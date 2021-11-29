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Buket Aydın'a katılan Nilgün Belgün: Evlilik insan doğasına aykırı

29.11.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Nilgün Belgün, Buket Aydın'ın sunduğu Tarafını Seç programında "Evlilik insan doğasına aykırı" ifadelerini kullandı.

Nilgün Belgün ve Cenk Eren “Evlilik mi bekarlık mı?” sorularından yola çıkarak “Tarafını Seç” programında karşı karşıya geldi. Buket Aydın'a konuk olan Belgün ilginç yorumlarıyla dikkat çekti.

Daha önce 3 kez evlenip boşanan Nilgün Belgün evliliğin insan doğasına aykırı olduğunu iddia etti.

Nilgün Belgün açıklamasında "Çünkü iki tane birbirini hiç tanımayan geçmişlerini bilmeyen insanı ve onların ailelerini de bir arada tutuyorsunuz. O iki insan bir evin içerisinde kapanıp kalıyor. Kendi özgürlükleri olmuyor." dedi.

Belgün evliliğin insanı kısıtladığını da iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Nilgün Belgün Buket Aydın
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