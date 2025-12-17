Derbi sonrası değişti! İşte Süper Lig'in yeni şampiyonluk oranları

Süper Lig'de 16. hafta tamamlanırken Galatasaray ve Fenerbahçe haftayı 3'er puanla kapatmayı başardı. Zirvenin diğer bir takipçisi Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalrken puanlar paylaşılmıştı.

ORANLAR GÜNCELLENDİ

Haftanın maçlarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları da güncellendi.

Buna göre Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı 90'da sabit kaldı.

Trabzonspor'un oranı ise 6'dan 7.2'ye yükseltildi.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı da 2.35'te sabit kaldı.

Galatasaray'ın şampiyonluk oranı da değişmedi ve 1.6 olarak belirlendi.