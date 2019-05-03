Buket Aydın'ın 6 senedir evli olduğu eşi bakın kimmiş?

İşte Buket Aydın'ın eşi Erce Baykal...

Buket Aydın'ın 6 senedir evli olduğu eşi bakın kim çıktı

Kanal D haber başkanı Buket Aydın, iş adamı Erce Baykal ile 2013 yılında evlendi. Ünlü çift balayı için Paris'i tercih etti.

Buket Aydın'ın 2013 senesinde nikah masasına oturduğu Erce Baykal, 2005'te Işık Üniversitesinden mezun oldu. 2006-2007 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bölümüne devam etti. 2013 yılında ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme, Yönetim ve Operasyon bölümünde eğitimini devam ettirerek 2015 yılında tamamladı.

2016 Yılında Bahçeşehir Üniversitesinde okutman olarak başlayan Erce Baykal, 2017 yılında görevini sonlandırdı. 2006 yılında İdeal Gümrük Müşavirliği bünyesinde çalışan Erce Baykal, bu mesleğe 12 yıl boyunca devam etti

2016 yılında SEÇ-G ve Yasal Uyum Müdürü olarak TAYSPED çatısı altında çalışan Erce Baykal, günümüzde Türkiye Lojistik ve Tedarik Zinciri mesleği altında çalışmalarını sürdürüyor.