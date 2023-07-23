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Bugün sınav var mı? 23 Temmuz 2023 Pazar hangi sınav var? ÖSYM hafta sonu gerçekleştirilecek sınav takvimi!

23.07.2023 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün hangi sınavın olduğu hakkında araştırmalar hız kazandı. Bu kapsamda birçok kişi Milli Eğitim Bakanlığı ya da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan sınavların tarihlerini araştırıyor. Peki, Bugün sınav var mı? 23 Temmuz 2023 Pazar hangi sınav var? İşte ÖSYM sınav takvimi...

Bugün sınav var mı, hangi sınavlar var gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bugün ÖSYM takvimine göre Kamu Personel Seçme Sınavı yapılacak. Birçok kişi, "bugün be sınavı var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 23 Temmuz 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek sınav...

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BUGÜN SINAV VAR MI?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ise ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Ağustos'ta yapılacak.

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KPSS İLE İLGİLİ ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

"23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri Oturumlarına girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı’nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı’nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 23 Temmuz 2023 Pazar günü 07.00-14.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeliyle birlikte ÖSYM’nin internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar düzenlenen bu belge ile sınava girebilecektir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen hiçbir belge sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir."

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