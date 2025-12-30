Zihni Göktay kızını korudu: "Huzurevinde mutluyum"

Usta sanatçı Zihni Göktay, eşinin ölümüyle yıkılmış ve zor günler geçirmeye başlamıştı. Usta oyuncu daha sonra ise evinin kentsel dönüşüme girmesinin ardından Maltepe’deki bir huzurevine yerleşme kararı aldı. Bu durum sebebiyle oyuncunun çocukları eleştirildi.

Göktay, kızının kendisine kendi evinde bakmak için ısrar ettiğini ancak bu teklifi bizzat geri çevirdiğini belirtti.

Habertürk'te yer alan habere göre; huzurevinde son derece mutlu olduğunu ve kendisine çok iyi bakıldığını vurgulayan Zihni Göktay, kızı hakkında yapılan; "Babasına bakmıyor" eleştirilerine tepki gösterdi.

Kararının gerekçesini ise şu sözlerle özetledi: İnsan eti ağırdır. Ev, ev üstüne olmaz. Huzurevinde mutluyum." Göktay, ricasına rağmen kızının eleştirilmesine tepki gösterdi.