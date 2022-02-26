Bugün hangi maçlar var? Bugün oynanacak maçlar saat kaçta? 26 Şubat 2022 Cumartesi

Bugün hangi maçlar var? Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor dün karşı karşıya geldi. Maç Karadeniz ekibinin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi. Adana Demirspor - Fraport Antalyaspor maçı ise 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Dün oynanan bu maçlar ile haftanın karşılaşmaları başlamış oldu. Bu kapsamda Bugün hangi maçlar var? Bugün oynanacak maçlar saat kaçta? sorularının yanıtı merak konusu oldu. 26 Şubat 2022 Cumartesi günü oynanacak maçlar haberimizde.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 26 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ

26 Şubat Cumartesi günün maçları:

16.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR SAAT KAÇTA? 26 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ

15.30 Leeds United-Tottenham S Sport

16.00 Levante-Elche Spor Smart

17.00 Saletnitana-Bologna S Sport 2

18.00 Arsenal-Liverpool S Sport

18.00 Brentford-Newcastle S Sport +

18.00 Brighton-Aston Villa S Sport +

18.00 C.Palace-Burnley S Sport +

18.00 M.United-Watford S Sport +

18.15Getafe-AlavesSpor Smart

20.00 Empoli-Juventus S Sport 2

20.30 Everton-M.City S Sport

20.30 Rayo Vallecano-Real Madrid Spor Smart

21.00 Maritimo-Sporting Lizbon S Sport +

22.45 Sassuolo-Fiorentina S Sport 2

23.00 Atletico Madrid-Celta Vigo Spor Smart



