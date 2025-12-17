SPOR

Derbi sonrası değişti! İşte Süper Lig'in yeni şampiyonluk oranları

Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Süper Lig'de 16. hafta tamamlanırken Galatasaray ve Fenerbahçe haftayı 3'er puanla kapatmayı başardı. Zirvenin diğer bir takipçisi Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalrken puanlar paylaşılmıştı.

ORANLAR GÜNCELLENDİ

Derbi sonrası değişti! İşte Süper Lig in yeni şampiyonluk oranları 1

Haftanın maçlarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları da güncellendi.

Buna göre Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı 90'da sabit kaldı.

Trabzonspor'un oranı ise 6'dan 7.2'ye yükseltildi.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı da 2.35'te sabit kaldı.

Galatasaray'ın şampiyonluk oranı da değişmedi ve 1.6 olarak belirlendi.

