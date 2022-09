Yayla çorbası nasıl yapılır? Hem lezzetli hem pratik yayla (yoğurt) çorbası tarifi!

Yarmalısı da yapılan yayla çorbası genelde pirinç ile tercih ediliyor. Türkiye’nin her yerinde yapılan ve bilinen yayla çorbası her damak zevkine hitap eden bir lezzette olmasıyla deneyenlerden tam not alıyor. Kahvaltıdan akşam yemeğine günün her saati tüketebileceğiniz bu pratik ve besleyici yayla çorbası tarifi püf noktalarına dikkat ederek yapıldığı takdirde lezzetli bir çorba elde edebilirsiniz. Üzerindeki nane ile ferahlık hissi veren yayla çorbasının tarifini malzemelerini ve yapılışını haberimizde sizler için derledik...

MALZEMELER 7 su bardağı su

4 çorba kaşığı pirinç

1 çorba kaşığı un

1 yumurta sarısı

1 su bardağı yoğurt

2 çay kaşığı tuz

Kuru nane

TARİF Yoğurt çorbası yapımı için, tencereye suyu ekleyin, kaynadıktan sonra pirinçleri ekleyin.

Bir kapta yumurta, un ve yoğurdu karıştırın.

Pişen pirincin üzerine ekleyin ve karıştırın.

Pişerken bir tutam kuru nane ekleyin.

10 dakikaya yakın pişirdikten sonra yoğurt çorbasının altını kapatın ve tuzunu ekleyin. Yoğurdun kesilmemesi için tuzu pişerken eklememelisiniz.

Yoğurt çorbası servise hazır. İsteğe göre üzerine tereyağ ve nane yakılıp servis edilir.

AFİYET OLSUN!