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Bugün hangi maçlar var? 30 Eylül Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 30 Eylül Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 30 Eylül Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Eritre-Güney Afrika

30 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Eritre ile Güney Afrika takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

FK Podgorica-Jedinstvo Bijelo Polje

30 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Karadağ 2. Ligi liginde oynanacak olan FK Podgorica ile Jedinstvo Bijelo Polje takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Iskra Danilovgrad-OFK Grbalj

30 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Karadağ 2. Ligi liginde oynanacak olan Iskra Danilovgrad ile OFK Grbalj takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

FK Budva-FK Lovcen

30 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Karadağ 2. Ligi liginde oynanacak olan FK Budva ile FK Lovcen takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

FK Rudar Pljevlja-Berane

30 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Karadağ 2. Ligi liginde oynanacak olan FK Rudar Pljevlja ile Berane takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Zeta-Kom

30 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Karadağ 2. Ligi liginde oynanacak olan Zeta ile Kom takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

B.A.E.-Katar

30 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Körfez Ülkeleri Kupası liginde oynanacak olan B.A.E. ile Katar takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Bahreyn-Yemen

30 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Körfez Ülkeleri Kupası liginde oynanacak olan Bahreyn ile Yemen takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Özbekistan U23-Japonya U23

30 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Asya Oyunları liginde oynanacak olan Özbekistan U23 ile Japonya U23 takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

FC Vsetin-Bohemians 1905

30 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Çekya Kupası liginde oynanacak olan FC Vsetin ile Bohemians 1905 takımları arasındaki maçın başlama saati 16:30

Eastleigh-Southend United

30 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde İngiltere Ulusal Ligi liginde oynanacak olan Eastleigh ile Southend United takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Tamworth-Sutton United

30 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde İngiltere Ulusal Ligi liginde oynanacak olan Tamworth ile Sutton United takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Malta U21-Almanya U21

30 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri liginde oynanacak olan Malta U21 ile Almanya U21 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Romanya U21-Finlandiya U21

30 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri liginde oynanacak olan Romanya U21 ile Finlandiya U21 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Çekya U21-Bulgaristan U21

30 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri liginde oynanacak olan Çekya U21 ile Bulgaristan U21 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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