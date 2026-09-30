Bugün hangi maçlar var? 30 Eylül Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Eritre-Güney Afrika
30 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Eritre ile Güney Afrika takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
FK Podgorica-Jedinstvo Bijelo Polje
30 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Karadağ 2. Ligi liginde oynanacak olan FK Podgorica ile Jedinstvo Bijelo Polje takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Iskra Danilovgrad-OFK Grbalj
30 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Karadağ 2. Ligi liginde oynanacak olan Iskra Danilovgrad ile OFK Grbalj takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
FK Budva-FK Lovcen
30 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Karadağ 2. Ligi liginde oynanacak olan FK Budva ile FK Lovcen takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
FK Rudar Pljevlja-Berane
30 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Karadağ 2. Ligi liginde oynanacak olan FK Rudar Pljevlja ile Berane takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Zeta-Kom
30 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Karadağ 2. Ligi liginde oynanacak olan Zeta ile Kom takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
B.A.E.-Katar
30 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Körfez Ülkeleri Kupası liginde oynanacak olan B.A.E. ile Katar takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30
Bahreyn-Yemen
30 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Körfez Ülkeleri Kupası liginde oynanacak olan Bahreyn ile Yemen takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30
Özbekistan U23-Japonya U23
30 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Asya Oyunları liginde oynanacak olan Özbekistan U23 ile Japonya U23 takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
FC Vsetin-Bohemians 1905
30 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Çekya Kupası liginde oynanacak olan FC Vsetin ile Bohemians 1905 takımları arasındaki maçın başlama saati 16:30
Eastleigh-Southend United
30 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde İngiltere Ulusal Ligi liginde oynanacak olan Eastleigh ile Southend United takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Tamworth-Sutton United
30 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde İngiltere Ulusal Ligi liginde oynanacak olan Tamworth ile Sutton United takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Malta U21-Almanya U21
30 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri liginde oynanacak olan Malta U21 ile Almanya U21 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Romanya U21-Finlandiya U21
30 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri liginde oynanacak olan Romanya U21 ile Finlandiya U21 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Çekya U21-Bulgaristan U21
30 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri liginde oynanacak olan Çekya U21 ile Bulgaristan U21 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
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