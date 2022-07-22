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Buket Aydın'ı sinirlendiren Emir Sarıgül sorusu!

22.07.2022 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spiker Buket Aydın bir süre Emir Sarıgül ile aşk yaşamıştı. Sarıgül tarafından aldatıldığı konuşulan Buket Aydın ilişkisine bir şans daha vermiş ama yine beklediğini bu aşkta bulamamıştı. Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Buket Aydın bir Bodrum'da görüntülendi. Aydın muhabirlerin Emir Sarıgül sorusuna ise çok sinirlendi.

Buket Aydın'ı sinirlendiren Emir Sarıgül sorusu!

Buket Aydın gündemden düşmüyor. "Ben özel hayatım hakkında konuşmayacağım dedikçe siz beni çamurunuzun pisliğinizin içine çekmek için uğraşıyorsunuz" diyerek bir süre önce açıklama yapan Buket Aydın yaptıklarıyla sık sık gündeme geliyor.

Emir Sarıgül ile bir süre ilişki yaşayan ve aldatıldığı iddia edilen ünlü sunucu geçtiğimiz akşam Bodrum'da görüntülendi. Buket Aydın kendisine eski sevgilisiyle ilgili sorulan sorulara ise kızdı.

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Kameraları görünce keyfi kaçan Aydın, Emir Sarıgül sorusunu duyunca "O kim ya! Adını duymak istemiyorum arkadaşlar lütfen yeter artık ya" diyerek tepki verdi.

ÖPÜŞÜRKEN YAKALANMIŞTI

Erce Baykal’dan boşanan Kanal D Ana Haber’in eski sunucusu Buket Aydın, Emir Sarıgül’le aşk yaşadığı iddialarını yalanlayıp “arkadaşız” demişti. Ancak ikilinin samimi bir şekilde öpüşürken çekilen fotoğrafları ile aşk ortaya çıkmıştı.

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Emir Sarıgül
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