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'Bugün ne pişirsem' diye soranlara en pratik ve leziz tarifler! İşte 24 Ekim yemek menüsü

24.10.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfaktan sorumlu tüm bireylerin aklına gelen, 'Bugün ne pişirsem?' sorusuna sizin için pratik ve leziz tarifler bulduk. Kolları sıvayıp bu pratik tarifleri çabucak hazırlayabilir ve sofranızı zenginleştirebilirsiniz. İşte 24 Ekim yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem' diye soranlara en pratik ve leziz tarifler! İşte 24 Ekim yemek menüsü
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 20dk
Kalori/Porsiyon 98kal

'Bugün ne pişirsem?' sorusu her gün birçok kişinin cevap bulmaya çalıştığı ortak bir soru olarak gündeme geliyor... Birbirinden leziz tarifleri sizlerle paylaştığımız serimizde bu defa pratik ve leziz tarifleri derledik. İşte 24 Ekim yemek menüsü...

YAYLA ÇORBASI

Besleyici bir tarif olan yayla çorbası pirinç, un, yoğurt karışımıyla hazırlanır. Yayla, bir diğer adıyla yoğurt çorbasını birkaç adımda hazırlayabilirsiniz. Tarife ulaşmak için aşağıdaki linke tıklamanız yeterlidir.

Hem lezzetli hem pratik yayla (yoğurt) çorbası tarifi! Hem lezzetli hem pratik yayla (yoğurt) çorbası tarifi!

LAVAŞTAN PİZZA

Bol malzemesiyle neredeyse herkes tarafından sevilerek tüketilen pizzayı bir de lavaşla deneyin. Bunun için üç adet lavaşa ihtiyaç duyacaksınız. İşte lavaştan pizza tarifi...

Daha kolayını bulamazsınız: Lavaştan pratik pizza tarifi Daha kolayını bulamazsınız: Lavaştan pratik pizza tarifi

EVDE WAFFLE

Waffle adeta son dönemlerin popüler tatlılarından biri oldu. Görüntüsüyle iştah kapartan waffle tatlısını evinizde oldukça pratif tarifle hazırlayabilirsiniz. İşte muz, çilek ve çikolatanın müthiş uyumu waffle tarifi...

Bir de evde yapmayı deneyin: Pratik waffle tarifi Bir de evde yapmayı deneyin: Pratik waffle tarifi

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