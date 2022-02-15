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Buket Aydın'ın bu sözleri Emir Sargül'e mi? "Karaktersiz habeş maymunu..."

15.02.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıllarda Kanal D’deki görevinden istifa eden ve ardından da tek celsede eşinden boşanan Buket Aydın’ın adı Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül’le birlikte magazin sayfalarında yer almaya başladı. Bir ayrılıp bir barışan ikilinin evleneceği iddiaları da magazin gündeminde yer almıştı. Sevgililer Günü'nde paylaşım yapan Buket Aydın'ın "Kuşu sevin, köpeği sevin! Karaktersiz habeş maymunlarını tepenize çıkaracağınıza bunları sevin" sözleri kafaları karıştırdı.

Çalkantılı aşk hayatıyla sık sık gündem olan haber spikeri Buket Aydın, son paylaşımıyla dikkat çekti. Bir anda Kanal D'deki görevinden istifa eden ve tek celsede eşinden boşanan Buket Aydın'ın, Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le aşk hayatı gündeme bomba gibi düşmüştü.

İkilinin çalkantılı ilişkisi magazin dünyasında sık konuşulan konular arasında yer aldı.

Emir Sarıgül ile aşk defterini kapattığını defalarca dile getiren ve magazin olaylarıyla gündeme gelmek istemediğini belirten ünlü spiker, sonraki günlerde Gayrettepe'de bulunan bir restoranda Sarıgül ile baş başa yemek yerken görüntülenince yine gündem olmuştu.

"KARAKTERSİZ HABEŞ MAYMUNU..."

Sevgililer Günü'nde yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Buket Aydın, "Herkesin 14 Şubat Sevgililer Gününü kutluyorum. Gerekirse kuşu sevin, köpeği sevin, kediyi sevin... Karaktersiz habeş maymunlarını tepenize çıkaracağınıza bunları sevin daha iyi. Sevgi çok güzel bir şey..." diyen Aydın'ın sözleri, sosyal medyada gündem oldu.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı, Buket Aydın'ın 'Habeş Maymunu' benzetmesini Emir Sarıgül'e yaptığı yönünde görüş bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Buket Aydın Emir Sarıgül
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