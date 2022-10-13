MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Bugüne dek giydiği en cüretkar elbise...' Tamamen file giyip geldi

'Bugüne dek giydiği en cüretkar elbise...' Tamamen file giyip geldi

13.10.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şu sıralar adı Brad Pitt ile anılan ve boşanma arifesinde olan Emily Ratajkowski, New York’ta katıldığı bir etkinlikteki stiliyle dikkat çekti. Tamamen file giyerek kıvrımlarını sergilene model için, Vogue dergisi "Bugüne dek giydiği en cüretkar elbise" yorumunu yaptı.

'Bugüne dek giydiği en cüretkar elbise...' Tamamen file giyip geldi

Sebastian Bear-McClard tarafından defalarca aldatıldığı ortaya çıkan ünlü model Emily Ratajkowski, şu sıralar Brad Pitt ile anılıyor. Son olarak New York’ta görüntülenen Emily herkesin dikkatini çekti.

Moda dergisi W’nun 50. yıl dönümü kutlamasına katılan model partiye öyle bir kıyafetle geldi ki bir bakanın bir daha bakmaması mümkün değildi.

SPL5494214_002

‘Yeniden bekar’ olduğunu ilan eden Ratajkowski, ağ desenli transparan bir görünüm tercih etti. Toz pembe renkteki saten parçalarla kombinini tamamlayan model, adeta eski kocasına 'Kaybettiğini dön bak' der gibiydi.

SPL5494214_005

Ünlü moda dergisi Vogue, modelin görünümünü “Emrata’nın bugüne dek giydiği en cüretkar elbise" yorumunu yaptı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde terör estiriyormuş... "Yatak odasında..."Evde terör estiriyormuş... "Yatak odasında..."
26 yaş küçük eşi güzelliğiyle Instagram'ı salladı!26 yaş küçük eşi güzelliğiyle Instagram'ı salladı!
Kuzeni Survivor'ın yıldızı çıktı! Duyanlar şaştıKuzeni Survivor'ın yıldızı çıktı! Duyanlar şaştı
Anahtar Kelimeler:
Emily Ratajkowski Model emily
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Herkes asgari ücreti beklerken... Maaşlar değişiyor!

Herkes asgari ücreti beklerken... Maaşlar değişiyor!

Öğretmenine yakalanınca 4. kattan kendini boşluğa bıraktı!

Öğretmenine yakalanınca 4. kattan kendini boşluğa bıraktı!

Kılıçdaroğlu'nun o 8 saatte ne yaptığı ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu'nun o 8 saatte ne yaptığı ortaya çıktı

Kredi kullanmak isteyenler dikkat! Daha da zorlaştı! Bankalar artık...

Kredi kullanmak isteyenler dikkat! Daha da zorlaştı! Bankalar artık...

Önlem alınmazsa sokaklar zombilerle dolacak!

Önlem alınmazsa sokaklar zombilerle dolacak!

Icardi gece yarısı canlı yayın açtı...

Icardi gece yarısı canlı yayın açtı...

İlginizi Çekebilir

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Aşklarına inanmıyorlar! “Onun kocası olmak için fazla çirkin”

Aşklarına inanmıyorlar! “Onun kocası olmak için fazla çirkin”

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Doğru yolu bulmak için kendinizi dinleyin

Doğru yolu bulmak için kendinizi dinleyin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.