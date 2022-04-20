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Bugün Survivor var mı? 20 Nisan Çarşamba akşamı yok mu? Survivor neden yok? 20 Nisan 2022 Çarşamba

20.04.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün Survivor var mı? sorusunun yanıtı, programın TV 8'in 20 Nisan 2022 Çarşamba günkü yayın akışı listesinde yer almaması sebebiyle merak konusu oldu. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının ardından başka bir yapım ekrana gelecek. Vatandaşlar, Bugün Survivor var mı? 20 Nisan Çarşamba akşamı yok mu? Survivor neden yok? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. İşte konuya ilişkin detaylar...

Bugün Survivor var mı? 20 Nisan Çarşamba akşamı yok mu? Survivor neden yok? 20 Nisan 2022 Çarşamba

Bugün Survivor var mı? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internet arama motorlarında araştırma yapıyor. TV 8'de bu akşam saat 20.00'de Annenin Sırrıdır Çocuk adlı dizi ekrana gelecek. Peki bugün Survivor var mı? 20 Nisan Çarşamba akşamı yok mu? Survivor neden yok? TV 8'in 20 Nisan 2022 Çarşamba günkü yayın akışı ve konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

BUGÜN SURVİVOR VAR MI? 20 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA

İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Olgun Toker ve Selin Yeninci'nin başrollerini paylaştığı 'Annenin Sırrıdır Çocuk' dizisi 20 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de 3. bölümüyle TV 8 ekranlarında olacak.

SURVİVOR 20 NİSAN ÇARŞAMBA AKŞAMI YOK MU?

Dizinin ilk bölümü 6 Nisan 2022'de yayınlanmıştı. 'Annenin Sırrıdır Çocuk' 3 haftadır Çarşamba günleri ekrana geliyor. Bu akşam Survivor yayınlanmayacak.

SURVİVOR NEDEN YOK? 20 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA

Survivor All Star 2022 bir süredir Çarşamba günleri yayınlanmıyor. 'Annenin Sırrıdır Çocuk' dizisi bu akşam 3. bölümüyle ekranlarda olacak.

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TV8 survivor
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