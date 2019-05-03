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Buket Aydın'ın 6 senedir evli olduğu eşi bakın kimmiş?

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 03.05.2019 09:36 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz haftalarda iki kez görevden alındığı haberi gündeme gelen Kanal D haber başkanı Buket Aydın'ın, 6 senedir evli olduğunu biliyor muydunuz?

İşte Buket Aydın'ın eşi Erce Baykal...

Buket Aydın'ın 6 senedir evli olduğu eşi bakın kim çıktı

Kanal D haber başkanı Buket Aydın, iş adamı Erce Baykal ile 2013 yılında evlendi. Ünlü çift balayı için Paris'i tercih etti.
Buket Aydın'ın 2013 senesinde nikah masasına oturduğu Erce Baykal, 2005'te Işık Üniversitesinden mezun oldu. 2006-2007 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bölümüne devam etti. 2013 yılında ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme, Yönetim ve Operasyon bölümünde eğitimini devam ettirerek 2015 yılında tamamladı.
2016 Yılında Bahçeşehir Üniversitesinde okutman olarak başlayan Erce Baykal, 2017 yılında görevini sonlandırdı. 2006 yılında İdeal Gümrük Müşavirliği bünyesinde çalışan Erce Baykal, bu mesleğe 12 yıl boyunca devam etti
2016 yılında SEÇ-G ve Yasal Uyum Müdürü olarak TAYSPED çatısı altında çalışan Erce Baykal, günümüzde Türkiye Lojistik ve Tedarik Zinciri mesleği altında çalışmalarını sürdürüyor.
Buket Aydın, geçtiğimiz haftalarda çıkan kovuldu dedikodularından sonra, eşiyle fotoğraflarının çoğunu Instagram'dan kaldırdı. Eşi Erce Baykal ise Instagram hesabını gizlemeyi tercih etti.
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Anahtar Kelimeler:
Buket Aydın eşi erce baykal

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
evlat olsa sevilmez bu karı ALLAH yüzündeki nuru almış resmen pislik çirkef kin nefret akıyor ALLAH İn azabı üzerlerine olsun
30 tane eşi vardır kovulduğu yere geri nasıl döndü
Kendini estetik kullanarak çirkinleştirmenin örneği. Demek ki bazı insanlar güzel olmayı sevmiyor. Tabi saygı duymak lazım olabilir.
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