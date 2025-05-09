Bugün hangi maçlar var? 9 Mayıs Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Cezayir-Gambiya

09 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde Afrika Uluslar Şampiyonası Elemeleri liginde oynanacak olan Cezayir ile Gambiya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Rams Başakşehir-Fenerbahçe

09 Mayıs 2025 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig'de bir maç oynanacak. Rams Başakşehir, Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Rams Başakşehir, ligde 5. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise 2. sırada güçlü bir konumda. Bu heyecan dolu maçı beIN Sports kanalı yayınlayacak.

Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor

09 Mayıs 2025 tarihinde Trendyol Süper Lig maçında Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Maç, saat 20:00'de başlayacak. Ev sahibi Gaziantep FK, ligde 12. sırada bulunuyor. Konuk takım Corendon Alanyaspor ise 15. sırada yer alıyor. Maç, beIN Sports ve beIN Sports 2 kanallarından canlı yayınlanacak.

Vfl Wolfsburg-TSG Hoffenheim

09 Mayıs 2025 tarihinde saat 21:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde Vfl Wolfsburg ile TSG Hoffenheim karşı karşıya gelecek. Vfl Wolfsburg, ligde 12. sırada bulunuyor. Takım, 10 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 9 beraberlik ile toplam 39 puana ulaşmış durumda. TSG Hoffenheim ise 15. sırada yer alıyor. Bu takım, 7 galibiyet, 15 mağlubiyet ve 10 beraberlik ile 31 puan toplamış. Maç, Tivibu Spor ve beIN Sports 4 üzerinden yayınlanacak.

Milan-Bologna

09 Mayıs 2025 tarihinde, İtalya Serie A Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Milan, saat 21:45'te Bologna ile mücadele edecek. Milan, ligde 9. sırada bulunuyor. 35 maçta 57 puan topladı. Bologna ise 7. sırada yer alıyor. O da 35 maçta 62 puana ulaştı. Bu karşılaşma, izleyicilere S Sport 2 kanalında canlı yayınlanacak.

Las Palmas-Rayo Vallecano

09 Mayıs 2025 tarihinde saat 22:00'de İspanya La Liga'da bir maç oynanacak. Las Palmas, Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Las Palmas, ligde 18. sırada yer alıyor. Bu takım, küme düşme tehlikesiyle boğuşuyor. Şu ana kadar 34 maçta 32 puan topladılar. Bu da, zor bir sezon geçirdiklerinin bir göstergesi. Misafir takım Rayo Vallecano ise 8. sırada bulunuyor. Avrupa kupalarına katılma umutlarını sürdürüyorlar. Bu takım, 34 maçta 44 puan elde etti. Maç S Sport kanalından yayınlanacak.

Coventry City-Sunderland

09 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Coventry City ile Sunderland takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Willem II-Heracles Almelo

09 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan Willem II ile Heracles Almelo takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Sporting Charleroi-Westerlo

09 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Sporting Charleroi ile Westerlo takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Sturm Graz-Red Bull Salzburg

09 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan Sturm Graz ile Red Bull Salzburg takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30