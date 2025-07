Bugün hangi maçlar var? 29 Temmuz Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Kairat Almaty-KuPS

29 Temmuz 2025 tarihinde saat 18:00'de Şampiyonlar Ligi kapsamında Kairat Almaty ile KuPS takımları karşı karşıya gelecek. Her iki takımın ligdeki mevcut konumu hakkında bilgi yok. Maç, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Yayıncı kanalı ise henüz açıklanmadı.

Drita-FC Copenhagen

29 Temmuz 2025 tarihinde saat 21:00'de Şampiyonlar Ligi’nde Drita ve FC Copenhagen karşılaşacak. Bu önemli mücadelede her iki takımın ligdeki sıralaması ve performansıyla ilgili kesin bilgiler yok. Maçın yayıncı kanalı ise henüz açıklanmadı.

Dinamo Kiev-Hamrun Spartans

29 Temmuz 2025 tarihinde saat 21:00'de Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile Hamrun Spartans karşı karşıya gelecek. Her iki takımın ligdeki durumu henüz netleşmedi. Bu önemli mücadele futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maçın yayıncısı hakkında ise herhangi bir bilgi yok.

Kızıl Yıldız-Lincoln Red Imps

29 Temmuz 2025 tarihinde saat 22:00’de, Şampiyonlar Ligi kapsamında Kızıl Yıldız ile Lincoln Red Imps karşı karşıya gelecek. Kızıl Yıldız, ligin 29. sırasında yer alıyor. Takım, bugüne kadar 8 maçta 2 galibiyet elde etti. Ayrıca 6 mağlubiyet yaşadı. Bu mücadele, futbolseverler için büyük bir heyecan yaratacak. Maçın yayıncı bilgisi ise henüz belli değil.

Zrinjski-Slovan Bratislava

29 Temmuz 2025 tarihinde, saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi kapsamında Zrinjski ile Slovan Bratislava karşı karşıya gelecek. Slovan Bratislava, ligde 35. sırada yer almakta. Bu sezon oynadığı 8 maçta galibiyet elde edemedi. 8 mağlubiyetle 0 puanda kaldı. Takım, yalnızca 7 gol atıp, 27 gol yedi. Maçın yayıncısı ile ilgili herhangi bir bilgi yok.

Iberia 1999-Tallinna FCI Levadia

29 Temmuz 2025 tarihinde saat 19:00'da UEFA Konferans Ligi kapsamında bir maç oynanacak. Iberia 1999 ile Tallinna FCI Levadia karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da ligdeki güncel durumu hakkında detaylı bilgiler bulunmuyor. Maçın yayıncı kanalı henüz açıklanmadı.

Differdange 03-The New Saints

29 Temmuz 2025 tarihinde saat 21:00'de UEFA Konferans Ligi kapsamında bir maç gerçekleşecek. Differdange 03, The New Saints ile karşılaşacak. The New Saints, ligde 32. sırada yer alıyor. Oynadığı 6 maçta yalnızca 1 galibiyet elde etti. Bu maçta toplamda 3 puan toplayabildi. Maçın yayıncı bilgisi henüz açıklanmadı.

Inter Club Escaldes-Olimpija Ljubljana

29 Temmuz 2025 tarihinde saat 21:30'da UEFA Konferans Ligi maçında Inter Club Escaldes ile Olimpija Ljubljana karşı karşıya gelecek. Olimpija Ljubljana, lig sıralamasında 14. sırada yer alıyor. Takım, 6 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Toplanan puan sayısı ise 10. Heyecan dolu bu karşılaşmanın yayıncı bilgisi mevcut değil.

Gremio-Fortaleza

30 Temmuz Çarşamba 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Gremio ile Fortaleza takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

Thor Akureyri-Grindavik

29 Temmuz Salı 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Thor Akureyri ile Grindavik takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Njardvik-HK Kopavogs

29 Temmuz Salı 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Njardvik ile HK Kopavogs takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Throttur Reykjavik-Fylkir

29 Temmuz Salı 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Throttur Reykjavik ile Fylkir takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Leiknir R.-Keflavik

29 Temmuz Salı 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Leiknir R. ile Keflavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Minyor Pernik-Belasitsa Petrich

29 Temmuz Salı 2025 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Minyor Pernik ile Belasitsa Petrich takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Bilovec-Kozlovice

29 Temmuz Salı 2025 tarihinde Çekya Kupası liginde oynanacak olan Bilovec ile Kozlovice takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00