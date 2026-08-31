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Bugün hangi maçlar var? 31 Ağustos Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 31 Ağustos Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 31 Ağustos Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları
Burak Kavuncu

Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in bir maçı 31 Ağustos 2026 tarihinde oynanacak. Bu maçta Amed Sportif Faaliyetler, Trabzonspor'u ağırlayacak. Maç saati 21:30 olarak belirlendi. Amed Sportif Faaliyetler, ligde şu an 12. sırada yer alıyor. Oynadığı 2 maçta 1 galibiyet alabilmiş. 1 mağlubiyeti de mevcut. Topladığı puan ise 3. Trabzonspor ise 8. sırada bulunuyor. Trabzonspor, 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puan elde etti. Bu mücadele beIN Sports ve beIN Sports 2 kanallarında yayınlanacak. Futbolseverler için heyecan dolu bir karşılaşma olacak. Taraftarların desteği önemli bir faktör. Hem Amed hem Trabzonspor, galibiyet için sahada mücadele edecek.

Beşiktaş-Arca Çorum FK

Trendyol Süper Lig’de önemli bir karşılaşma var. Maç 31 Ağustos 2026 tarihinde saat 21:30'da başlayacak. Beşiktaş, Arca Çorum FK ile oynayacak. Beşiktaş, ligde 13. sırada yer alıyor. Takım, 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti. Toplamda 3 puan topladı. Rakibi olan Arca Çorum FK ise 15. sırada bulunuyor. Bu takım, 2 maçta 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Arca Çorum FK sadece 1 puan kazanabildi. Maç beIN Sports kanalında yayınlanacak. Taraftarlar için heyecan dolu bir mücadele olacak. İki takımın durumu ve performansı maçta belirleyici olabilir. Herkes karşılaşmayı merakla bekliyor.

Aston Villa-Arsenal

Aston Villa, Arsenal ile karşılaşacak. Maç, 31 Ağustos 2026 tarihinde saat 22:00'de başlayacak. Bu karşılaşma, İngiltere Premier Ligi kapsamında gerçekleşecek. Aston Villa, ligde 17. sırada yer alıyor. Takım 1 maçta 0 puan topladı. Henüz galibiyet elde edemedi. Ayrıca, 4 gol yedi.

Arsenal ise 9. sırada bulunuyor. Takım 1 maçta 3 puan kazandı. Rakip kaleye 3 gol attı. Bu durumda Arsenal, karşılaşmaya biraz daha avantajlı çıkacak. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bu önemli maçı izleyebilir. Karşılaşma, takımların sezon hedefleri açısından büyük önem taşıyor.

Lecce-Roma

31 Ağustos 2026 tarihinde İtalya Serie A Ligi'nde Lecce ile Roma karşı karşıya gelecek. Bu maç, saat 19:30'da başlayacak. İki takım da yeni sezona galibiyetle başladı. Lecce, ilk maçında 3 puan aldı. Bu nedenle 9. sırada yer alıyor. Roma ise 4 gol atarak 7. sırada bulunuyor. Maç, S Sport 2 kanalından izlenebilir. Bu karşılaşma, taraftarlar için heyecan dolu olacak. Her iki takım da bu maçı kazanmak istiyor.

Atalanta-Bologna

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 21:45'te İtalya Serie A Ligi'nde bir maç oynanacak. Atalanta, Bologna'yı konuk ediyor. Ligde Atalanta, 1 maçta 3 puan aldı. Bu sonuçla 11. sırada yer alıyor. Bologna ise 0 puanla 14. sırada bulunuyor. Maçın heyecanı büyük. Karşılaşma S Sport 2 kanalından canlı yayınlanacak. İzleyiciler için keyifli bir deneyim sunacak. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda yerlerini alacak. Maç öncesinde iki takımın da hazırlık süreçleri önemli. Hedefleri galibiyet.

Osasuna-Getafe

Osasuna ve Getafe, 31 Ağustos 2026 tarihinde karşılaşacak. Maç, saat 20:30'da başlayacak. İspanya La Liga'da oynanacak. Osasuna, ligde 8. sırada bulunuyor. Takım, 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Toplamda 4 puana sahip.

Getafe ise 13. sırada yer almakta. 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Böylece takımın puanı 3. Maç, S Sport kanalından yayınlanacak. Taraftarlar, bu heyecan dolu karşılaşmayı bekliyor.

Barcelona-Rayo Vallecano

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 22:30'da Barcelona, Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Maç, İspanya La Liga çerçevesinde gerçekleşecek. Barcelona, ligdeki ilk iki maçını kazandı. 4. sırada bulunuyor. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda 6 puan topladı. Rayo Vallecano ise 16. sırada yer alıyor. Ligdeki iki maçında 1 puan aldı. Bu takım henüz galibiyet kazanamadı. Maç S Sport kanalından yayınlanacak.

Braga-Vitoria Guimaraes

31 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Braga ile Vitoria Guimaraes takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Benfica-Estoril

31 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Benfica ile Estoril takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Dijon-Saint Etienne

31 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Dijon ile Saint Etienne takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Burgos-Real Sociedad B

31 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Burgos ile Real Sociedad B takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Celta Vigo B-Castellon

31 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Celta Vigo B ile Castellon takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Levadiakos-Panathinaikos

31 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde Yunanistan Süper Ligi 1 liginde oynanacak olan Levadiakos ile Panathinaikos takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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