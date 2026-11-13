Tavuğu fırına vermeden önce bu malzemeye bulayın! Dışı çıtır çıtır oluyor

Tavuk, farklı pişirme yöntemleriyle hazırlanabilen ve pek çok yemekle uyum sağlayan besinler arasında yer alıyor. Özellikle fırında pişirilen tavuk kanatlarında istenen çıtırlığı yakalamak her zaman kolay olmuyor.

Şef Charles Kim, bilinen adıyla Chef Fatty, tavuk derisinin daha gevrek olması için mutfakta sık kullanılan tek bir malzemeden yararlanılmasını öneriyor. Üstelik bu yöntem için özel ekipman veya pahalı ürünlere ihtiyaç duyulmuyor.

TAVUK KANATLARINI KABARTMA TOZUYLA KAPLAYIN

Şefin önerdiği yöntemin ilk adımı, tavuk kanatlarının yüzeyindeki fazla nemi uzaklaştırmak. Bunun için kanatların kâğıt havluyla iyice kurulanması gerekiyor.

Ardından geniş bir kapta tavukların üzerine her 453 gram (yaklaşık 1 pound) kanat için 1 çay kaşığı kabartma tozu ekleniyor. Kanatların her tarafının eşit şekilde kaplanması önemli.

Chef Fatty, kabartma tozunun yüzeyin pH değerini yükselterek derinin daha hızlı kızarmasına yardımcı olduğunu ve protein yapısını etkileyerek lastiksi doku yerine çıtır bir sonuç elde edilmesini sağladığını belirtiyor.

Karışımla kaplanan tavuk kanatları, tel ızgara veya tepsi üzerine yerleştirilerek buzdolabında üzeri açık şekilde bir gece bekletiliyor. Bu aşama, derinin kurumasına ve yüzeydeki nemin azalmasına yardımcı oluyor.

ÖNCE DÜŞÜK, SONRA YÜKSEK SICAKLIKTA PİŞİRİN

Bekletme işleminin ardından tavuk kanatları fırında iki aşamalı olarak pişiriliyor. İlk olarak 120 dereceye ayarlanan fırında 20 dakika tutuluyor. Şef, düşük sıcaklıkta uygulanan bu aşamanın tavuk derisinin altındaki yağın yavaşça erimesine yardımcı olduğunu ifade ediyor.

İlk aşamanın ardından fırının sıcaklığı yaklaşık 205 dereceye yükseltiliyor ve kanatlar 15 dakika daha pişiriliyor. Tavukların, altına fırın tepsisi yerleştirilmiş tel ızgara üzerinde pişirilmesi öneriliyor. Böylece kanatların çevresinde sıcak hava dolaşabiliyor ve derinin daha eşit şekilde kızarması destekleniyor.

KABARTMA TOZU TAVUK DERİSİNİ NEDEN ÇITIRLAŞTIRIYOR?

Kabartma tozu, tavuk derisinin yüzeyindeki pH seviyesini yükselterek kızarma sürecini hızlandırıyor. Bu durum, yiyeceklerin pişerken altın rengi ve kızarmış bir yüzey kazanmasını sağlayan Maillard reaksiyonunu destekliyor.

Kabartma tozunun içeriğindeki sodyum bikarbonat, tavuk derisindeki doğal nemle ve pişirme sırasında oluşan koşullarla etkileşime giriyor. Yüzeyde oluşan küçük kabarcıklar ve gözenekler, derinin daha pürüzlü bir yapı kazanmasına katkıda bulunuyor. Fırının sıcak havasıyla nemin uzaklaşması sonucunda ise daha gevrek bir dış yüzey oluşabiliyor.

Serious Eats'in değerlendirmesine göre kabartma tozu kullanımı, fırında pişirilen tavuk kanatlarının derisinin lastiksi kalmasını önlemeye yardımcı oluyor. Ancak bu yöntem, derin yağda kızartmayla elde edilen sonuçla tamamen aynı değil; fırında daha çıtır bir doku yakalamayı kolaylaştıran bir alternatif olarak öne çıkıyor.