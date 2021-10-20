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Buket Aydın'ın cesur pozları sosyal medyayı sallıyor

20.10.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin eski haber spikeri Buket Aydın, kıyafetleriyle sözleriyle olay olan bir isimdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Aydın, yine gündem oldu. Verdiği ateşli pozlar takipçileri tarafından binlerce beğeni aldı.

Buket Aydın'ın cesur pozları sosyal medyayı sallıyor

Kanal D’den olaylı bir şekilde ayrılan Buket Aydın, daha sonra Haber Global kanalına geçti. Her hareketi olay olan Aydın sosyal medyada öyle pozlar verdi ki yine gündeme bomba gibi düştü. Emir Sarıgül ile bir dargın bir barışık aşk hayatı sürdüren Aydın’ın sosyal medyadaki pozların beğeni ve yorum yağdı. İşte Buket Aydın’ın cesur pozları…

Buket Aydın açıldıkça açıldı! İşte sosyal medyadan paylaştığı o fotoğraflar

BUKET AYDIN AÇILDIKÇA AÇILDI

Sosyal medyadaki pozlarıyla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buket Aydın, Kanal D haber spikerliğinden olaylı ayrılışıyla hafızalara kazındı. Estetikleriyle epey konuşulan Aydın, şimdide de hem özel hayatı hem de cesur pozlarıyla konuşuluyor. İşte Buket Aydın’ın Instagram’daki cesur pozları….

Buket Aydın açıldıkça açıldı! İşte sosyal medyadan paylaştığı o fotoğraflar

BUKET AYDIN KİMDİR?

Buket Aydın, İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Attila İlhan'ın şiirleri üzerine master yaparak yüksek lisansını tamamladı. Kadıköy'de bulunan Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursu'nda eğitim alarak iyi dereceyle mezun oldu. Bir sene özel bir radyoda haber spikerliği yaptıktan sonra Kanaltürk kanalına girerek spor bülteni ve daha sonra sabah haberleri ve hafta sonu ana haber bültenlerinde sunuculuk yaptı.

Buket Aydın açıldıkça açıldı! İşte sosyal medyadan paylaştığı o fotoğraflar

2009 yılında CNN Türk kanalında haber sunuculuğu yaptı. 2010 yılında TRT Türk kanalına geçerek "Gümüş Hilal" adlı programın sunuculuğu yapan Buket Aydın 2011 yılı Nisan ayında yeniden yapılanmaya geçen NTV'ye transfer olarak haber kuşaklarında sunuculuk yapmaya başladı.

Buket Aydın'ın cesur pozları sosyal medyayı sallıyor

NTV'de hafta içi 23.00'da başlayan Gece Bülteni Kuşağını ve 20:00'da başlayan Ana Haber Bültenini sunan Aydın 2018 yılının Mayıs ayında Kanal D'ye geçiş yaparak burada Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başlamıştır.Aynı zamanda 2018'den 2019'a kadar Demirören Medya'nın diğer kanalı olan CNN Türk'te 40 adlı programının sunuculuğunu da yapmıştır.

Buket Aydın'ın cesur pozları sosyal medyayı sallıyor

2019 yılının Ocak ayında Kanal D Haber Dairesi Başkanlığı görevine getirilmiştir. 9 Mayıs 2020 tarihi itibari ile Kanal D, CNN Türk ve Demirören Medya Grubu'nda üstlendiği görevlerden ayrıldığını duyurmuştur.

Buket Aydın'ın cesur pozları sosyal medyayı sallıyor

11 Ocak 2021 tarihinde Haber Global ile anlaşan Buket Aydın, kanalda “Buket Aydın ile Koltuk” programının sunuculuğunu halen sürdürmektedir. Aydın, aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü öğretim görevlisidir.

Buket Aydın'ın cesur pozları sosyal medyayı sallıyor

2013 yılında iş adamı Erce Baykal'la evlenmiştir. 13 Mayıs 2020 tarihinde, eşi Baykal'dan tek celsede boşanmıştır.

Buket Aydın'ın cesur pozları sosyal medyayı sallıyor

Buket Aydın'ın cesur pozları sosyal medyayı sallıyor

Buket Aydın'ın cesur pozları sosyal medyayı sallıyor

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Buket Aydın
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