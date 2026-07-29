Bugün hangi maçlar var? 29 Temmuz Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Kairat Almaty-Omonia

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 18:00'de Kairat Almaty ile Omonia Şampiyonlar Ligi kapsamında karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadelede Kairat Almaty’nin ligdeki performansı dikkat çekiyor. Takım, Omonia'yı yenmeyi amaçlıyor. Böylece ilerideki turlar için avantaj sağlamayı hedefliyor. Maçın yayıncı bilgisi henüz açıklanmadı. İzleyiciler, karşılaşmayı nasıl takip edeceklerini merak ediyor. Bu durum, futbolseverler arasında heyecan yaratıyor. Şampiyonlar Ligi ise her zaman olduğu gibi büyük bir ilgiyle bekleniyor. Kairat Almaty, geçmişteki başarılarını tekrar etmek istiyor. Omonia takımı, mücadeleye hazırlığını sürdürüyor. Her iki takım da sahada elinden geleni yapacak. Maç sonucuna dair beklentiler oldukça yüksek. Bu kapışma, futbol tutkunları için unutulmaz anlar yaşatabilir.

Kauno Zalgiris-Klaksvik

Şampiyonlar Ligi karşılaşması 29 Temmuz 2026 tarihinde oynanacak. Kauno Zalgiris ile Klaksvik takımları karşı karşıya gelecek. Maç saati 19:00 olarak belirlendi. Bu mücadele, grup aşamasındaki konumları belirleyecek. İki takım için büyük bir önem taşıyor. Maç, Türkiye saatiyle gerçekleştirilecek. Ancak yayıncı bilgisi şu an için verilmedi. İzleyiciler, bu önemli karşılaşmayı bekliyor. Takımların performansı, turnuvanın seyrini etkileyecek. Herkes, bu maçı sabırsızlıkla bekliyor.

Lech Poznan-AGF Aarhus

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 20:00'de bir maç oynanacak. Şampiyonlar Ligi kapsamında Lech Poznan ile AGF Aarhus karşılaşacak. Her iki takım ligdeki durumlarıyla dikkat çekiyor. Bu maç, gruptaki sıralamalar için büyük önem taşıyor. Takımlar, galibiyet için sahada mücadele edecek. Maç hakkında yayıncının bilgisi bulunmamaktadır. Tüm gözler bu maça çevrilecek. Herkes bu çekişmeli karşılaşmayı merakla bekliyor. Takımların performansı, grup sıralamasını etkileyecek. İzleyiciler, heyecan dolu bir mücadele bekliyor.

Hapoel Beer Sheva-Vikingur Reykjavik

29 Temmuz 2026 tarihinde, saat 20:30'da, Şampiyonlar Ligi mücadelesi gerçekleşecek. Hapoel Beer Sheva ile Vikingur Reykjavik karşı karşıya gelecek. Bu önemli maçta, Hapoel Beer Sheva'nın ligin zirvesindeki iddiasını sürdürmesi gerekiyor. Galip gelmesi şart. Vikingur Reykjavik ise grup aşamasında ilerlemek istiyor. Bu nedenle kritik bir performans sergilemesi gerekli. Maçın yayıncı bilgileri henüz netleşmiş değil. İzleyiciler, yayıncı konusunda merak içinde kalmış durumda. Maç heyecanla bekleniyor. Her iki takım da galip gelmek için sahada mücadele edecek. Bu, grup aşamasının önemli bir karşılaşması olacak.

CS Universitatea Craiova-Levski Sofya

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 20:30'da bir Şampiyonlar Ligi maçı oynanacak. CS Universitatea Craiova, Levski Sofya ile karşılaşacak. Bu maç, iki takım için oldukça önemli. Lig durumları, grup aşamasındaki mücadelelerinin seyrini etkileyecek. Takımların performansı dikkatle izlenecek. Her iki ekip de galibiyet için sahaya çıkacak. Maçın yayıncısı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Bu durum, futbolseverlerin merakını artırıyor. Hayranlar, maçı canlı izlemek istiyor. Maç öncesi heyecan şimdiden hissediliyor. Takımlar stratejik planlarını hazırlıyor. Bu karşılaşma, futbol dünyasında büyük bir etki yaratabilir.

Kızıl Yıldız-Larne

29 Temmuz 2026 tarihinde, saat 21:00'de Şampiyonlar Ligi'nde Kızıl Yıldız ile Larne karşılaşacak. Bu maç önemli bir mücadele olacak. Kızıl Yıldız, rakibi Larne'ye karşı grup aşamasındaki konumunu belirlemek için sahaya çıkacak. Takımlar, galibiyet için mücadele edecek. Ancak maçın yayıncı kanalı henüz açıklanmadı. Taraftarlar, maçın yayınlanacağı kanalı merakla bekliyor. Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Kızıl Yıldız ve Larne, futbolseverlere güzel bir maç sunmak için savaşacak.

Gornik Zabrze-Fenerbahçe

29 Temmuz 2026, saat 21:00. Şampiyonlar Ligi çerçevesinde Gornik Zabrze ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Her iki takım grup aşamasında mücadele edecek. Amaçları, konumlarını güçlendirmek. Bu önemli maç, Türkiye'nin önde gelen spor kanallarından biri olan S Sport+ üzerinden yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı merakla bekliyor. İki takımın da alacağı sonuçlar, grup aşamasını etkileyecek. Herkes, maçı izlemek için sabırsızlanıyor.

Slovan Bratislava-Iberia 1999

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 21:15'te Şampiyonlar Ligi maçı yapılacak. Slovan Bratislava ile Iberia 1999 takımları karşı karşıya gelecek. İki takım da bu prestijli turnuvada sahne alacak. Her iki ekip de büyük bir heyecan içinde. Futbolseverler bu maçı merakla bekliyor. Maçın yayıncı bilgisi şu an için bilinmiyor. İlerleyen günlerde detayların açıklanması bekleniyor. Taraftarlar, takımlarının başarıları için sabırsızlanıyor. Bu karşılaşma, her iki takım için de önemli bir fırsat. Unutulmamalı ki, bu tür maçlar genellikle büyük bir çekişmeye sahne olur.

Dukagjini-Lugano

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 17:30'da UEFA Konferans Ligi'nde bir maç oynanacak. Dukagjini, Lugano ile karşılaşacak. Dukagjini, ligdeki durumunu geliştirmeye çalışacak. Bu nedenle sahada mücadele verecekler. Lugano da zirveye tırmanmak için sahada olacak. İki takım da bu maçta galibiyet hedefliyor. Maçın ayrıntıları ise www.nesine.com/iddaa/canli-skor/futbol adresinde yer alıyor. Her iki takım da bu önemli karşılaşmanın farkındalar.

FC Copenhagen-Polissya Zhytomyr

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 20:00'de önemli bir maç gerçekleşecek. UEFA Konferans Ligi kapsamında FC Copenhagen ile Polissya Zhytomyr karşılaşacak. İki takım, ligdeki mücadelelerine yoğun bir şekilde hazırlanıyor. FC Copenhagen, ev sahibi avantajı ile öne çıkıyor. Bu durum, maçın kaderini etkileyebilir. Maçın yayıncısı hakkında ise henüz herhangi bir bilgi yok. İzleyiciler, maçın yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda belirsizlik yaşıyor. Bu karşılaşma, futbolseverler için heyecan verici bir deneyim olacak. Her iki takımın da kazanmak için savaşı bekleniyor.

Rapid Wien-FC Santa Coloma

29 Temmuz 2026 tarihinde UEFA Konferans Ligi kapsamında Rapid Wien ile FC Santa Coloma karşılaşacak. Maç saat 21:30'da başlayacak. Rapid Wien, bu sezon ligdeki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. FC Santa Coloma'nın durumu ise zorlu bir mücadeleye işaret ediyor. İki takımın mücadelesi merakla bekleniyor. Maçın yayıncısı henüz açıklanmadı. İzleyiciler, maçın hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor. Hem takımların stratejileri hem de oyuncuların performansı dikkate alınmalı. Bu karşılaşma Avrupa sahnesinde önemli bir yer tutacaktır.

Fylkir-Volsungur

29 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Fylkir ile Volsungur takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Grindavik-Leiknir R.

29 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Grindavik ile Leiknir R. takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Throttur Reykjavik-Afturelding

29 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Throttur Reykjavik ile Afturelding takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Dinamo Samarkand-Kuruvchi Kokand 1912

29 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Dinamo Samarkand ile Kuruvchi Kokand 1912 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00