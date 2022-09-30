Yayla çorbası nasıl yapılır? Hem lezzetli hem pratik yayla (yoğurt) çorbası tarifi!

Yarmalısı da yapılan yayla çorbası genelde pirinç ile tercih ediliyor. Türkiye’nin her yerinde yapılan ve bilinen yayla çorbası her damak zevkine hitap eden bir lezzette olmasıyla deneyenlerden tam not alıyor. Kahvaltıdan akşam yemeğine günün her saati tüketebileceğiniz bu pratik ve besleyici yayla çorbası tarifi püf noktalarına dikkat ederek yapıldığı takdirde lezzetli bir çorba elde edebilirsiniz. Üzerindeki nane ile ferahlık hissi veren yayla çorbasının tarifini malzemelerini ve yapılışını haberimizde sizler için derledik...
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