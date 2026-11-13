YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Tavuğu fırına vermeden önce bu malzemeye bulayın! Dışı çıtır çıtır oluyor

Fırında pişirilen tavuk kanatlarının derisinin yumuşak veya lastiksi kalmasından şikayet edenler için şeflerden pratik bir öneri geldi. Tavukları pişirmeden önce az miktarda kabartma tozuyla kaplamak, derinin daha hızlı kızarmasına ve çıtır bir doku kazanmasına yardımcı oluyor.

Tavuğu fırına vermeden önce bu malzemeye bulayın! Dışı çıtır çıtır oluyor
Nilgün Arabacı

Tavuk, farklı pişirme yöntemleriyle hazırlanabilen ve pek çok yemekle uyum sağlayan besinler arasında yer alıyor. Özellikle fırında pişirilen tavuk kanatlarında istenen çıtırlığı yakalamak her zaman kolay olmuyor.

Şef Charles Kim, bilinen adıyla Chef Fatty, tavuk derisinin daha gevrek olması için mutfakta sık kullanılan tek bir malzemeden yararlanılmasını öneriyor. Üstelik bu yöntem için özel ekipman veya pahalı ürünlere ihtiyaç duyulmuyor.

TAVUK KANATLARINI KABARTMA TOZUYLA KAPLAYIN

Şefin önerdiği yöntemin ilk adımı, tavuk kanatlarının yüzeyindeki fazla nemi uzaklaştırmak. Bunun için kanatların kâğıt havluyla iyice kurulanması gerekiyor.

Ardından geniş bir kapta tavukların üzerine her 453 gram (yaklaşık 1 pound) kanat için 1 çay kaşığı kabartma tozu ekleniyor. Kanatların her tarafının eşit şekilde kaplanması önemli.

Chef Fatty, kabartma tozunun yüzeyin pH değerini yükselterek derinin daha hızlı kızarmasına yardımcı olduğunu ve protein yapısını etkileyerek lastiksi doku yerine çıtır bir sonuç elde edilmesini sağladığını belirtiyor.

Karışımla kaplanan tavuk kanatları, tel ızgara veya tepsi üzerine yerleştirilerek buzdolabında üzeri açık şekilde bir gece bekletiliyor. Bu aşama, derinin kurumasına ve yüzeydeki nemin azalmasına yardımcı oluyor.

ÖNCE DÜŞÜK, SONRA YÜKSEK SICAKLIKTA PİŞİRİN

Bekletme işleminin ardından tavuk kanatları fırında iki aşamalı olarak pişiriliyor. İlk olarak 120 dereceye ayarlanan fırında 20 dakika tutuluyor. Şef, düşük sıcaklıkta uygulanan bu aşamanın tavuk derisinin altındaki yağın yavaşça erimesine yardımcı olduğunu ifade ediyor.

İlk aşamanın ardından fırının sıcaklığı yaklaşık 205 dereceye yükseltiliyor ve kanatlar 15 dakika daha pişiriliyor. Tavukların, altına fırın tepsisi yerleştirilmiş tel ızgara üzerinde pişirilmesi öneriliyor. Böylece kanatların çevresinde sıcak hava dolaşabiliyor ve derinin daha eşit şekilde kızarması destekleniyor.

KABARTMA TOZU TAVUK DERİSİNİ NEDEN ÇITIRLAŞTIRIYOR?

Kabartma tozu, tavuk derisinin yüzeyindeki pH seviyesini yükselterek kızarma sürecini hızlandırıyor. Bu durum, yiyeceklerin pişerken altın rengi ve kızarmış bir yüzey kazanmasını sağlayan Maillard reaksiyonunu destekliyor.

Kabartma tozunun içeriğindeki sodyum bikarbonat, tavuk derisindeki doğal nemle ve pişirme sırasında oluşan koşullarla etkileşime giriyor. Yüzeyde oluşan küçük kabarcıklar ve gözenekler, derinin daha pürüzlü bir yapı kazanmasına katkıda bulunuyor. Fırının sıcak havasıyla nemin uzaklaşması sonucunda ise daha gevrek bir dış yüzey oluşabiliyor.

Serious Eats'in değerlendirmesine göre kabartma tozu kullanımı, fırında pişirilen tavuk kanatlarının derisinin lastiksi kalmasını önlemeye yardımcı oluyor. Ancak bu yöntem, derin yağda kızartmayla elde edilen sonuçla tamamen aynı değil; fırında daha çıtır bir doku yakalamayı kolaylaştıran bir alternatif olarak öne çıkıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Peynir satışında yeni dönem başladıPeynir satışında yeni dönem başladı
Anne mirası tarif: Türkiye'nin dört bir yanından talep varAnne mirası tarif: Türkiye'nin dört bir yanından talep var

Anahtar Kelimeler:
tavuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Malatya'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı! 4 askerimiz şehit oldu

Malatya'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı! 4 askerimiz şehit oldu

Baltık Denizi'nde alarm: "Rus savaş gemisi vuruldu"

Baltık Denizi'nde alarm: "Rus savaş gemisi vuruldu"

Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavda hüsran! Türkiye Belçika'ya yenildi

Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavda hüsran! Türkiye Belçika'ya yenildi

Milli futbolcu ile aşk yaşıyor! Böyle duyurdu

Milli futbolcu ile aşk yaşıyor! Böyle duyurdu

Dünyaca ünlü otomotiv devi frene bastı! Tüm yeni yatırımlar durdu

Dünyaca ünlü otomotiv devi frene bastı! Tüm yeni yatırımlar durdu

2027 trafik cezaları listesi! Tek tek hesaplandı

2027 trafik cezaları listesi! Tek tek hesaplandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.