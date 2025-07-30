Bugün hangi maçlar var? 30 Temmuz Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Karabağ-Shelbourne

30 Temmuz 2025 tarihinde, saat 19:00'da Şampiyonlar Ligi'nde Karabağ ile Shelbourne takımları karşı karşıya gelecek. İki takımın ligdeki durumu hakkında bilgi bulunmuyor. Maçın yayıncısı henüz açıklanmadı. Bu heyecan verici karşılaşmanın sonucunu merakla bekliyoruz.

Malmö-Rigas FS

30 Temmuz 2025 tarihinde Şampiyonlar Ligi kapsamında Malmö ile Rigas FS karşı karşıya gelecek. Maç saat 20:00'de başlayacak. Her iki takımın ligdeki durumları hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Ancak maçın heyecanı oldukça yüksek olacak. Bu karşılaşmanın yayıncısı henüz açıklanmadı.

FCSB-Shkendija

30 Temmuz 2025 tarihinde Şampiyonlar Ligi kapsamında FCSB ile Shkendija karşı karşıya gelecek. Maç saat 20:30'da başlayacak. Her iki takımın ligdeki güncel durumları hakkında bilgi verilmemiştir. Bu nedenle, bu maçın önemi ve etkisi merakla bekleniyor. Maçın yayıncı kanalı hakkında bilgi yok.

Ludogorets Razgrad-Rijeka

30 Temmuz 2025 tarihinde saat 20:30'da Şampiyonlar Ligi kapsamında Ludogorets Razgrad ile Rijeka karşı karşıya gelecek. Her iki takımın ligdeki mevcut durumu hakkında net bilgiler yok. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olacak. Maçın yayıncı kanalı henüz açıklanmadı.

Ferencvaros-FC Noah

30 Temmuz 2025 tarihinde Şampiyonlar Ligi kapsamında Ferencvaros ile FC Noah karşılaşacak. Maç saat 21:00'de oynanacak. Takımların ligdeki durumları hakkında spesifik bilgiler yok. Ancak bu önemli karşılaşma, her iki takım için hayati bir öneme sahip. Maçın yayıncısı hakkında da herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Maccabi Tel Aviv-Pafos FC

30 Temmuz 2025 tarihinde saat 21:00'de Şampiyonlar Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile Pafos FC karşılaşacak. Her iki takımın lig sıralamalarındaki durumu henüz netleşmedi. Maçın yayıncısı ise henüz açıklanmadı. Detaylar www.nesine.com/iddaa/canli-skor/futbol sayfasından edinilebiliyor.

Panathinaikos-Rangers FC

30 Temmuz 2025 tarihinde 21:00'de Şampiyonlar Ligi karşılaşması oynanacak. Panathinaikos, Rangers FC'yi ağırlayacak. Her iki takımın da lig sıralamasındaki durumu hakkında kesin bilgilere ulaşılamadı. Ancak bu eşleşmenin güçlü rakipler arasında geçmesi bekleniyor. Futbolseverler için heyecan dolu anlar vaat ediyor. Maçın yayıncısı hakkında bilgi yok.

Breidablik-Lech Poznan

30 Temmuz 2025 tarihinde Şampiyonlar Ligi kapsamında Breidablik ile Lech Poznan karşı karşıya gelecek. Maç, saat 21:30'da başlayacak. Takımların ligdeki durumlarına dair bilgiler bulunmamaktadır. Maçın yayıncı bilgisi ise henüz açıklanmamıştır.

Red Bull Salzburg-Brann

30 Temmuz 2025 tarihinde saat 21:45'te Şampiyonlar Ligi kapsamında Red Bull Salzburg ile Brann karşı karşıya gelecek. Red Bull Salzburg, ligde şu an 34. sırada yer alıyor. Takım, 8 maçta sadece 1 galibiyet elde etti ve toplamda 3 puana sahip. Rakibi Brann'ın ligdeki durumu henüz netlik kazanmadı. Maç, canlı olarak yayınlanacak.

Servette-Viktoria Plzen

30 Temmuz 2025 tarihinde saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi kapsamında bir karşılaşma gerçekleşecek. Servette, Viktoria Plzen ile mücadele edecek. Takımların lig sıralamasına ilişkin henüz bir bilgi yok. Ancak, turnuvada her iki takımın performansları merak ediliyor. Maçın yayıncısı hakkında da herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Bodo Glimt-Stromsgodset

30 Temmuz Çarşamba 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Bodo Glimt ile Stromsgodset takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Fjolnir-Volsungur

30 Temmuz Çarşamba 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Fjolnir ile Volsungur takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Selfoss-IR Reykjavik

30 Temmuz Çarşamba 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Selfoss ile IR Reykjavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Sparta Prag B-Slavia Prag B

30 Temmuz Çarşamba 2025 tarihinde Çekya 2. Ligi liginde oynanacak olan Sparta Prag B ile Slavia Prag B takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Artis Brno-Vysocina Jihlava

30 Temmuz Çarşamba 2025 tarihinde Çekya 2. Ligi liginde oynanacak olan Artis Brno ile Vysocina Jihlava takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30