Bugün hangi maçlar var? 27 Nisan Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Corendon Alanyaspor-Samsunspor

27 Nisan 2026 tarihinde Trendyol Süper Lig'de önemli bir maç gerçekleştirilecek. Corendon Alanyaspor, Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati 17:00 olacak. Corendon Alanyaspor, ligde 12. sırada yer alıyor. Takım, 30 maçta 6 galibiyet elde etti. Ayrıca 9 mağlubiyet ve 15 beraberliği bulunuyor. Topladığı puan 33.

Samsunspor ise ligde daha üst sırada. Takım, 7. sırada yer almakta. 30 maçta 10 galibiyet aldı. Bunun yanı sıra 8 mağlubiyeti var. 12 beraberlik ile toplamda 42 puan kazandı. Maçın yayıncısı beIN Sports olacak. Fanatik taraftarlar bu önemli müsabakayı takip edebilir. Maç iki takım için de kritik bir fırsat sunuyor.

Tümosan Konyaspor-Trabzonspor

27 Nisan 2026 tarihinde saat 20:00'da Trendyol Süper Lig'de önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Tümosan Konyaspor, Trabzonspor ile mücadele edecek. Tümosan Konyaspor, ligde 9. sırada yer alıyor. Trabzonspor ise 3. sırada bulunuyor. Bu mücadele, futbolseverler için oldukça heyecan verici olacak. Maç, beIN Sports ve beIN Sports 2 kanallarından canlı olarak yayımlanacak. Futbol tutkunları, bu maçı kaçırmamalı. Her iki takımın da hedefleri büyük. Özellikle Trabzonspor'un performansı merakla izlenecek. Konyaspor, evinde güçlü bir performans sergilemek isteyecek. Bu karşılaşma, takımlar arasındaki rekabeti artıracak. Futbolseverler ekran başında olacak. Herkes, bu kritik maçı bekliyor.

Beşiktaş-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

27 Nisan 2026 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig maçında Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Beşiktaş, 30 maçta 16 galibiyet elde etti. Takım, 7 mağlubiyet ve 7 beraberlik aldı. Bu sonuçlarla ligde 4. sırada yer alıyor.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise 30 maçta 5 galibiyetle mücadele ediyor. Bu takım, 20 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı. Karagümrük, ligde 18. sırada bulunuyor.

Maç, beIN Sports 2 ve beIN Sports kanallarından canlı yayınlanacak. İzleyiciler için heyecan dolu bir mücadele olacak. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için ekran başında yerini alacak.

Manchester United-Brentford

27 Nisan 2026 tarihinde saat 22:00'de, İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. Manchester United, Brentford ile karşı karşıya gelecek. Manchester United, 33 maçta 16 galibiyet aldı. Ayrıca 7 mağlubiyet ve 10 beraberlik elde etti. Bu sonuçlarla ligde 3. sırada yer alıyor. Brentford ise 33 maçta 13 galibiyet kazandı. Bunun yanında 11 mağlubiyet ve 9 beraberlik elde etti. Bu nedenle Brentford, ligde 9. sırada konumlanmış durumda. Bu kritik mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler için heyecan dolu bir karşılaşma olacak.

Cagliari-Atalanta

27 Nisan 2026'da, saat 19:30'da Cagliari ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma İtalya Serie A Ligi kapsamında yapılacak. Cagliari, ligde 16. sırada. Zor bir dönem geçiriyor. Atalanta ise 7. sırada yer alıyor. Avrupa kupalarına katılma hedefi var. Maç, S Sport 2 ve Tivibu Spor kanallarında yayınlanacak. Bu maç iki takım için de önem taşıyor. Cagliari, ligde kalabilmek için puan almak istiyor. Atalanta ise hedeflerine ulaşmak için galibiyet peşinde koşacak. Beklentiler yüksek. İzleyiciler, çekişmeli bir karşılaşma bekliyor.

Lazio-Udinese

Bugün, 27 Nisan 2026. Saat 21:45'te İtalya Serie A Ligi'nde bir maç var. Lazio, Udinese ile karşılaşacak. Lazio, lig sıralamasında 9. sırada. Udinese ise 11. sırada yer alıyor. İki takım arasındaki bu mücadele oldukça önemli. Maç, Tivibu Spor ve S Sport 2 kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler, bu karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecek. Takımların puan durumu, maçın sonucunu etkileyebilir. Taraftarlar, büyük bir heyecanla maçı bekliyor. Ortaya güzel bir futbolda çıkabilir. Bu akşamki maçta her an sürpriz yaşanabilir.

Espanyol-Levante

27 Nisan 2026 tarihinde, İspanya La Liga'da bir maç yapılacak. Espanyol ile Levante karşı karşıya gelecek. Maç saat 22:00’de başlayacak. Espanyol, ligde 14. sırada yer alıyor. Takım, 32 maçta 38 puan topladı. Bu maçlarda 10 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 8 beraberlik elde etti. Levante ise 19. sırada bulunuyor. Aynı sayıda maçta 32 puan topladı. Levante, 8 galibiyet, 16 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı. Karşılaşma, S Sport kanalından canlı olarak yayımlanacak. Maç, iki takım için önemli bir fırsat sunuyor. Kimin bu mücadeleden galip çıkacağı merak ediliyor.

Gil Vicente-Casa Pia

27 Nisan Pazartesi 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Gil Vicente ile Casa Pia takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Küçükçekmece Sinopspor-Karalar İnşaat Etimesgut SK

27 Nisan Pazartesi 2026 tarihinde TFF 3. Lig liginde oynanacak olan Küçükçekmece Sinopspor ile Karalar İnşaat Etimesgut SK takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Çorluspor 1947-Bursa Yıldırım SK

27 Nisan Pazartesi 2026 tarihinde TFF 3. Lig liginde oynanacak olan Çorluspor 1947 ile Bursa Yıldırım SK takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Erciyes 38 Futbol SK-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor

27 Nisan Pazartesi 2026 tarihinde TFF 3. Lig liginde oynanacak olan Erciyes 38 Futbol SK ile Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Silifke Belediyespor-Malatya Yeşilyurt SK

27 Nisan Pazartesi 2026 tarihinde TFF 3. Lig liginde oynanacak olan Silifke Belediyespor ile Malatya Yeşilyurt SK takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Boulogne-USL Dunkerque

27 Nisan Pazartesi 2026 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Boulogne ile USL Dunkerque takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Cadiz-Las Palmas

27 Nisan Pazartesi 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Cadiz ile Las Palmas takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Baltika-Akron Togliatti

27 Nisan Pazartesi 2026 tarihinde Rusya Premier Ligi liginde oynanacak olan Baltika ile Akron Togliatti takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00