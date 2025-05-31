Bugün hangi maçlar var? 31 Mayıs Cumartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Paris St Germain-Inter

31 Mayıs 2025 tarihinde saat 22:00'de Paris St Germain, Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile karşılaşacak. Takımların ligdeki durumları dikkat çekiyor. Paris St Germain, 15. sırada. 8 maçta 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile 13 puan toplamış durumda. Inter ise 4. sırada. Onlar, 8 maçta 6 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile 19 puan elde etmiş. Maç, TRT 1 kanalından yayınlanacak.

Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor

31 Mayıs 2025 tarihinde saat 16:00'da Trendyol Süper Lig’de önemli bir maç oynanacak. Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Rizespor, ligde 11. sırada bulunuyor. Atakaş Hatayspor ise 18. sırada yer alıyor. Mücadele, beIN Sports ve beIN Sports 2 kanallarından naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe-Tümosan Konyaspor

31 Mayıs 2025, saat 16:00'da Trendyol Süper Lig maçı oynanacak. Fenerbahçe, Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe, zorlu bir 90 dakikaya çıkacak. Takım, ligde 2. sırada yer alıyor. Tümosan Konyaspor ise 10. sırada bulunuyor. Mücadele, beIN Sports ekranlarından futbolseverlere aktarılacak.

Corendon Alanyaspor-Net Global Sivasspor

31 Mayıs 2025 tarihinde saat 19:00'da Trendyol Süper Lig'de bir mücadele yapılacak. Corendon Alanyaspor ile Net Global Sivasspor karşı karşıya gelecek. Corendon Alanyaspor, ligde 15. sırada yer alıyor. Rakibi Net Global Sivasspor ise 17. sırada bulunuyor. Maç, her iki takım için de büyük bir önem taşıyor. Bu mücadele, ligdeki konumları belirlemek açısından kritik. Karşılaşma, beIN Sports 2 ve beIN Sports kanallarından yayınlanacak.

Adana Demirspor-Gaziantep FK

31 Mayıs 2025 tarihinde saat 19:00'da, Trendyol Süper Lig kapsamında Adana Demirspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor, ligde 19. sırada bulunuyor. Takım, 35 maçta sadece 3 galibiyet elde edebildi. Şu anda yalnızca 1 puana sahip. Gaziantep FK ise ligde 13. sırada yer alıyor. Bu takım, 35 maçta 12 galibiyet alarak 44 puan toplamayı başardı. Maç, beIN Sports 2 ve beIN Sports kanallarından yayınlanacak.

St. Louis City SC-San Jose Earthquakes

31 Mayısıs Cumartesi 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan St. Louis City SC ile San Jose Earthquakes takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Nashville SC-New York City FC

31 Mayısıs Cumartesi 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Nashville SC ile New York City FC takımları arasındaki maçın başlama saati 23:30

FC Cincinnati-DC United

01 Haziran Pazar 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan FC Cincinnati ile DC United takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

Orlando City-Chicago Fire

01 Haziran Pazar 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Orlando City ile Chicago Fire takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

New York Red Bulls-Atlanta United

01 Haziran Pazar 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan New York Red Bulls ile Atlanta United takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

Inter Miami CF-Columbus Crew

01 Haziran Pazar 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Inter Miami CF ile Columbus Crew takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

Toronto FC-Charlotte FC

01 Haziran Pazar 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Toronto FC ile Charlotte FC takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

CF Montreal-New England Revolution

01 Haziran Pazar 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan CF Montreal ile New England Revolution takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

Racing Ferrol-Sporting Gijon

31 Mayısıs Cumartesi 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Racing Ferrol ile Sporting Gijon takımları arasındaki maçın başlama saati 17:15

Malaga-Burgos

31 Mayısıs Cumartesi 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Malaga ile Burgos takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30