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Bugün hangi maçlar var? 27 Haziran Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 27 Haziran Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 27 Haziran Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Liaoning Tieren-Shandong Taishan

27 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Liaoning Tieren ile Shandong Taishan takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Henan Songshan Longmen-Shanghai Port FC

27 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Henan Songshan Longmen ile Shanghai Port FC takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Shenzhen Peng City-Chengdu Rongcheng FC

27 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Shenzhen Peng City ile Chengdu Rongcheng FC takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Beijing Guoan-Wuhan Three Towns FC

27 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Beijing Guoan ile Wuhan Three Towns FC takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Chongqing Tongliang Long -Tianjin Jinmen Tiger

27 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Chongqing Tongliang Long ile Tianjin Jinmen Tiger takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Throttur Reykjavik-Vestri

27 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Throttur Reykjavik ile Vestri takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Volsungur-Grótta

27 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Volsungur ile Grótta takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Super Nova-2-Tukums 2000-2

27 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Super Nova-2 ile Tukums 2000-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Rigas FS-2-Riga FC-2

27 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Rigas FS-2 ile Riga FC-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Rezekne-JDFS Alberts

27 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Rezekne ile JDFS Alberts takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Riga Mariners-Marupe

27 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Riga Mariners ile Marupe takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Hegelmann B-Lietava Jonava

27 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Hegelmann B ile Lietava Jonava takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Transinvest-2-FK Tauras Taurage

27 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Transinvest-2 ile FK Tauras Taurage takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

DFK Dainava-Neptunas Klaipeda

27 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan DFK Dainava ile Neptunas Klaipeda takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Ekranas-Atmosfera

27 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Ekranas ile Atmosfera takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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