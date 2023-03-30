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'Bugün iftarda ne pişirsem?' diyenler için bu menü kaçmaz! 8.gün iftar menüsü

30.03.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan menüleri her gün iftara yapacak yemek fikri bulamayan kişilerin yardımına koşuyor. Bütün gün tutulan orucu açarken lezzetli ve doyurucu tarifler arıyorsanız Ramazana ayının 8. gün iftar menüsünü kaçırmamanız gerekiyor. Bu enfes menü herkesin seveceği tarifleri içeriyor. İşte 'Bugün iftarda ne pişirsem?' sorusunu aratıyorsanız göz atmanız gereken iftar menüsü...

'Bugün iftarda ne pişirsem?' diyenler için bu menü kaçmaz! 8.gün iftar menüsü

İftarda doyurucu ve sağlıklı yiyecekleri tüketmek tüm gün halsiz kalan vücudun toparlanmasını sağlıyor. 'Bugün iftarda ne pişirsem?' sorusu Ramazan boyunca en sık aratılan konular arasında yer alıyor. İftarda lezzetli bir menü hazırlamak isteyenler için 8. gün iftar menüsünde; Yoğurt çorbası, kabak yemeği, fırında makarna, supangle tarifi yer alıyor.

8. GÜN İFTAR MENÜSÜ

YOĞURT ÇORBASI TARİFİ

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Malzemeler

  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 5 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı nane
  • 1 çay bardağı erişte
  • 1 silme tatlı kaşığı tuz
  • 3 tepeleme yemek kaşığı un
  • 1 su bardağı yoğurt

Yapılışı

  • Tencereye un, yoğurt ve su ekleyip çırpıcı ile pürüzsüz kıvam alana dek çırpın.
  • Ardından tencereyi ocağa alın ve kaynayana dek orta ateşte karıştırarak pişirin.
  • Çorba kaynayınca erişteyi ilave edin ve karıştırma işlemine devam edin.
  • Tuzu da ekleyip 1-2 dakika daha kaynattıktan sonra ocağı kapatın ve 10 dakika dinlendirin.
  • Sosunu hazırlamak için tereyağını sos tavasında eritin.
  • Pul biber ve naneyi de ekleyip kızdırın, ardından ocaktan alın.
  • Sosu çorbaya karıştırarak servis edin.

KABAK YEMEĞİ TARİFİ

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Malzemeler

  • 5 adet orta boy kabak
  • 2 adet domates
  • 2 adet orta boy kuru soğan
  • 1 demet dereotu (isteğe göre)
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Yarım yemek kaşığı tuz

Yapılışı

  • Soğanları ince ince doğrayın ve tencereye alın.
  • Kabakları boylamasına dörde bölün ve kuşbaşı doğrayarak soğanların üzerine ekleyin.
  • Kabukları soyulmuş domatesleri doğrayın ve tencereye ekleyin.
  • 1 kaşık salça ve tuz ekleyip zeytinyağını ilave edin.
  • Karıştırmadan kısık ateşte 20 dakika kadar pişmeye bırakın.
  • Piştikten sonra hafifçe karıştırın. Ocağın altını kapatın, 10 dakika kadar kapağı kapalı olarak dinlendirin.
  • İsteğe göre kıyılmış dereotu veya maydanoz ile servis yapın

FIRINDA MAKARNA TARİFİ

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Malzemeler

  • Makarna için:
  • 1 paket spagetti
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 3-4 yemek kaşığı beyaz ya da tulum peynir
  • 3-4 yemek kaşığı kaşar peynir
  • 4-5 tatlı kaşığı tuz
  • Çok az sıvı yağ
  • Sos için:
  • 2, 5 su bardağı yoğurt
  • 1 yumurta
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Üzeri için:
  • Kaşar peynir

Yapılışı

  • Makarnayı tuz ve sıvı yağ ile haşlayın.
  • Bir kaba un, yoğurt, yumurta ve tuz koyarak karıştırın. Sos için yaptığınız bu karışımı ilerleyen adımlarda kullanmak için bekletiyoruz.
  • Haşlanan makarnaları süzün ve borcama alın.
  • Üzerine erittiğiniz tereyağ ve peynirleri ekleyerek karıştırın.
  • Karışımınızı borcama yaydıktan sonra hazırladığınız sosun yarısını makarnaya ekleyin ve tüm markarna ile harmanlanmasını sağlayın.
  • Sosu ekledikten sonra karıştırdığınız makarnanın üzerine kalan sosunuzu da dökerek 180 derecede ısıtılmış fırına sürün.
  • Üzeri kızarmaya başlayınca rendelenmiş kaşarları makarnanın üzerine serpin. Yeniden fırında pişmaya bırakın.
  • Kaşarların kızardığını gördüğünüzde beşamel sossuz fırında makarna tarifiniz hazır olacak.

SUPANGLE TARİFİ

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Malzemeler

  • Bir litre süt
  • Bir çay bardağı toz şeker
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 2 yemek kaşığı un
  • Bir adet yumurtanın sarısı
  • 4 yemek kaşığı tereyağı
  • 4 yemek kaşığı kakao
  • 3 yemek kaşığı sürülebilir çikolata
  • 2 dilim kakaolu kek
  • 100 gram sütlü çikolata

Yapılışı

  • Geniş bir tencereye sütü, şekeri, unu, nişastayı, kakaoyu ve yumurta sarısını koyup çırpıcı tel yardımıyla pürüzsüz olana kadar çırpın.
  • Tencereyi ocağa alın ve orta ateşte koyulaşana kadar çırpıcı tel yardımıyla karıştırın.
  • Karışım koyulaşmaya başlayınca ocaktan alın.
  • Sürülebilir çikolatayı ve sütlü çikolatayı hızlı bir şekilde tencereye ilave edin ve mikser yardımıyla çırpın.
  • Bu aşamada tereyağını da ilave edin ve yaklaşık 10 dakika kadar mikserle çırpma işlemini gerçekleştirin.
  • Kremanız hazır.
  • Kek dilimlerini iri iri ufalayın.
  • Supangleyi koyacağınız kapların ya da kaselerin tabanına bir parça kek koyun.
  • Kaselere eşit miktarda hazırladığınız kremayı paylaştırın.
  • Supangleleri buzdolabında en az 5 saat dinlendirin.

AFİYET OLSUN!

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Ramazan ayına pişirme yöntemlerine dikkat!Ramazan ayına pişirme yöntemlerine dikkat!
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