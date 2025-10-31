Bugün hangi maçlar var? 31 Ekim Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Rams Başakşehir-Kocaelispor

31 Ekim 2025 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig'de bir maç oynanacak. Rams Başakşehir, Kocaelispor'u ağırlayacak. Ev sahibi olan Rams Başakşehir, ligde 11. sırada yer alıyor. Konuk takım Kocaelispor ise 10. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports kanalından naklen yayınlanacak. Taraftarlar, bu mücadeleyi heyecanla bekliyor. Spor severler, iki takımın performansını merak ediyor. Bu karşılaşma, her iki ekip için de önemli bir fırsat sunacak.

Atakaş Hatayspor-Erzurumspor FK

Trendyol 1. Lig’in heyecan dolu maçlarından biri 31 Ekim 2025 tarihinde oynanacak. Bu karşılaşmada Atakaş Hatayspor, Erzurumspor FK ile mücadele edecek. Maç saati 20:00 olarak belirlendi. Atakaş Hatayspor, ligde 19. sırada yer alıyor. Erzurumspor FK ise 6. sırada bulunuyor. Bu maç TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Takımların durumu oldukça farklı. Atakaş Hatayspor’un ligde daha zor bir durumu söz konusu. Erzurumspor FK ise üst sıralar için mücadele ediyor. Maç sonunda ligdeki sıralama üzerinde etkili olabilecek bir karşılaşma olacak. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumu dolduracak. İki ekibin performansı büyük merak konusu. Bu karşılaşmanın sonucuna göre kritik değişiklikler yaşanabilir.

Augsburg-Borussia Dortmund

31 Ekim 2025 tarihinde Almanya Bundesliga Ligi’nde Augsburg, Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Mücadele saat 22:30'da başlayacak. Yayıncı kanallar arasında S Sport+ ve Tivibu Spor yer alıyor. Augsburg, ligde 15. sırada bulunuyor. Borussia Dortmund ise dördüncü sırada. Bu karşılaşma, her iki takım için önemli bir mücadele olacak. Her iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Mücadelede iki takımın da hedefleri var. Augsburg, ligde kalma mücadelesi veriyor. Dortmund, şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. İzleyiciler bu mücadelede heyecan dolu anlar bekliyor.

Getafe-Girona

31 Ekim 2025 tarihinde saat 23:00'te önemli bir maç yapılacak. İspanya La Liga mücadelesinde Getafe, Girona ile karşılaşacak. Getafe, ligde 10. sırada. Girona ise sonuncu konumunda yer alıyor. Maçın yayınını S Sport ve Tivibu Spor3 kanalları gerçekleştirecek. Taraftarlar bu maçı heyecanla bekliyor. Her iki takım da galibiyet için mücadele verecek. Getafe, orta sıralarda yer alarak rahat bir sezon geçiriyor. Girona, son sıradan kurtulmaya çalışıyor. Maç, iki takım açısından kritik bir önem taşıyor. Takımlar, bu mücadelede tüm güçlerini seferber edecek. Bu mücadele futbolseverler için keyifli bir karşılaşma vaat ediyor.

Wrexham-Coventry City

31 Ekim Cuma 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Wrexham ile Coventry City takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Luton Town-Forest Green Rovers

31 Ekim Cuma 2025 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Luton Town ile Forest Green Rovers takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Al Okhdood-Al Najma

31 Ekim 2025 tarihinde saat 16:00'da Suudi Arabistan Premier Ligi'nde Al Okhdood ile Al Najma karşılaşacak. Al Okhdood, ligde 17. sırada yer almakta. Şu ana kadar oynadığı 6 maçta 0 galibiyet almıştır. Ayrıca 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etmiştir. Bu sonuçlarla sadece 1 puan toplayabilmiştir.

Al Najma, ligde 18. sırada bulunuyor. O da 6 maçta 0 galibiyet almıştır. Takım, bu süreçte 6 mağlubiyet yaşamıştır. Henüz puanla tanışamamıştır. Maçın yayıncısı hakkında bilgi verilmemiştir. İlerleyen günlerde yayıncı hakkında bilgi paylaşılacaktır. Maç, seyirciler için önemli bir mücadele olacak. Her iki takım da kazanmak için mücadele edecek.

Al Hilal-Al Shabab

Suudi Arabistan Premier Ligi'nde Al Hilal ile Al Shabab karşılaşacak. Bu maç 31 Ekim 2025 tarihinde oynanacak. Maç saati 17:00 olarak belirlendi. Al Hilal, ligde üçüncü sırada bulunuyor. Al Shabab ise on üçüncü sırada yer alıyor. Karşılaşma oldukça heyecan verici geçmesi bekleniyor. Maç S Sport+ ve TRT Spor kanallarından yayınlanacak. Taraftarlar bu müsabakayı merakla bekliyor. Hem Al Hilal hem de Al Shabab kazanmak için sahada mücadele edecek.

Al Ettifaq-Al Hazm

Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir maç var. 31 Ekim 2025 tarihinde Al Ettifaq, Al Hazm ile karşılaşacak. Maç saat 20:30'da başlayacak. Al Ettifaq, 11. sırada yer alıyor. Al Hazm ise 14. sıradadır. Bu karşılaşma, her iki takım için kritik bir mücadele olacak. Takımlar, ligdeki yerlerini belirlemek adına mücadele edecek. Taraftarlar, bu maçı sabırsızlıkla bekliyor. Her iki ekip de galibiyet için sahada olacak. Bu nedenle, heyecanlı anlar yaşanması muhtemel. Maç sonrasında takımların durumu daha net bir şekilde görülecek.

PSV Eindhoven-Fortuna Sittard

31 Ekim Cuma 2025 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan PSV Eindhoven ile Fortuna Sittard takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Standard Liege-Sporting Charleroi

31 Ekim Cuma 2025 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Standard Liege ile Sporting Charleroi takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Sporting Lizbon-Alverca

31 Ekim Cuma 2025 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Sporting Lizbon ile Alverca takımları arasındaki maçın başlama saati 23:15