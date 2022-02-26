Bugün hangi maçlar var? Bugün oynanacak maçlar saat kaçta? 26 Şubat 2022 Cumartesi

Bugün hangi maçlar var? Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor dün karşı karşıya geldi. Maç Karadeniz ekibinin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi. Adana Demirspor - Fraport Antalyaspor maçı ise 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Dün oynanan bu maçlar ile haftanın karşılaşmaları başlamış oldu. Bu kapsamda Bugün hangi maçlar var? Bugün oynanacak maçlar saat kaçta? sorularının yanıtı merak konusu oldu. 26 Şubat 2022 Cumartesi günü oynanacak maçlar haberimizde.
26 Şubat Cumartesi günün maçları:
16.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
15.30 Leeds United-Tottenham S Sport
16.00 Levante-Elche Spor Smart
17.00 Saletnitana-Bologna S Sport 2
18.00 Arsenal-Liverpool S Sport
18.00 Brentford-Newcastle S Sport +
18.00 Brighton-Aston Villa S Sport +
18.00 C.Palace-Burnley S Sport +
18.00 M.United-Watford S Sport +
18.15Getafe-AlavesSpor Smart
20.00 Empoli-Juventus S Sport 2
20.30 Everton-M.City S Sport
20.30 Rayo Vallecano-Real Madrid Spor Smart
21.00 Maritimo-Sporting Lizbon S Sport +
22.45 Sassuolo-Fiorentina S Sport 2
23.00 Atletico Madrid-Celta Vigo Spor Smart
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