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'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenlere geleneksel, pratik ve lezzetli tarifler! Ramazan'ın 24. günü iftar menüsü

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
24.03.2025 07:38
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Ramazan ayının 24. gününe özel olarak hazırladığımız pratik, besleyici ve doyurucu iftar menüsü, sevdiklerinizle keyifli bir akşam geçirmeniz için özenle seçildi. Hafif bir çorba, lezzetli bir ana yemek, yanında nefis bir yan lezzet, ferahlatıcı bir salata ve özel bir tatlıyla bu menü iftar sofralarınıza lezzet katacak. 24 Mart 2025 Pazartesi Ramazan iftar menüsü ve detaylı tarifler haberimizde.

'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenlere geleneksel, pratik ve lezzetli tarifler! Ramazan'ın 24. günü iftar menüsü

Ramazan’ın 24. gününde şık, pratik ve doyurucu bir menü ile iftar sofralarınızı lezzet şölenine dönüştürün. Ana yemekte “Karnıyarık", yanına nefis bir çorba, börek, salata ve hafif bir tatlıyla dengeli bir menü oluşturduk. İşte şık, tarihi ve lezzet dolu iftar menüsü.

24. GÜN İFTAR MENÜSÜ

Başlangıç: Yoğurtlu Şehriye Çorbası (Hafif ve besleyici)
Ana Yemek: Karnıyarık (Klasik lezzete hafif bir dokunuş)
Yan Lezzet: Ispanaklı Rulo Börek (Fırında çıtır ve pratik)
Salata: Ferahlatıcı Narlı Roka Salatası (Vitamin deposu)
Tatlı: Osmanlı Mutfağından Zerde (Safran ve gül suyuyla hafif ve şık)
İçecek: Ev Yapımı Limonlu Reyhan Şerbeti (Ferahlatıcı ve doğal)

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YOĞURTLU ŞEHRİYE ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 çay bardağı arpa şehriye
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 6 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane
  • Tuz

Hazırlanışı:

  • Bir tencerede suyu kaynatıp şehriyeyi ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin.
  • Ayrı bir kapta yoğurt, yumurta sarısı ve unu çırpın.
  • Kaynayan şehriyeli sudan bir kepçe alıp yoğurtlu karışıma ekleyin (kesilmemesi için ılıştırın).
  • Hazırladığınız terbiyeyi yavaş yavaş çorbaya ekleyin ve karıştırarak kaynamaya bırakın.
  • Küçük bir tavada tereyağını eritip kuru naneyi ekleyin ve çorbaya dökün.

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TAVUKLU KARNIYARIK TARİFİ

Malzemeler:

  • 4 adet patlıcan
  • 400 gr kıyma
  • 1 adet soğan (doğranmış)
  • 1 adet yeşil biber
  • 2 adet domates (rendelenmiş)
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz, karabiber, pul biber

Hazırlanışı:

  • Patlıcanları alacalı soyup fırında veya ocakta közleyin.
  • Tavaya zeytinyağını ekleyip doğranmış tavukları soteleyin.
  • Soğan ve biberleri ekleyip birkaç dakika kavurun.
  • Salça ve domatesi ekleyerek 5 dakika pişirin, baharatları ekleyin.
  • Patlıcanları ortadan yararak içlerini kıymalı harç ile doldurun.
  • Üzerine domates dilimleri ekleyip fırında 180°C’de 15 dakika pişirin.

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ISPANAKLI RULO BÖREK TARİFİ

Malzemeler:

  • 3 adet yufka
  • 250 gr ıspanak (ince doğranmış)
  • 1 adet soğan (ince doğranmış)
  • 100 gr beyaz peynir
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz, karabiber
  • 1 adet yumurta sarısı (üzeri için)
  • Susam veya çörek otu

Hazırlanışı:

  • Tavada zeytinyağını ısıtıp doğranmış soğanı kavurun.
  • Ispanakları ekleyip suyunu çekene kadar pişirin. Baharatları ekleyip soğumaya bırakın.
  • İç harcına beyaz peyniri ekleyip karıştırın.
  • Yufkaları tezgaha serip iç harcı yayın ve rulo şeklinde sarın.
  • Böreği dilimleyip yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
  • Üzerine yumurta sarısı sürüp susam veya çörek otu serpin.
  • Önceden ısıtılmış 180°C fırında 25-30 dakika pişirin.

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NARLI ROKA SALATASI TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 demet roka (doğranmış)
  • 1 su bardağı nar taneleri
  • 10 adet ceviz içi (iri doğranmış)
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Limon suyu
  • Tuz

Hazırlanışı:

  • Rokayı güzelce yıkayıp doğrayın.
  • Üzerine nar taneleri ve cevizleri ekleyin.
  • Bir kasede nar ekşisi, zeytinyağı, limon suyu ve tuzu karıştırıp salatanın üzerine gezdirin.

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OSMANLI MUTFAĞINDAN ZERDE TATLISI TARİFİ

Malzemeler:

  • 1/2 çay bardağı pirinç
  • 5 su bardağı su
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı safran veya zerdeçal
  • 1 yemek kaşığı nişasta (biraz su ile açılmış)
  • 1 yemek kaşığı gül suyu
  • 1/2 çay bardağı kuş üzümü
  • Süslemek için file badem veya Antep fıstığı

Hazırlanışı:

  • Pirinci yıkayıp süzün, suyla birlikte kaynamaya bırakın.
  • Pirinç yumuşayınca şekeri ve safranı ekleyin.
  • Bir kasede nişastayı az suyla açıp karışıma ekleyin, kıvam alana kadar kaynatın.
  • Gül suyunu ve kuş üzümünü ekleyip karıştırın.
  • Kase veya kuplara paylaştırıp üzerini file badem veya Antep fıstığı ile süsleyin.

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EV YAPIMI LİMONLU REYHAN ŞERBETİ TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 demet taze reyhan
  • 1 litre su
  • 1 çay bardağı toz şeker
  • 1 adet limon (dilimlenmiş)
  • 1 çubuk tarçın
  • 3-4 adet karanfil

Hazırlanışı:

  • Bir tencereye suyu koyup kaynatın.
  • İçine reyhan yapraklarını, şekeri, limon dilimlerini, tarçın ve karanfili ekleyin.
  • Kaynadıktan sonra ocağı kapatıp 15-20 dakika demlenmeye bırakın.
  • Karışımı süzüp soğumaya bırakın. Buzdolabında iyice soğuttuktan sonra servis yapın.

AFİYET OLSUN!
Ramazan

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Ramazan menüsü iftar menüleri ramazan ayı
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