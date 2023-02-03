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Bugün nasıl yazılır, bugün yazımı nasıl olmalıdır? Bugün ayrı mı birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

24.01.2023 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok kelimenin doğru yazılışı merak edilir. Kelime yazılışlarında karışıklıkları ortadan kaldırmak için TDK, gerekli açıklamaları yapmıştır. Bugün kelimesi de yazımı araştırılan kelimelerdendir. Türkçede yer alan birçok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerinin farklı olması nedeniyle yanlış yazılıyor. Bazı kelimelerin yazılış biçimleri çok iyi bilinmediği için sık sık sorgulanır.

Bugün nasıl yazılır, bugün yazımı nasıl olmalıdır? Bugün ayrı mı birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

TDK'nin güncel yazım kılavuzunda yazılışı sık sık aranan kelimelerden biri de bugün kelimesidir. Bugün kelimesinin ayrı mı birleşik mi yazıldığı araştırılır. Bugün yazımı birleşiktir. Bugün sözcüğünün yazılışı TDK içerisinde örneklerle anlatılan kelimelerdendir. Türk Dil Kurumu resmi internet adresinde verdiği örneklerle “bugün” kelimesinin birleşik yazılışını gösteriyor.

Bugün nasıl yazılır?

Bugün sözcüğü birçok kişi tarafından yazılışı araştırılan kelimelerdendir. Bugün TDK’ye göre ayrı yazılmaz. Birleşik yazılan bugün kelimesi günlük yaşamda birkaç şekilde cümle içinde kullanılabilir. Bugün sözcüğü cümle içinde isim olarak da zarf olarak da kullanımında bitişik yazılır. "Bugün ayrı mı yazılır?" sorusuna "evet" olarak cevap verilebilir. Bugün kelimesi yalnızca bulunulan günden bahsedilirken ayrı yazılır.

Bugün kelimesinin isim görevinde kullanımına örnek verirsek: “ O gün bugünden çok farklı olmayacak.” cümlesi gösterilebilir. İsim içinde bulunulan çağ, zaman örneğinde " Sanal dünyanın büyüleyici atmosferi bugünün çocuklarının başını döndürüyor.” cümlesi gösterilebilir. Zarf içinde bulunulan gün içinde örneğinde Dün neredeydik bugün neredeyiz, inanılır gibi değil." cümlesi gösterilebilir.

Bugün bitişik mi yazılır?

Bugün sözcüğü günlük yaşamda sık kullanılan Türkçe kelimelerdendir. Amacına göre farklı şekilde kullanılan bugün sözcüğü için yazım yanlışı yapılabiliyor. Bu yanlışların önüne geçmek için ise TDK üzerinden bugün doğru yazılışı hakkında bilgi alabilirsiniz. Türk Dil Kurumu üzerinden değerlendirildiğinde bu kelimenin doğru yazılışının ‘bugün’ şeklinde yani bitişik yazıldığı görülür. Ayrı yazılışı bugünün anlamını taşımayacağı için yazılışı sırasında dikkat edilmesi gerekir. Bugün kelimesinin yazılışını tam olarak anlayabilmek için cümle içi kullanımları incelenebilir.

  • Bugün bize verdikleri sözü tutmak için zaman kaybetmeden geleceklerdir.
  • Sonunda okullar bugün tatile giriyor.
  • Sana bugün anlatacaklarımı kimseyle paylaşmamanı istiyorum.
  • Bugün bana biraz zaman ayırabilirsen, sana tam olarak ne hissettiğimi anlatabilirim.

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