Bugün hangi maçlar var? 29 Ekim Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Kahta 02 Spor-Kasımpaşa

29 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Kahta 02 Spor ile Kasımpaşa takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Silifke Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler

29 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Silifke Belediyespor ile Amed Sportif Faaliyetler takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Beykoz Anadoluspor-Yalova FK 77 SK

29 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Beykoz Anadoluspor ile Yalova FK 77 SK takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Karacabey Belediyespor-Malatya Yeşilyurt SK

29 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Karacabey Belediyespor ile Malatya Yeşilyurt SK takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Astor Enerji Çankaya SK-KCT 1461 Trabzon FK

29 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Astor Enerji Çankaya SK ile KCT 1461 Trabzon FK takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Erciyes 38 Futbol SK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

29 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Erciyes 38 Futbol SK ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Muş SK-Menemen FK

29 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Muş SK ile Menemen FK takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Bursa Yıldırım SK-Corendon Alanyaspor

29 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Bursa Yıldırım SK ile Corendon Alanyaspor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Arca Çorum FK-Kütahyaspor Futbol SK

29 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Arca Çorum FK ile Kütahyaspor Futbol SK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Orduspor 1967-Merkür Jet Erbaaspor

29 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Orduspor 1967 ile Merkür Jet Erbaaspor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Atko Grup Pendikspor-Çorluspor 1947

29 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Atko Grup Pendikspor ile Çorluspor 1947 takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Manisa FK-Muğlaspor

29 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Manisa FK ile Muğlaspor takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Hesap.com Antalyaspor-Bursaspor

29 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Hesap.com Antalyaspor ile Bursaspor takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Como-Hellas Verona

29 Ekim 2025'te Como ile Hellas Verona maçı oynanacak. Bu karşılaşma, İtalya Serie A Ligi'nin 9. haftasında gerçekleşecek. Maç saati 20:30 olarak belirlendi. Como, ligde 7. sırada bulunuyor. Hellas Verona ise 17. sırada yer alıyor. Bu mücadele önemli bir karşılaşma olacak. Maç, S Sport+ ve Tivibu Spor2 kanallarında yayınlanacak. Bu, futbolseverler için keyifli bir etkinlik sunacak. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. İzleyiciler, karşılaşmayı büyük bir merakla bekliyor.

Juventus-Udinese

29 Ekim 2025 tarihinde saat 20:30'da önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. İtalya Serie A Ligi kapsamında Juventus, Udinese'yi konuk edecek. İki takım da ligde 8. sıradalar. Her biri 12 puanla aynı konumda bulunuyor. Bu zorlu mücadele izleyicilere keyif verecek. Maç, S Sport+, Tivibu Spor ve S Sport 2 kanallarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, bu heyecan dolu maçı kaçırmamalı. Maçın detayları, karşılaşmanın sonucunu merak edenleri bekliyor. Herkes, takımların performansını takip edecek. Beklentiler oldukça yüksek. Bu mücadele, ligdeki rekabeti daha da artıracak.