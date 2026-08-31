Bugün hangi maçlar var? 31 Ağustos Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in bir maçı 31 Ağustos 2026 tarihinde oynanacak. Bu maçta Amed Sportif Faaliyetler, Trabzonspor'u ağırlayacak. Maç saati 21:30 olarak belirlendi. Amed Sportif Faaliyetler, ligde şu an 12. sırada yer alıyor. Oynadığı 2 maçta 1 galibiyet alabilmiş. 1 mağlubiyeti de mevcut. Topladığı puan ise 3. Trabzonspor ise 8. sırada bulunuyor. Trabzonspor, 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puan elde etti. Bu mücadele beIN Sports ve beIN Sports 2 kanallarında yayınlanacak. Futbolseverler için heyecan dolu bir karşılaşma olacak. Taraftarların desteği önemli bir faktör. Hem Amed hem Trabzonspor, galibiyet için sahada mücadele edecek.

Beşiktaş-Arca Çorum FK

Trendyol Süper Lig’de önemli bir karşılaşma var. Maç 31 Ağustos 2026 tarihinde saat 21:30'da başlayacak. Beşiktaş, Arca Çorum FK ile oynayacak. Beşiktaş, ligde 13. sırada yer alıyor. Takım, 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti. Toplamda 3 puan topladı. Rakibi olan Arca Çorum FK ise 15. sırada bulunuyor. Bu takım, 2 maçta 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Arca Çorum FK sadece 1 puan kazanabildi. Maç beIN Sports kanalında yayınlanacak. Taraftarlar için heyecan dolu bir mücadele olacak. İki takımın durumu ve performansı maçta belirleyici olabilir. Herkes karşılaşmayı merakla bekliyor.

Aston Villa-Arsenal

Aston Villa, Arsenal ile karşılaşacak. Maç, 31 Ağustos 2026 tarihinde saat 22:00'de başlayacak. Bu karşılaşma, İngiltere Premier Ligi kapsamında gerçekleşecek. Aston Villa, ligde 17. sırada yer alıyor. Takım 1 maçta 0 puan topladı. Henüz galibiyet elde edemedi. Ayrıca, 4 gol yedi.

Arsenal ise 9. sırada bulunuyor. Takım 1 maçta 3 puan kazandı. Rakip kaleye 3 gol attı. Bu durumda Arsenal, karşılaşmaya biraz daha avantajlı çıkacak. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bu önemli maçı izleyebilir. Karşılaşma, takımların sezon hedefleri açısından büyük önem taşıyor.

Lecce-Roma

31 Ağustos 2026 tarihinde İtalya Serie A Ligi'nde Lecce ile Roma karşı karşıya gelecek. Bu maç, saat 19:30'da başlayacak. İki takım da yeni sezona galibiyetle başladı. Lecce, ilk maçında 3 puan aldı. Bu nedenle 9. sırada yer alıyor. Roma ise 4 gol atarak 7. sırada bulunuyor. Maç, S Sport 2 kanalından izlenebilir. Bu karşılaşma, taraftarlar için heyecan dolu olacak. Her iki takım da bu maçı kazanmak istiyor.

Atalanta-Bologna

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 21:45'te İtalya Serie A Ligi'nde bir maç oynanacak. Atalanta, Bologna'yı konuk ediyor. Ligde Atalanta, 1 maçta 3 puan aldı. Bu sonuçla 11. sırada yer alıyor. Bologna ise 0 puanla 14. sırada bulunuyor. Maçın heyecanı büyük. Karşılaşma S Sport 2 kanalından canlı yayınlanacak. İzleyiciler için keyifli bir deneyim sunacak. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda yerlerini alacak. Maç öncesinde iki takımın da hazırlık süreçleri önemli. Hedefleri galibiyet.

Osasuna-Getafe

Osasuna ve Getafe, 31 Ağustos 2026 tarihinde karşılaşacak. Maç, saat 20:30'da başlayacak. İspanya La Liga'da oynanacak. Osasuna, ligde 8. sırada bulunuyor. Takım, 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Toplamda 4 puana sahip.

Getafe ise 13. sırada yer almakta. 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Böylece takımın puanı 3. Maç, S Sport kanalından yayınlanacak. Taraftarlar, bu heyecan dolu karşılaşmayı bekliyor.

Barcelona-Rayo Vallecano

31 Ağustos 2026 tarihinde saat 22:30'da Barcelona, Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Maç, İspanya La Liga çerçevesinde gerçekleşecek. Barcelona, ligdeki ilk iki maçını kazandı. 4. sırada bulunuyor. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda 6 puan topladı. Rayo Vallecano ise 16. sırada yer alıyor. Ligdeki iki maçında 1 puan aldı. Bu takım henüz galibiyet kazanamadı. Maç S Sport kanalından yayınlanacak.

Braga-Vitoria Guimaraes

31 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Braga ile Vitoria Guimaraes takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Benfica-Estoril

31 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Benfica ile Estoril takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Dijon-Saint Etienne

31 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Dijon ile Saint Etienne takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Burgos-Real Sociedad B

31 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Burgos ile Real Sociedad B takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Celta Vigo B-Castellon

31 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Celta Vigo B ile Castellon takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Levadiakos-Panathinaikos

31 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde Yunanistan Süper Ligi 1 liginde oynanacak olan Levadiakos ile Panathinaikos takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30