Bugün ne pişirsem? Ramazan'ın 28. günü iftar menüsü

Ramazan ayında 'İftarda ne yapsam, Bugün ne pişirsem?' soruları Ramazan ayının son günlerinde aratılmaya devam ediyor. Ramazan menüleri birçok kişinin iftara yemek hazırlaması için ilham oluyor. Ramazan ayının 28. günü için hazırlanan iftar menüsünde doyurucu ve lezzetli tarifler bulunuyor. 19 Nisan iftar menüsünde ekşili çorba, ankara tava, yoğurtlu pancar salatası ve kazandibi tarifi yer alıyor.

28.GÜN İFTAR MENÜSÜ

EKŞİLİ ÇORBA TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı kırmızı mercimek

Yarım su bardağından biraz fazla yarma ( dövme )

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 bağ pazı ( pancar ) ( semizotu patlıcan veya ıspanakta kullanılabilir )

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı sumak ekşisi ( limonda kullanılabilir )

Tuz

Pulbiber

Nane

Tereyağ veya sıvı yağ

Yapılışı

Mercimek ve yarmayı yıkayıp üzerine 2-3 parmak geçecek kadar sıcak su ve tuz ilave edin ve tencereyi ocağa alın.

Haşlanmış nohut kullanacaksanız nohutu daha sonra ekleyebilirsiniz. Kullanmayacaksanız nohutu bir bardaktan biraz daha az olacak şekilde bu aşamada ekleyip pişirin.

Çorbaya ara ara su ekleyin.

Diğer taraftan pazıları yıkayıp ince ince doğrayın.

Mercimek ve yarma yumuşadığında nohutu ilave edin ve biraz daha pişirin.

Ardından pazıyı ekleyin.

Pazılar piştiğinde çorbanın kıvamını ayarlayıp ekşisi ve sarımsağı ilave edin.

5 dakika kadar daha kaynatıp ocaktan alın.

Üzerine yağ, pulbiber ve nane ile hazırlanan sosu dökerek servis tabağına alın.

ANKARA TAVA TARİFİ

Malzemeler

3 adet kuzu incik

3,5 su bardağı arpa şehriye

Bir adet soğan

3 diş sarımsak

3 adet yeşil biber

2 adet domates

60 gr yağ

Karabiber, pul biber ve tuz

Yapılışı

Yağı tencerede eritin ve üzerine şehriyeyi alıp tuzla beraber kavurun. Sonrasında kullanacağınız tepsiye şehriyeyi yayın.

Aynı tencerede kuzu incikleri mühürleyin, ardından üzerlerine geçecek kadar su ekleyip tencerenin kapağını kapatıp incikleri pişmeye bırakın.

Yaklaşık 15 dakika sonra içine az bir miktar sıvı yağ, yemeklik doğranan soğanı, kabukları soyulmuş ve minik minik doğranmış domatesi ve halka halka kesilmiş biberleri tencereye ekleyin. Üzerine de bir bardak su ilave edin.

Tüm malzemeleri 20 dakika pişirin. Son olarak tuz ve baharatları da ekleyin.

Pişirdiğiniz kuzu incikleri şehriyenin üzerine alın.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana kadar pişirin.

YOĞURTLU PANCAR SALATASI TARİFİ

Malzemeler

Bir kase pancar turşusu

Bir su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak

Tuz

Yapılışı

İlk olarak pancarları rendeleyin.

Sarımsakları havanda ezin.

Ardından tüm malzemeleri karıştırın.

KAZANDİBİ TARİFİ

Malzemeler

6 su bardağı süt

2 yemek kaşığı nişasta

1 su bardağı un

1 su bardağı şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

Yapılışı

Orta boy bir tencereye bütün malzemeleri alarak karıştırıyoruz ve muhallebi elde ediyoruz. En son tereyağını ve vanilyasını dökerek muhallebimizi 5 dk. kadar pişiriyoruz.

Orta boy alüminyum tepsiye bolca tereyağı sürüyoruz ve 3 yemek kaşığı kadar tepsiye şeker döküyoruz.

Her yeri eşit olmasına özen gösterin.

Sonra pişmiş muhallebiyi tepsiye döküyoruz ve orta ateşte sürekli olarak çevirerek muhallebiyi pişiriyoruz.

25-30 dk. yeterli burada önemli olan tepsiyi sürekli çevirerek kontrollü pişirmek kenar kısımların da pişmesine özen göstermek.

piştikten sonra ocaktan alıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz.

Soğuduktan sonra 1-2 saat buzdolabında bekletiyoruz.

Kazandibi tatlınız servise hazır.

AFİYET OLSUN!

