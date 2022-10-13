'Bugüne dek giydiği en cüretkar elbise...' Tamamen file giyip geldi

Sebastian Bear-McClard tarafından defalarca aldatıldığı ortaya çıkan ünlü model Emily Ratajkowski, şu sıralar Brad Pitt ile anılıyor. Son olarak New York’ta görüntülenen Emily herkesin dikkatini çekti.

Moda dergisi W’nun 50. yıl dönümü kutlamasına katılan model partiye öyle bir kıyafetle geldi ki bir bakanın bir daha bakmaması mümkün değildi.

‘Yeniden bekar’ olduğunu ilan eden Ratajkowski, ağ desenli transparan bir görünüm tercih etti. Toz pembe renkteki saten parçalarla kombinini tamamlayan model, adeta eski kocasına 'Kaybettiğini dön bak' der gibiydi.

Ünlü moda dergisi Vogue, modelin görünümünü “Emrata’nın bugüne dek giydiği en cüretkar elbise" yorumunu yaptı.



