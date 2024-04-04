'Bugün iftara ne yapsam?' diyenlere nefis tarifler! Ramazan'ın 25. günü iftar menüsü

'Bugün iftara ne pişirsem?' sorusuna iftara hazırlık yapan birçok kişi yanıt arıyor. Ramazan ayının 25. gününde göz doyuran ve pratik tariflerden oluşan bu iftar menüsünden faydalanabilirsiniz. 4 Nisan 2024 Perşembe gününe özel hazırlanan Ramazan iftar menüsünü özellikle misafir sofralarına da tercih edebilirsiniz. Yeiden yetmişe herkesin damak zevkine uyan Ramazan menüsüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

25. GÜN İFTAR MENÜSÜ

SAKALA ÇARPAN ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler;

150gr yeşil mercimek (1 su bardağı)

100gr erişte (1/2 (yarım) çay bardağı)

1 yemek kaşığı tereyağı

4 su bardağı su (600-700ml su )

1 tane küçük boy soğan

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz biber

1 fiske karabiber

1 yemek kaşığı domates salçası

Üzeri için;

1-2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı nane

Tarif;

Yeşil mercimekleri 5 dakika haşlayıp suyunu süzün.

Soğanı küp küp doğrayın.

Tereyağını eritin ve soğanları tereyağında soteleyin.

Domates salçasını soğanlarla beraber 2-3 dakika kavurun.

Haşlanan yeşil mercimekleri ilave edin ve birlikte kavurun.

Su ilave edin.

Tuz ve diğer baharatları ilave edin ve orta ateşte pişirin erişteleri kaynayan suya ilave edin.

Erişteler pişene kadar pişirin. 1-2 kaşık sıvı yağı ,kuru nane ile bir ayrı tavada kızartın ve yemeğin üzerine döküp iyice karıştırın.

FIRINDA PATATESLİ KÖFTE TARİFİ

Malzemeler;

4 adet patates

2 adet domates

1 adet kırmızı biber

Köfte için:

500 gram orta yağlı dana kıyma

1 adet kuru soğan

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı galeta unu

10 dal maydanoz

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı yenibahar

Sosu için:

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 tatlı kaşığıdomates salçası

1/2 tatlı kaşığı biber salçası

1,5 su bardağı sıcak su

1/2 çay kaşığı tuz

Tarif;

Kabuğunu soyduğunuz patatesleri dilimleyip su dolu bir kaba alın.

Köfte için bütün malzemeleri doğrayıp soğanı rendeleyin ve hepsini karıştırıp yoğurun.

Hazırladığınız köfte harcından parçalar koparıp arzu ettiğiniz şekilde köfteler hazırlayın.

Sosu için ayçiçek yağını küçük bir sos tenceresinde kızdırın.

Domates ve biber salçasını ekleyip kısa süre kavurun.

Sıcak su ekleyip kıvamını açın, tuz ilavesiyle karıştırın.

Suda bekleyen patatesleri durulayıp fazla suyunu kağıt havlu yardımıyla alın.

Köfte ve patates dilimlerini sırasıyla fırın tepsisine yerleştirin.

Üzerine doğranmış domates ve kırmızı biberleri dizin.

Hazırladığınız salçalı sosu fırın köftelerin üzerine gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 45-50 dakika üzerleri hafif kızarana kadar pişirin.

Salçalı sosuyla birlikte sıcağı sıcağına servis edin.

TAHİNLİ KABAK TATLISI TARİFİ

Malzemeler;

1.5 kg kabuğu soyulmuş bal kabağı

3 su bardağı toz şeker

1.5 çay bardağı tahin

1.5 çay bardağı iri çekilmiş ceviz içi

Tarif;

Kabakların kabuğunu soyup ince uzun parçalar şeklinde dilimleyin. Dikdörtgen fırın kabına kabakları yerleştirin.

Üzerine şekeri serpin. Üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında bir gece bekletin.

Ertesi gün üzerini yağlı kağıt ile örterek 160 dereceye ayarlı fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Soğuyunca üzerine tahin gezdirin ve ceviz ile süsleyin.

AFİYET OLSUN!







