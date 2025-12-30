MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Zihni Göktay kızını korudu: "Huzurevinde mutluyum"

Usta sanatçı Zihni Göktay, huzurevine yerleşme kararıyla ilgili çıkan “yalnız bırakıldı” iddialarına net bir yanıt verdi. Kızının kendisine evinde bakmak istediğini açıklayan Göktay, bu teklifi kendi isteğiyle reddettiğini ve huzurevinde son derece mutlu olduğunu söyledi.

Zihni Göktay kızını korudu: "Huzurevinde mutluyum"

Usta sanatçı Zihni Göktay, eşinin ölümüyle yıkılmış ve zor günler geçirmeye başlamıştı. Usta oyuncu daha sonra ise evinin kentsel dönüşüme girmesinin ardından Maltepe’deki bir huzurevine yerleşme kararı aldı. Bu durum sebebiyle oyuncunun çocukları eleştirildi.

Zihni Göktay kızını korudu: "Huzurevinde mutluyum" 1

Göktay, kızının kendisine kendi evinde bakmak için ısrar ettiğini ancak bu teklifi bizzat geri çevirdiğini belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Usta sanatçının son hali ortaya çıktı! Evi yıkıldı, huzurevine yerleşti Usta sanatçının son hali ortaya çıktı! Evi yıkıldı, huzurevine yerleşti

Habertürk'te yer alan habere göre; huzurevinde son derece mutlu olduğunu ve kendisine çok iyi bakıldığını vurgulayan Zihni Göktay, kızı hakkında yapılan; "Babasına bakmıyor" eleştirilerine tepki gösterdi.

Zihni Göktay kızını korudu: "Huzurevinde mutluyum" 2

Kararının gerekçesini ise şu sözlerle özetledi: İnsan eti ağırdır. Ev, ev üstüne olmaz. Huzurevinde mutluyum." Göktay, ricasına rağmen kızının eleştirilmesine tepki gösterdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mardin'de mahsur kaldılar! Otel odasında...Mardin'de mahsur kaldılar! Otel odasında...
Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi! İşte düğün karesiÜnlü oyuncu sessiz sedasız evlendi! İşte düğün karesi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Zihni Göktay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.