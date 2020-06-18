Buket Aydın'dan flaş açıklamalar! 'Mobbingle ilgili konuşulanlar...'

Buket Aydın, Mayıs ayının ilk haftasında Kanal D Haber Başkanı ve Ana Haber Bülteni sunuculuk görevinden istifa etmişti. Aydın, istifasından birkaç gün sonra da 7 yıllık eşi Erce Baykal ile tek celsede boşanmıştı.

Buket Aydın yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Uçankuş TV'nin haberine göre Buket Aydın katıldığı canlı yayında olay açıklamalar yaptı. Ani istifasıyla gündeme gelen Buket Aydın açıklamasında "Bu sektörde çok darbe yedim, sırtımdan vurdular. İntikamım acı olacak. Bundan sonra yolumun daha aydınlık olacağını düşünüyorum" dedi.

Aydın ayrıca mobbinge uğradığını da itiraf etti.

"Mezarlıklar kendini vazgeçilmezler zannedenlerle dolu" diyen Aydın açıklamasında "Çok yıprandığım bir süreç" dedi.

BUKET AYDIN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA!

Buket Aydın bu açıklamaların sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından bir açıklama yaptı. Aydın açıklamasında şunları söyledi:

"Gerçekleştirdiğimiz sohbet içerisinden bazı cümleler çekip üstüne söylemediğim şeyler katarak haberleştirmek nasıl bir kötülüktür. Benim ifadelerim ile ilgili bir magazin programında yapılan yorumları ben sanki o ifadeleri kullanmışım gibi yayınlayan ve ayrıca sürekli özel hayatımla ilgili iftira haberler yaymaya çalışanlara dava açacağım. Kimseden intikam almak gibi bir derdim yok; olamaz. Ayrıca mobbingle ilgili konuşulanlar iş hayatında kadınların maruz kaldığı mobbingle ilgiliydi ve geneldi. Kurumdan kendi isteğimle hiçbir sorun yaşamadan ayrıldım."

