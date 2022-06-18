BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? YKS sınav günü otobüs, metrobüs, metro, Marmaray, tramvay ücretsiz mi, bedava mı? 18 Haziran 2022 Cumartesi

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 18 Haziran 2022 Cumartesi günü birçok öğrenci Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girecek. Saat 10.00'da başlayacak olan sınav 165 dakika sürecek. Sınav 120 sorudan oluşuyor. Peki YKS sınav günü otobüs, metrobüs, metro, Marmaray, tramvay ücretsiz mi, bedava mı? 18 Haziran 2022 Cumartesi günü için YKS sebebiyle yapılan açıklama ve detaylar haberimizde...

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Bugün toplu taşıma ücretsiz olacak. Aynı şey 19 Haziran Pazar günü için de geçerli.

18 - 19 Haziran Cumartesi YKS nedeniyle toplu ulaşım ücretsiz olacağı açıklandı.

YKS SINAV GÜNÜ OTOBÜS, METRO, METROBÜS, MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara Büyükşehir Belediyesi hafta sonu öğrenciler, veliler ve sınav görevlileri için EGO otobüsleri, ANKARAY, metro ve teleferik hizmetlerinin ücretsiz olduğunu duyurdu.

İstanbul'da YKS'ye girecek öğrencilere ve gözetmenlere sınav günü ulaşım ücretsiz olacak.

YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2022?

YKS sınavı için kısa bir zaman kalırken, birçok öğrenci ve veli kafa karışıklığının önüne geçebilmek için YKS sınav tarihlerini internet üzerinden sorguluyor.

ÖSYM tarafından paylaşılan 2022 sınav takvimine göre YKS sınavı 18-19 Haziran tarihleri arasında üç oturum şeklinde gerçekleşecek. Öğrenciler ilk olarak 18 Haziran'da TYT, 19 Haziran'da ise AYT ve YDT sınavına giriş yapabilecek.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI

YKS sınav giriş belgelerine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz:

https://ais.osym.gov.tr/

YKS'NİN TYT, AYT, YDT OTURUMLARI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

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YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavı, 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve sınav 165 dakika sürecek.

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YKS'nin ikinci oturumu olan AYT sınavı, 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve binlerce öğrencinin katılım sağlayacağı sınav 180 dakika sürecek.

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YKS'nin son oturumu olarak yapılacak YDT sınavı ise saat 15.45'te başlayacak. ÖSYM tarafından açıklanan bilgiye göre sınav 120 dakika sürecek.

YKS (TYT, AYT, YDT) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında YKS sınavlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Binlerce öğrencinin sınav sonrası sorgulayacağı YKS sonuçları için tarih 20 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

