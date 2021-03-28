Buket Aydın ile Emir Sarıgül ayrıldı

Ünlü sunucu Buket Aydın, Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül ile ilişkisini noktaladı. Yaklaşık bir yıldır beraber olan çiftin ayrılık sebebi ise Sarıgül’ün evlilik baskısı olduğu söyleniyor.

Ünlü haber spikeri Buket Aydın, geçtiğimiz yıl Kanal D'deki haber başkanlığı ve sunuculuğu görevinden ayrılmış ardından 7 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı. Aydın, boşanmanın altında yatan ismin Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül olduğu söylentilerinin üzerine de ilişkisini paylaştığı fotoğrafla belgelemişti.

BUKET AYDIN EVLİLİK BASKISINA DAYANAMADI

Ancak yaklaşık 1 yıldır aşk yaşayan ve evlenmeleri beklenen çift, yollarını ayırdı. Ünlü sunucu ayrılık haberini, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden "Öyle bir an gelir ki; bazı yolların dönüşü, bazı hataların özrü, bazı insanların anlamı olmaz" notu ile paylaştı.

Magazin kulislerinde yer alan iddiaya göre ayrılığın sebebi Emir Sarıgül'ün evlenmek için ünlü sunucuya yaptığı baskı ve işinden ayrılmasını istemesi.

