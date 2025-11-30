Bugün hangi maçlar var? 30 Kasım Pazar 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Hesap.com Antalyaspor-Göztepe

30 Kasım 2025 tarihinde Trendyol Süper Lig mücadelesi gerçekleşecek. Hesap.com Antalyaspor, Göztepe'yi konuk edecek. Maç saat 17:00'de başlayacak. Antalyaspor, ligde 13. sırada yer alıyor. Göztepe ise 5. sırada bulunuyor. Maç beIN Sports kanalından yayınlanacak. İzleyiciler bu önemli mücadeleyi kaçırmamalı. İki takım için de kritik bir maç olacak. Antalyaspor, seyircisinin desteğiyle galibiyet arayacak. Göztepe ise çıkış yakalamak için mücadele edecek. Bu maç, iki takımın hedeflerini belirlemede önemli bir rol oynayacak.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Beşiktaş

30 Kasım 2025 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig mücadelesi gerçekleşecek. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ı misafir edecek. Fatih Karagümrük, ligde büyük zorluklar yaşıyor. Takım, 18. sırada yer alıyor. 13 maçta sadece 2 galibiyet aldı. Ayrıca 9 mağlubiyet ve 2 beraberlik ile 8 puanda kaldı.

Beşiktaş ise daha iyi bir konumda. 7. sırada bulunuyor. 13 maçta 6 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Toplamda 21 puana sahip. Maç heyecanı büyük. BeIN Sports kanalından canlı yayın yapılacak. Bu mücadele, her iki takım açısından kritik öneme sahip. Fatih Karagümrük, düşme hattından kurtulmak istiyor. Beşiktaş ise üst sıralara tırmanmak isteyecek. Maçın sonucu, her iki taraf için belirleyici olabilir.

SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor

30 Kasım 2025 tarihinde saat 13:30'da Trendyol 1. Lig'de bir maç oynanacak. SMS Grup Sarıyer, Bandırmaspor ile karşılaşacak. Maç öncesi SMS Grup Sarıyer, ligde 18. sırada. Bandırmaspor ise 9. sırada yer alıyor. Bu durum, iki takım arasındaki rekabeti etkileyebilir. Karşılaşma beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından yayınlanacak. Maçın sonucu, ligdeki sıralamaları da etkileyecek. Taraftarlar, bu maçı heyecanla bekliyor. Her iki takımın hedefleri doğrultusunda sonucu merakla takip edeceğiz.

Özbelsan Sivasspor-Boluspor

30 Kasım 2025 tarihinde saat 13:30'da Trendyol 1. Lig'de bir karşılaşma gerçekleşecek. Özbelsan Sivasspor, Boluspor ile mücadele edecek. Özbelsan Sivasspor, 14. sırada yer alıyor. Takım, 14 maçta 4 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı. Ayrıca 5 beraberlik ile toplam 17 puana sahip.

Boluspor ise 11. sırada bulunuyor. Boluspor da 14 maç oynadı. Bu maçlarda 5 galibiyet ve 4 mağlubiyet elde etti. Yine 5 beraberlik alarak toplam 20 puana ulaştı. Maç, iki takım için önemli bir mücadele olacak.

Karşılaşma, beIN Sports Max 1 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, keyifli bir futbol karşılaşması bekliyor. Her iki takımın da motive bir şekilde sahaya çıkması bekleniyor. Maçın sonucu, ligdeki dengeleri etkileyecek.

Sipay Bodrum FK-Arca Çorum FK

30 Kasım 2025 tarihi önemli bir maça tanıklık edecek. Saat 16:00'da Trendyol 1. Lig'de Sipay Bodrum FK ile Arca Çorum FK karşılaşacak. Sipay Bodrum FK, ligde 4. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip, formda bir sezon geçiriyor. Konuk ekip Arca Çorum FK ise 6. sırada. Takım, güçlü bir performans sergilemeye çalışıyor.

Maç, futbolseverler için heyecan verici olacak. İki takımın ligdeki durumu, mücadeleyi daha çekici hale getiriyor. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı izlenebilecek. Taraftarlar, bu önemli karşılaşmayı takip edebilir. Herkes, takımların performanslarını merakla bekliyor.

Crystal Palace-Manchester United

30 Kasım 2025 tarihinde, saat 15:00'te İngiltere Premier Ligi'nde bir maç oynanacak. Crystal Palace, Manchester United ile karşılaşacak. Bu karşılaşma, sezonun en heyecan verici maçlarından biri olarak öne çıkıyor.

Crystal Palace, 12 maçta 20 puan topladı. Bu sonuçla ligde 6. sırada yer alıyor. Manchester United ise 12 maçta 18 puan elde etti. Böylece 12. sırada bulunuyor.

Bu mücadele, futbolseverler için büyük bir heyecan vaat ediyor. Maç, beIN Sports 3 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, bu önemli karşılaşmayı kaçırmamalı.

Aston Villa-Wolverhampton

30 Kasım 2025 tarihinde saat 17:00'de, İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Aston Villa, Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek. Aston Villa, 12 maçta 21 puan topladı. Bu durum, onları ligde beşinci sırada konumlandırıyor. Wolverhampton ise zorlu bir durumda. Takım, sadece 2 puanla son sırada yer alıyor. Maçın yayıncı kuruluşu beIN Sports Max 2 olacak. Bu yayıncı, heyecan dolu karşılaşmayı futbolseverlere ulaştıracak. Takımların durumu, mücadeleye olan ilgiyi artırıyor. Herkes, bu karşılaşmayı merakla bekliyor.

Nottingham Forest-Brighton & Hove Albion

30 Kasım 2025 tarihinde saat 17:00'de bir maç oynanacak. Maç, İngiltere Premier Ligi'nde gerçekleşecek. Nottingham Forest, Brighton & Hove Albion ile karşılaşacak. Nottingham Forest, ligde 16. sırada yer alıyor. Brighton & Hove Albion ise 7. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma, beIN Sports Max 1 kanalından yayınlanacak. İzleyiciler bu maçı oldukça merakla bekliyor. Takımlar arasındaki rekabet her zaman heyecan verici olmuştur. İki takımın da galibiyet arzusuyla sahaya çıkması bekleniyor. Fans will eagerly follow the match.

West Ham United-Liverpool

30 Kasım 2025 tarihinde, İngiltere Premier Ligi'nde maç gerçekleşecek. West Ham United ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Maç saati 17:00. West Ham United, lig sıralamasında 17. sırada. Liverpool ise 13. sırada yer alıyor. Karşılaşma, beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak. Futbolseverler için önemli bir karşılaşma olacak. Herkes bu mücadeleyi bekliyor. Ligdeki rekabet güçleniyor. Takımlar galibiyet için mücadele edecek.

Chelsea-Arsenal

30 Kasım 2025 tarihi, önemli bir maça ev sahipliği yapacak. Saat 19:30'da İngiltere Premier Ligi'nde Chelsea, Arsenal ile karşılaşacak. Chelsea, 12 maçta 7 galibiyet elde etti. Bu sonuçlarla 23 puan topladı ve ligde 3. sırada yer aldı. Arsenal ise 29 puanla 1. sırada bulunuyor. Arsenal, sezon boyunca sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Maç, futbolseverler için büyük bir çekişme sunacak. Bu önemli mücadele beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak. Takımların performansları dikkat çekiyor. Chelsea, güçlü bir kadroya sahip. Arsenal ise sezonun en formda takımı konumunda. Maç öncesinde tüm gözler bu karşılaşmada olacak. Taraftarlar, keyifli bir futbol akşamı bekliyor.

Hamburger SV-Vfb Stuttgart

Almanya Bundesliga Ligi'nde bir maç var. 30 Kasım 2025 tarihinde Hamburger SV, Vfb Stuttgart ile karşılaşacak. Maç, saat 17:30'da başlayacak. Ev sahibi Hamburger SV, ligde 14. sırada yer alıyor. Rakibi Vfb Stuttgart ise 6. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma, S Sport+ kanalı üzerinden yayınlanacak. Futbolseverler için heyecan verici bir mücadele olacak. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Maçın sonuçları, ligdeki sıralamaları etkileyecek. İzleyiciler, bu önemli karşılaşmayı kaçırmamalı.

Eintracht Frankfurt-Vfl Wolfsburg

30 Kasım 2025'te saat 19:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Eintracht Frankfurt, Vfl Wolfsburg ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, heyecan dolu anlara sahne olacak. Ev sahibi takım oldukça dikkat çekici bir konumda. Şu an 7. sırada bulunuyorlar ve 20 puana sahipler.

Diğer yandan Vfl Wolfsburg, 15. sırada yer alıyor. Takım, bu sezon sadece 8 puanla mücadele etmekte. Bu durum, karşılaşmanın önemini artırıyor. Maçın sonucuna göre takımların durumları değişebilir. İzleyiciler, bu maçı S Sport+ kanalından canlı izleyebilecek.

Freiburg-Mainz 05

Almanya Bundesliga Ligi'nde bugün önemli bir maç var. Freiburg, 30 Kasım 2025 tarihinde saat 21:30'da evinde Mainz 05 ile karşı karşıya gelecek. Freiburg, şu anda ligde 12. sırada bulunuyor. Takım, 11 maçta 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Toplamda 13 puan topladı. Freiburg, 15 gol atıp, 20 gol yedi.

Mainz 05 ise ligde 18. sırada yer alıyor. Bu takım, 11 maçta yalnızca 1 galibiyet elde etti. Ayrıca, 7 mağlubiyet ve 3 beraberlik de bulunmakta. Mainz 05, toplamda 6 puan topladı. Takım, 11 gol atıp, 19 gol yedi.

Bu karşılaşma, futbolseverler için büyük önem taşıyor. Maç, S Sport+ kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, iki takım arasındaki mücadeleyi kaçırmamalı. Herkes heyecanla maç saatini bekliyor.

Lecce-Torino

30 Kasım 2025'te, saat 14:30'da İtalya Serie A Ligi'nde Lecce ve Torino karşı karşıya gelecek. Lecce, evinde Torino'yu ağırlayacak. Lecce, ligde 18. sırada yer alıyor. Takım, zorlu bir sezon geçiriyor. Torino ise ligde 12. sırada bulunmaktadır. Lecce'nin geride kalan 12 maçta yalnızca 2 galibiyeti var. Torino'nun ise 3 galibiyeti bulunuyor. Maç, S Sport 2 kanalından izlenebilecek. Taraftarlar bu mücadeleyi merakla bekliyor. Her iki takım da puan için savaşıyor. Kritik bir karşılaşma olacağı aşikar.

Pisa-Inter

30 Kasım 2025'te saat 17:00'de İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Pisa ve Inter takımları karşı karşıya gelecek. Pisa, ligde 17. sırada yer alıyor. Sadece 1 galibiyet elde edebilmişler. Toplamda 10 puan topladılar. Diğer yandan Inter, 4. sırada bulunuyor. Takım, 24 puanla dikkat çekici bir performans sergiliyor. Bu maç, S Sport 2 kanalından yayınlanacak. İzleyiciler bu karşılaşmayı heyecanla takip edecek. Her iki takım için de farklı bir anlam taşıyor. Dakikalar ilerledikçe tansiyon artabilir. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumu dolduracak.