Tauras Taurage
27 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Transinvest-2 ile FK Tauras Taurage takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
DFK Dainava-Neptunas Klaipeda
27 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan DFK Dainava ile Neptunas Klaipeda takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Ekranas-Atmosfera
27 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Ekranas ile Atmosfera takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Okuyucu Yorumları 0 yorum