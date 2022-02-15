Buket Aydın'ın bu sözleri Emir Sargül'e mi? "Karaktersiz habeş maymunu..."

Çalkantılı aşk hayatıyla sık sık gündem olan haber spikeri Buket Aydın, son paylaşımıyla dikkat çekti. Bir anda Kanal D'deki görevinden istifa eden ve tek celsede eşinden boşanan Buket Aydın'ın, Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le aşk hayatı gündeme bomba gibi düşmüştü.

İkilinin çalkantılı ilişkisi magazin dünyasında sık konuşulan konular arasında yer aldı.

Emir Sarıgül ile aşk defterini kapattığını defalarca dile getiren ve magazin olaylarıyla gündeme gelmek istemediğini belirten ünlü spiker, sonraki günlerde Gayrettepe'de bulunan bir restoranda Sarıgül ile baş başa yemek yerken görüntülenince yine gündem olmuştu.

"KARAKTERSİZ HABEŞ MAYMUNU..."

Sevgililer Günü'nde yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Buket Aydın, "Herkesin 14 Şubat Sevgililer Gününü kutluyorum. Gerekirse kuşu sevin, köpeği sevin, kediyi sevin... Karaktersiz habeş maymunlarını tepenize çıkaracağınıza bunları sevin daha iyi. Sevgi çok güzel bir şey..." diyen Aydın'ın sözleri, sosyal medyada gündem oldu.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı, Buket Aydın'ın 'Habeş Maymunu' benzetmesini Emir Sarıgül'e yaptığı yönünde görüş bildirdi.



